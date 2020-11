VIDEO | Laporta: “Messi dará una oportunidad al Barcelona”

30/11/2020 - 11:36 Deportivo

Jan Laporta vuelve a la carrera por la presidencia del Barcelona con un tono más pausado, conciliador, sin pasar facturas y buscando la unidad del barcelonismo mediante el regreso de la “alegría” según explicó en el acto de presentación de su candidatura bajo el lema “estimem al Barça” (queremos al Barça) que realizó en el Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Y en este aspecto, Laporta se mostró optimista respecto a la continuidad de Lionel Messi.

“Messi quiere al Barcelona y personalmente nos respetamos y nos queremos, pero no he hablado aún con él de su continuidad. Estoy seguro que dará una oportunidad al Barça. Yo hablaré con él cuando toque y sé que nos dará margen. Seguro que debe tener ofertas, pero es que las ha tenido siempre. Moratti vino a ficharle en el 2006 y me ofreció 250 millones de euros yo me negué y él dijo que no. Y ahí vi cómo quería al Barça. Nunca se ha guiado por el dinero. Ya habrá tiempo para hablar. Con una buena propuesta elegiría el Barça. A nosotros nos conoce y sabe que nunca le he engañado y cómo trato a los jugadores. Le presentaré un proyecto y él es el primero que entenderá la situación económica del Barcelona”, aseguró.

Dentro de este proyecto, la idea de Laporta es la de “trabajaremos para volver a dominar la Champions que debe de ser el objetivo de cada temporada. Nuestra relación con la Champions es de éxitos en este siglo y fatalmente se ha roto en estas últimas temporadas”.

Afirmó Laporta que los motivos de su regreso es que “quiero volver a servir al Barça porque lo quiero y creo que tengo la determinación para hacer los cambios que el club necesita. Tenemos un plan para devolver al Barça a la primera línea mediática y futbolística. Y el plan es trabajar. No nos podemos dejar llevar por las inercias. Quiero que el Barça vuelva a ser admirado y que vuelva la alegría. Este es el reto más importante de mi vida. Si me eligen lo volveremos a hacer e incluso lo haremos mejor, con una actitud humilde, generosidad y valentía”.

Laporta no quiso hablar de fichajes “porque sería una falta de respeto a los excelentes jugadores que tenemos” y lanzó un capote a Koeman, de quien dijo que “merece un respeto, es un grande del Barça y merece un margen que es su contrato”.

Laporta es consciente de la situación económica del club, pero en su estilo conciliador dijo que “no tengo previsto poner una acción de responsabilidad. No miraré el retrovisor. He sufrido esta situación y por eso no se la deseo a nadie. Judicializar el club no llevaría a ningún lado. Habrá pérdidas que no hemos generado y que deberemos gestionar. Yo no voy a ir a hacer daño. No soy así”.