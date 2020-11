El laboratorio de Biomedicina de la Ucse incorporó un test rápido para Covid-19

29/11/2020 - 23:24 Santiago

A partir de esta semana, el Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse), comenzará a utilizar el test rápido de coronavirus, en personas con síntomas, ya que puede confirmar en un breve lapso si se ha contraído la enfermedad, aunque no es un certificado negativo, en caso de no detectar la presencia del virus.

El doctor Pedro Yachelini, director del Instituto, explicó en qué consiste este test, que incluso tuvo una mala utilización, lo que motivó la aclaración de entidades médicas especializadas.

“Hay tres métodos o técnicas para diagnosticar Covid-19, la más importante es la PCR que la venimos utilizando, igual que el Ministerio de Salud y es la avalada por la OMS, porque detecta el genoma viral, mediante un hisopado naso faríngeo para tomar la muestra y analizarla. Esta prueba es la que se pide para otorgar los certificados de negatividad. La segunda alternativa es este test rápido, que son cartuchos como los que se usan para las pruebas de embarazo, en una versión nueva que detecta los antígenos. El virus tiene en sus coronas unas estículas con unas células llamadas antígenos, que son los que al entrar al cuerpo se pegan en las células de ciertos receptores, y el sistema inmunológico genera una respuesta a éstas”, explicó.

Aclaró en este punto, que “este test rápido es exclusivamente para personas con síntomas, y dentro de la primera semana de la infección”. Sirve para conocer con mayor rapidez si se está infectado, pero que, en caso de dar negativo, “el resultado no es conclusivo”, por lo que se debe hacer un PCR para saber si se tiene la enfermedad. “No sirve como certificado de negatividad, eso sólo se da con el PCR”, indicó.

Próximamente se incorporará una tercera técnica para la detección del coronavirus

El doctor Yachelini adelantó que, gracias a la incorporación de nuevos profesionales y personal al laboratorio, se podrá implementar en este mes una tercera técnica para la detección del coronavirus.

“La tercera técnica, que también la vamos a implementar, es el dosaje de anticuerpos, que se usa mucho para donantes de plasma o para saber si uno ha tenido la infección, ya que se miden los anticuerpos. En este caso se utiliza una muestra de sangre, con suero. Ahí se mide y se cuantifica los anticuerpos que tiene la persona contra el Covid”, explicó el profesional.

Advirtió no obstante, que “al determinar si se ha estado infectado o no, y si puede ser donante, tiene la desventaja de que puede dar la falsa sensación de que se está protegido, y que no le puede pasar nada. Y eso no es así. Como es una enfermedad nueva, de la que no se sabe si los anticuerpos son protectores o no, o cuánto tiempo protege, no debemos confiarnos. Esto se está pidiendo mucho y pronto estaremos en condiciones de ofrecerlo también”.

“Ahora entregamos los resultados en el día, no a las 24 horas. Los resultados del test rápido se entregan al mediodía y los de PCR, por la tarde. Los hisopados se hacen de 8 a 12, y todos los análisis los entregamos en el mismo día, porque hemos duplicado la capacidad operativa del Instituto. Hemos incorporado varias personas, hemos capacitado intensivamente. Todo ello nos ha permitido responder mejor a la demanda”, concluyó.