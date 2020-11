Es viral: desde Moscú, este periodista británico hizo la mejor versión del “himno” de Rodrigo a Maradona

29/11/2020 - 11:29 El Cronista

La muerte de Diego Armando Maradona generó una sentida respuesta desde los rincones más alejados del planeta. Incluso sus rivales, como la cuenta oficial de la selección inglesa, le dedicó un homenaje.

Pero no fue el único tributo que llegó desde las islas británicas. El periodista Steve Rosenberg, corresponsal de la BBC en Moscú desde hace 30 años, grabó una versión en piano de una de las canciones más conocidas que algún artista popular le haya dedicado a Diego: "La mano de Dios", el cuarteto del cordobes Rodrigo Bueno (este 2020 se cumplieron 20 años desde su muerte en un accidente de tránsito).

Esta versión de la conocida canción, que Ronsenberg publicó en la red social Twitter, se hizó viral rapidámente: al momento tiene más de 7.000 "Me gusta" y fue retuiteado en 1.800 oportunidades.

Many songs were written about the legend that is Diego Maradona. As a musical tribute to a great footballer, here’s my version of one of the most famous Maradona songs: La mano de Dios. Rest in peace Diego. https://t.co/JRaWIWBstS @BBCNews @BBCWorld @BBCSport @bbcmundo #Maradona pic.twitter.com/NEqjWwycPu