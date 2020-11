FÚNEBRES | 30 de noviembre de 2020 -segunda parte

30/11/2020 - 03:53 Funebres

- Esteban Alberto Chaparro (La Banda)

- Víctor Aguirre

- Juan Andrés Scordes (Fernández)

AGUIRRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados en nueva empresa Gorostiza y sepultados en el cementerio Virgen del Rosario.

AILÁN, MARÍA ATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. La directora de la escuela N° 1115 de la localidad de La Represa, Prof. Ramona Yolanda Roldán, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amiga, Susana Coronel y eleva oraciones en su memoria. Frías.

ALLALL OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 28/11/20|. Sus primos Kiko Allalla, Marta Ester, María Teresa y Dr. Francisco Antonio Allalla participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el sentimiento.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Su esposo Carlos Dapello, sus hijos Alan, hijos pol, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz . Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Hermana querida, que vacío que nos dejas, te vamos a extrañar mucho. Eras una persona única, no te olvidaremos nunca, ahora estás en el cielo junto a Mario y Lucy. Su hermano Marito, su hermana política Susy y sus queridos sobrinos Maximiliano, Andrea y Matías despiden con profundo dolor tu partida y rogamos a Dios por su descanso eterno.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Hermana te recordaremos de por vida por lo excelente y generosa que fuiste. Su hermano Oscar, Juliana y sus sobrinos Daniela y Matías, despiden con profundo dolor su partida y rogamos a Dios su descanso eterno.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Graciela Bravo, Rubén Almada, sus hijos Martin, María de los Ángeles y Cristian acompañan en este momento de profundo dolor a su esposo hijos y hermanas. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. "Señor recíbela en tus brazos, ya está ante Ti". Su prima Blanca Almada, sus hijos Andrea, Daniel, Soledad y sus respectivas familias acompañan a su esposo Carlos, hijos y hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Marcela Paola Dapello y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Familia Dapello participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La comisión directiva y socios del "Club de Maestros", acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del profesor Carlos Dapello, quien colabora con nuestra institución. Se ruega una oración en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Sus ex compañeras del Departamento de Educacion Fisica del Colegio Primera Junta. Beatriz Argañaraz de Elias, Areca Sanchez, Marta Queirolo, Nora Ledesma, María Saavedra, Susana Carreras participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. María del Carmen Yocca y Yolanda Belizan Vda de Yocca participan el fallecimiento de "Lili" con profundo dolor y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Prof. José Ricardo Macció y Prof. Diego Alfonso Ledesma acompañan con pesar al amigo Pino y su familia por el fallecimiento de su Sra. esposa. Rogamos una oracion en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Ileana Villavicencio y sus hijos participan con pesar su fallecimiento.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Querido amigo Carlos y familia los acompañamos con gran tristeza en este doloroso momento. Rogamos la paz eterna para Lucy. Sergio Alejandro Frediani, Maria Cristina Frediani y Miguel Angel Rodriguez.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Prof. Raul Avila, su esposa Norma Carabajal, sus hijos Facundo y Maria Lujan y familia, acompañan con dolor a su esposo, amigo y compañero de trabajo Carlos y a sus hijos. Que el Señor los colme de Paz y Resignacion. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Alejandro Muñoz, Delcia y Valentina te despiden con enorme tristeza ante tu inesperada partida. Gracias por todos los momentos compartidos!!!. Tu ser de luz siempre vivirá en nuestros corazones. Abrazamos y acompañamos a toda su familia, rogando al Altísimo les conceda fortaleza y cristiana resignación. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". La presidenta de la Asociación Santiagueña. de Voleibol Emilia Acuña y su mesa directiva participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Prof. Carlos Dapello y ruega oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Secretario General de UPCN Sr. Gerardo A. Montenegro, la honorable comision directiva y cuerpo de delegados participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí unge su óleo". El Ateneo Voleibol Club participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Prof., Carlos Dapello y ruega oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Que inesperada sorpresa al recibir esta triste noticia el fallecimiento de una querida amiga del alma. Ahora estás en el Cielo con tus queridos padres. Lucy y Marito. Que Dios te acompañan en un lugar de privilegio como te lo mereces. Que brille para para vos la luz que no tiene fin. Que en paz descanses. Tus amigos Maria Cristina Vazquez y Fernando Antonio Vazquez.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Señor recibela en tu Reino y dale el descanso eterno. Un beso al Cielo. Sus amigas que nunca la olvidarán. Maria Cristina Vazquez, Graciela Pereyra, Marita Gorosito, Liz Balteiro y Nene Lucca. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Lili querida ya sos otro Angel en el Cielo, con esa hermosa sonrisa que nunca olvidaremos. Tu partida nos dejó destrozados. Tus amigas/ os y compañeras/ os de la Promo 78 de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra te despiden con mucho dolor y acompañan a su flia., a Susy y Marito en esta irreparable pérdida. Una oración en su querida memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Querida Lucy, agradecemos a Dios por habernos permitido compartir una hermosa y especial amistad. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus amigas que nunca te olvidaran: Susy, Nancy y Vilma.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Acompañamos en éste momento de dolor a toda su flia. Sus vecinos Dra. Silvia G Córdoba de Rivadero y flia. Mirta Figueroa de Gómez y flia. Elsa de Brandán y flia.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Mario Yocca y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Analía Borras y Omar Juarez acompañan con profundo dolor a su esposo Carlos Dapello y a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Mario Luis Tenti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al Prof. Carlos Dapello e hijos en estos tristes momentos.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El NBA Sgño. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al Prof. Carlos Dapello e hijos en estos tristes momentos.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Marisa Perez Nazar y José Raúl Uardene; hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz. Nuestras condolencias a su familia.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Francisco Perez Nazar y Cristian Cocheri, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz. Acompañamos espiritualmente a su familia.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Los compañeros de Promoción 1978 de la Escuela Nacional de Comercio Prof Antenor Ferreyra, 5ta 1ra división; participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. ÉL rescata tu vida de la tumba. Te corona de amor y de ternura (Salmo 103,4). Tus compañeros y amigos del Colegio Bachillerata Nº 1 Perito Moreno. Sonia Corpus, Susana Jacobo, Chiqui, Teresa Adauto, Cristina Elias, Mónica Santillán, Silvia Santillán, Beto Luna, Juan Carlos Diaz, Carlos Sanchez, Mariel Pero, Cecilia Toledo, Alberto Charriol, con gran dolor elevan oraciones para su querida Lili. Acompañan a su amigo y compañero Carlos y su familia en este momento de gran dolor. Ruegan a Dios por su Resignación.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El Prof. Marcelo Andrada participa con dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Sr. subsecretario de Deportes de la Pcia. y le hace llegar su sentido pésame.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Familia Diambra participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Quien deja huellas en el corazón de la gente, nunca se va. La comunidad educativa del Bachillerato Perito Moreno participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Prof. Liliana Almada de Dapello, quien fuera docente por muchos años en esta casa de estudios. El amor y su compromiso por la educación, los lazos de amistad serán recordados por todos. Descansa en paz profe Lili. También queremos saludar y acompañar al Prof. Carlos Dapello y su hijo en estos momentos de tristeza.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La Asociación Cooperadora de la ESPEA Nº 1 Segundo Gennero acompaña al Prof. Carlos Dapello y flia. por el fallecimiento de su esposa Lucy. Ruegan una oración por su eterno descanso.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El grupo de Ajedrez del Club de Veteranos acompaña el sentimiento de nuestro amigo Carlos Dapello, gran benefactor del deporte santiagueño.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Acompaño el sentimiento por la pérdida de su esposa a nuestro amigo Carlos. Los hermanos Richard, Camilo y Dora Carranza participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Consejo de la Union Santiagueña de Rugby participa con profundo dolor la perdida de la esposa de nuestro amigo Prof. Carlos Dapello.Rogamos una oración en su memoria. Descansen en paz.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Juan Martín Avila, participa con dolor el fallecimientode la esposa de su amigo Carlos y acompaña a la familia en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La comisión directiva y socios del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero participan con dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del profesor Carlos Dapello, quien colaboró permanentemente con nuestra institucion. Brille para ella la luz que no tiene fin.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Rodolfo Mastroiacovo, su esposa Kuki y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Lili. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La agrupacion de Newcom de Santiagop del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del profesor Carlos Dapello quien estuvo presente siempre acompañándonos en el desarrollo de nuestras actividades deportivas. Rogamos oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La Sra. Intendente de la Ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar, participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega oraciones por su querida memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Ricardo Aye, su esposa Lucy Valdez acompañan en este momento de profundo dolor al querido profe Carlos Dapello. Elevan oraciones en su memoria. Frías .

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Frías, participan con dolor el fallecimiento de la esposa del Prof. Carlos Dapello. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Comisión Directiva de la Liga Cultural de Fútbol de Frías participan con pesar el fallecimiento de la esposa del Sec. de Deportes de la Pcia. Prof. Carlos Dapello. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Con una enorme tristeza hoy nos toca despedir a una amiga y colaboradora incondicional de "Un Pelito de Esperanza", descansa en paz querida Lily siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos nuestras oraciones al cielo por su alma.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos, participan su fallecimiento.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Lili querida, hoy ha sido una sorpresa muy grande para nosotros. Te recordaremos permanentemente, fuiste una madre inigualable, amorosa y ejemplar, Dejarás en tus hijos las marcas profundas del amor. Ana Morales, sus hijos Graciela y Carlos, Susi y Marito, Nany y Marcial, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Unión Santiago participa su fallecimiento y acompaña al Prof. Carlos Dapello y demás familiares en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Carlos Ricardo Tragant y familia participan su fallecimiento y acompañan al Prof. Carlos Dapello y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Carlos Carmona y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Lily y acompañan en el sentimiento a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Participan con profundo dolor por el fallecimiento de la esposa del secretario de Deportes de la Provincia, Prof. Carlos Dapello su amigo el concejal de Las Termas, Jorge Leal y flia. Que Brille la Luz que no tiene fin.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Graciela Pereyra, sus hijos Daniel Alberto y Claudia Elizabeth, participan con profundo dolor de su fallecimiento, acompañan a su esposo, hijos y demás familiares. Elevamos oraciones al Altísimo rogando por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.-

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia; Toti y flia; Gaby y flia; María Guadalapue participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Carlos Dapello.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Santiago C. Lezana, Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Valentino, con sus respectivas flias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Directivos y personal de Ingenio & Comunicacion SA participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su menoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Productores, Conductores, Camarografos, Editores y Sonidistas de Opinion Deportiva participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Juan Caldera y flia ; Álvaro Caldera y flia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento rogando oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Antonio V. Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Carlos. Elevan una oración en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La honorable comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa, socios, empleados, Jugadores y Cuerpo Técnico, participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. esposa del Secretario de Deportes de la Pcia. Profesor Carlos Dapello. Ruegan oración en su memoria, que brille para ella la Luz que no tiene fin.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Gerardo Montenegro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. esposa del Secretario de Deportes de la Pcia. Profesor Carlos Dapello. Ruegan oración en su memoria, que brille para ella la Luz que no tiene fin!!.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña a su esposo, el Sr. Secretario de Deportes de la Provincia Prof. Carlos Dapello en este momento de dolor.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Dra. Delia Raab de Álvarez lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposo, el Sr. Secretario de Deportes de la Provincia Prof. Carlos Dapello.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Carlos pedimos a Dios que en este momento tan dificil, su presencia te llene de su Paz"

Su compañero y amigo José "Chelo" Chazarreta y Sandra Clavero, participan con profundo dolor acompañando a sus hijos y hermanos.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Querida Lili! Gracias por haber sido parte de nuestras vidas. Por tu sonrisa contagiosa, tu alegría por la vida, tu espíritu colorido y artístico. Gracias por tu generosidad y la amistad que nos regalaste! Vuela alto querida Lili, y ayúdanos a sentir que a pesar de todo, La vida es bella! Te vamos a extrañar! Tus amigas Geos: Graciela Briz, Susana Pirro, Graciela Gattas, Delcia Bravo, María Álvarez, Cecilia Álvarez, Isabel Herrera, Ana Santillán y Emilia Juan.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Es imposible no estar triste… Tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Ana y Emilia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Emilia Juan y Edgar Elías, Anita Santillán y Jorge Demagistri y sus hijos acompañan a sus seres queridos en tan triste momento.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Casa D'Italia y Jardín de Infantes Bicultural Dante Alighieri participan con dolor el fallecimiento de la señora esposa del Secretario de Deportes Prof. Carlos Dapello. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El cielo se pinta con los colores de tu sonrisa. Tu amiga María José Isorni participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Liliana Almada de Dapello, y acompañan en el dolor a su esposo, Prof. Carlos Dapello, Secretario de Deportes de la Provincia, y a todos sus seres queridos.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Norma Abdala de Matarazzo y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Lily que tristeza tu partida. Dios te espera con las puertas abiertas en el cielo. Tu compadre Dany Frágola y familia.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Estamos Siempre Listos, pero la vida nos golpea llevándose parte de nuestra vida. Amigo estamos juntos en este difícil momento. Juan M. Martinez y Flia.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La intendenta de la ciudad de Colonia Dora, Marcela Mansilla; y el diputado Provincial, Juan Arsenio Sequeira; participan con dolor el fallecimiento de la esposa del subsecretario de deportes de la Provincia, Prof. Carlos Dapello. Elevan oraciones en su memoria

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Luci: que pérdida...ahora el cielo se llenara de tu risa linda y espontanea. Que descanses en paz!!! Y para mi amigo Pino Dapello ruego a Dios por tu consuelo y el de tus hijos!!! A mi ex compañera, amiga, brille para ella la luz que no tiene fin!!! Que descanse en paz!!!. CPN. José Luis Garnica y flia!!!.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El alma de los buenos gozara de la vida eterna, Julio Morales y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Liliana y acompañan al amigo Carlos Dapello en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Directivos de la carrera de Educación Física del ISPPN1,profesores Marta Coronel, Norma Acuña, Marcos Lezana y Julio Morales participan con dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Profesor Carlos Dapello y acompañan este difícil momento, elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El presidente del Club Atlético Independiente de Fernández Sr. Gerardo Paz, demás miembros de la Comisión directiva, masa societaria y simpatizantes de la institución, acompañan al Sr. Secretario de Deportes de la Provincia Prof. Carlos Dapello ante la irreparable pérdida de su Sra. esposa. Ruegan oraciones en su memoria

CHAPARRO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. Madre querida: Tu recuerdo vive en mis pensamientos y en mi corazón. Gracias madre por tu amor incondicional!!!. Al cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento. Su hijo Mario R. Ledesma, hija política Claudia Acosta y sus nietos Augusto y Delfina Ledesma Acosta la recuerdan con el amor de siempre y elevan oraciones en su memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CHÁVEZ, CATALINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos angélica, Ernesto, Claudio, Lucia, Ramón con sus respectivas familias participan con dolor su fallecicmiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

CHÁVEZ, CATALINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su hija Angélica, su esposo Luis, sus nietos Rodolfo, Iván, Lourdes y bisnietos Angélica e Isaías participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CHÁVEZ, CATALINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su hijo Ernesto, su esposa Valeria, sus nietos Facundo, Lucas, Damián, su nieta política Karen y su bisnietos Fabricio participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, CATALINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Sus hijos Pucho, Lucia, Angélica, Claudio, Nolo, h/pol, Valeria, Ernesto, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CURA, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 27/11/20|. Querida hermana descana en paz junto a nuestros padres y hermano. Ruego a nuestro Señor Jesucristo por tu eterno descanso y acompaño a mis queridos sobrinos Perla y Chito en este doloroso momento. Su hemana Rosa Cura de Laprida y sus hijos Marcela Alejandra Laprida y Osvaldo Laprida y sus nietos Marcelo Agustín P. Laprida y Osvaldo Antonio Laprida.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Su esposa Norma Álvarez, sus hijos Cristian, Ángel, h/pol, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERNÁNDEZ, ELENA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Sus hijos Adriana, Alejandro, Silvia, María, Isabel y Rosa participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra, sembrame en mi pago y luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Gracias, eternamente gracias, por ser padre y abuelo ejemplar. Te amaremos siempre y seguirás vivo en nuestros corazones. Sus hijos Fernanda, Mariana y Maxi, su hija política Adriana, su nieto Juan Cruz y Mabel.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. ¡Oh Jesús mío! Gracias por haberme dado la oportunidad de sentirme madre de un ser especial, bondadoso, generoso y fiel servidor tuyo. Compartíamos tu palabra. Hoy ya está contigo, te pido me ayudes y me fortalezcas en este tiempo en el que por adelantarse preparará nuestro reencuentro. Hasta pronto hijo mío, mi Kuky. Su madre Rosita Navarro.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. "Quizás añore en muerte, cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia..." Vuela en paz a los brazos de nuestro Redentor! Aquí te recordaremos siempre con el amor que sembraste en el corazón de todos los que te conocieron... Su hermano Ariel Figueroa, su esposa Graciela Sansierra, sus sobrinos Marianella, Ponci y Laurencia.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Hermano de mi alma, con el corazón en pedazos te despido, con la seguridad de que junto a nuestros padres prepararás nuestro encuentro definitivo. Hasta pronto! Imposible no sentir tu amor. Mil gracias por tu vida. Te amo infinitamente. Su hermana María de los Ángeles.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Hermano querido, estamos seguros que descansas con nuestros amados padres preparando nuestro reencuentro definitivo. Nuestro amor es eterno. Sus hermanos Omar, Ariel, María de los Ángeles participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Sus primos Zulma Suárez, su esposo Juan Terzano y sus hijos Silvina y Juan C. con sus respectivas flias. lamentan profundamente su fallecimiento. Descansa en paz querido José.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Querido Chelito, nos dejas profundamente doloridos, pero seguiremos sintiendo tu profundo afecto y compañía a pesar de la distancia. Sus tíos que te recordarán eternamente. Hasta pronto. Enrique, Carmen, Guillermo, sus primos y sobrinos.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Silvina Terzano, Sara y Kaya Orce Terzano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Juan C. Terzano, Cecilia Jorge y sus hijos Stefano y Francesco participan su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Brille para El la luz que no tiene fin. Sus amigos del Bachi (Promocion 1977). Fabio Bregant, Nene y Sisi Costas, Rosita Corlli, Pini Cuello, Stella Molina, Tere Luna, Deni Cornelli, Lucky Moran, Guillermo Corvalan, Marta Secco, acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Tus amigas Magdalena Theyler de Juárez, sus hijas Nancy, Adriana y flia, despiden con profundo dolor a sus hijos Fernanda, Mariana, Maximiliano, a su tía Rosa,a la madre de sus hijos Mabel,hermanos y demás familiares, ante semejante dolor. Elevamos una oración en su memoria.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La comunidad educativa del Bachillerato Perito Moreno participa el fallecimiento del padre de la Prof. Fernanda Figueroa. Ruega una oración por su eterno descanso.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Gustavo Chavarri y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Mariana su hija en este dificil momento. Elevan oraciones por el alma de José.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Siento que se me apagó la vida y no hay palabras que me ayuden a calmar el dolor. Me quedo con los veintiún años hermosos y lleno de amor que me diste. Estoy orgullosa de lo que eres y de lo que seguirás siendo en mi vida, pero tu Luly te esperaba aquí para seguir dándote todo el amor que te merecías. Serás mi persona favorita toda la vida y este corazón que ahora queda a la mitad te seguirá amando hasta el final. Espérame porque nos volveremos a encontrar. Te amo Kuky. Te amo para siempre. Su ahijada Luly.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Tío amado, mi corazón está triste pero lleno del amor que compartimos, celebraré eternamente tu vida en mi vida. Ana Hana.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El dolor de tu partida no tapará la bendición que fue tu presencia en nuestras vidas. Sos y serás siempre el hermano mayor, compañero y amigo. Te amaremos eternamente. Dito, Nena, Luz y Ana.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace reposar y en donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma y me guía por el recto sendero por amor a su nombre. Su amiga y hermana del corazón Haydee Nazar de Segura, sus hijos, hijos políticos y sus respectivas familias. Que Dios consuele a sus familiares participan con profundo dolor su partida.

GALVÁN, ROSA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Querida Rosita Elvecia, fuiste el instrumento de Dios en la tierra para hacer su voluntad. Tu alma noble, humilde y bondadosa ya descansa en la gloria del Señor. Acompañamos tu partida con profunda tristeza y elevamos nuestras oraciones por tu descanso eterno y el consuelo de tus hijos Vicky y Lito y demás familiares. Estaremos eternamente agradecidos por tu generosidad, cariño y protección de madre con nuestra familia. Gracias por tanto!! Vivirás por siempre en nuestros corazones. Pocho Gallo, Nilda Fidani, Betty y Ariel Gallo.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Que enorme vacío y tristeza nos dejas con tu partida, estarás siempre en nuestro corazón. Su hermana Turca, sus sobrinos Migui, Marisa, Romina, Emiliano, Leandro y Mica, que nunca te olvidarán participan con tristeza su partida.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Su tía Sofía Flores y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Señor recibe en el cielo a esta estrella luminosa. Su sobrina Chiqui Julián, Guillermo Quiroga, sus hijos Valeria, Jorge y Juan Quiroga con sus respectivas flias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Mte. Quemado.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Mavel N. de Nader y Monica Nader expresan sus condolencias a su hno Umbico,hijos, sobrinos y sobrinos nietos. Ruegan al Señor que su alma descanse en paz.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Señor tu hija esta ante ti , cubrela con tu Divino Manto y que brille para ella la luz que no tiene fin". Juan Luis Vital , Silvia Camus de Vital , hijos : Silvia , Gabriela , Alejandra , Juan y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañan a sus hijos y demas familiares y elevan una Oracion en su memoria.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Osvaldo Mario Maffini y María Inés Julian participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Olga y ruegan oraciones por su eterno descanso.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Hijos de Alberto Auad con sus respectivas flias., Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este difícil momento, elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Sus vecinos de Suncho Corral recordamos a la querida Olguita con mucho cariño, los hijos de Isaac y Maria Figueroa lamentamos la irreparable pérdida y acompañamos a toda su familia en este dolor.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Alejandro Julián, su esposa Marcia y sus hijos Naila, Alejandro y Samira participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Olga, madre de todos los sobrinos y acompañan a sus hijos Víctor, Daniel y Gusi y a sus nietos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Graciela Dalale participa con mucho dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Daniel y ruega oraciones en su memoria.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Antonio V. Castiglione y familia participan su fallecimiento, y acompañan a su hijo Daniel. Elevan una oración en su memoria.

NAVARRO, AZUCENA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Sus primos Nicolás, Juan Ángel, Jorge Omar, María Mercedes Alegre y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Mavel N. de Nader y sus hijas acompañan a sus sobrinos y sobrinos en este triste momento. Que el alma de Nena descanse en paz.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, hijos políticos acompañan a su familia en este dolor.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Ester Rodini de Herrera y sus hijos, acompañan a Estela su esposa e hijos en este dificil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Roberto Alejandro Díaz, Yolanda Scarcelli, sus hijos Alejandro y Valentina participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su hermana Mercedes de San Martín, sus hijas Claudia, Maria y Rita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Que en paz descanse.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su hermana política Malvina Castillo, sus sobrinos Cristina, Susana y Victor Ruiz lamentan profundamente la partida de la querida Beba y acompañan a sus hijos y nietos en estos momento de dolor. Se ruegan una oración en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro y familia, participan con pesar el fallecimiento de la querida Beba y acompañan a Maria Celia, sus hermanos y familias con afecto.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Hermana que vacío que nos dejas, te vamos a extrañar mucho, eras una persona única, no te olvidaremos nunca. Que descanses en paz. Marta de Ominetti, sus sobrinos Juan José y Graciela Ominetti y familia.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. El Prof. Marcelo Andrada participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga, colega y ex rectora de quien tiene los mejores recuerdos de largos años de convivencia en distintas escuelas de nuestra ciudad. Siempre recordaré con cariño su alegría, sus cuentos y esa permanente ganas de vivir y envía su sentido pesame a sus hijas Alejandra. Karina y demás familiares. Eleva oraciones en su querida memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Maricel y a su nieta Virginia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Elena Isabel Navarro y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Acompañamos a su hija Maria Celia en este triste momento.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Quien paso por nuestra vida y dejo luz, ha de resplandecer en nuestra vida para siempre. Su vecina Carmen de Conde y Karina Álvarez participan del fallecimiento de Beba rogamos por su eterno descanso.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Chini Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel participan su fallecimiento y acompañan a María Celia y demás hijos y familiares en este doloroso momento por la partida de Beba. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Que brille para para ella la Luz que no tiene fin. Cachi Gómez, sus hijos: Félix Daniel Gómez, María Florencia Gómez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. Ruegan oraciones en su querida memoria

CORBALÁN, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Mujer de fuertes convicciones, con espíritu colaborativo y responsable, militante de causas nobles y justas. El Consejo de Administración y empleados de la Cooperativa de Agua Potable Fernández Ltda., despiden con cariño a la Sra. "Uyi" Dios reciba su alma y descanse en paz.

CORBALÁN, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Señor. Tu hija ya está ante ti, cúbrela con tu manto y permítele el descansar en paz. Juan Tevés y su esposa Lilian Quiroga despiden con cariño a la compañera y amiga "Uyi".

CORBALÁN, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORBALÁN, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Ariel Luis Matarazzo y familia principian con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. El Partido Justicialista de la ciudad de Fernández participa con dolor s fallecimiento y elevan oraciones en su memoria u por su eterno descanso.

MORENO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su esposo Martin Flores y su hija Andrea Magalí, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Dina Webber, Zulma Flores, Patricio Flores, y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Daniela Basualdo, Gustavo Paz y Agustín Paz Basualdo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, FLORENCIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|.Haz emprendido tu viaje sin retorno dejándonos un profundo dolor en el alma. Sus padres Ramón y Lina, sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos participan su fallecimiento.

SCORDES, JUAN ANDRES (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández.