La UIA inicia con una reunión en medio de la tensión por la brecha cambiaria

29/11/2020 - 22:08 Economía

La 26ª Conferencia Industrial Argentina dará comienzo hoy, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), con el objetivo de debatir sobre el presente y el futuro del sector productivo argentino.

El encuentro industrial se produce en un contexto en el cual los referentes del sector como el presidente de la entidad, Miguel Acevedo, señalaron su preocupación por la brecha cambiaria.

“La UIA no está pidiendo una devaluación. Esto que quede muy claro. El tipo de cambio no está retrasado. Lo que nos está preocupando es la brecha cambiaria, porque esas son las expectativas”, afirmó Avecedo. Agregó que “pensamos que -en el Gobierno- no quieren devaluar y coincidimos en esa posición. Hacer una devaluación ahora no sirve. Pero lo que hay que ver es cómo se baja esa brecha”, insistió el titular de la central fabril.

Por caso, el empresario señaló que la cuestión de la brecha cambiaria “más que un tema económico es un tema político” para la cual hay que buscar “consensos y dar cierta previsibilidad”.

Por su parte, el vicepresidente de la central, Daniel Funes de Rioja, ratificó la preocupación por la posible falta de insumos. “El problema de los insumos lo tenemos permanentemente en agenda. Toda la industria tiene insumos y piezas importadas. Es un tema de vigilancia permanente”.

Las conferencias se desarrollarán hasta el jueves próximo desde las 17 y hasta las 18.30, y contarán con la presencia, entre otros, de los ministros de Economía, Miguel Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

También expondrán los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Morales (Jujuy) y Omar Perotti (Santa Fe), y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.