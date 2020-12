Cómo gravitará la muerte de Diego en el desempeño de Claudia en el reality

30/11/2020 - 22:05 Pura Vida

Si bien las imágenes de la participación de Claudia Villafañe en el certamen MasterChef celebrity que se verán esta semana, y que comenzaron a difundirse anoche, corresponden a grabaciones previas a la muerte de Diego Armando Maradona, ayer la viuda del astro del fútbol argentino retomó su rutina en el set del certamen gastronómico.

Aunque muchos especularon con la posibilidad de que Claudia renunciara tras la muerte de quien fuera su marido por largos años y el padre de sus dos hijas, Dalma y Gianinna, la empresaria ya había anunciado a la producción que volvería al reality sin pedir ningún día extra para afrontar el dolor de esta pérdida. Villafañe sólo estará ausente en dos de las emisiones que se verán más adelante.

Por lo pronto, anoche ya se la vio compitiendo con Martín “Mono” Fabio, uno de los dos participantes (la otra es Rocío Marengo) que regresó al reality tras haber sido salvado por su performance en el repechaje. Claudia también se midió contra Analía Franchín, el Turco García, Belu Lucius y Sofía Pachano, con un menú que coincidentemente tiene “sabor” a fútbol ya que se trató de los famosos choripanes clásicos, para lo cual, al jurado original integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, se le unió Germán Sitz, especialista en embutidos.

“Claudia es una de las que más apoyo tiene en las redes sociales, tiene clubes de fans..., existía la posibilidad de que se retirase del certamen, también le ofrecieron un reemplazo, pero ella decidió regresar a la competencia”, había anticipado Marcelo Polino, quien oficia de “embajador” del reality en los distintos magazines de Telefé.

Además, contó que Villafañe no sólo es querida fuera del set sino adentro del mismo show. “Prioriza ayudar a otros antes de hacer lo de ella. Ella siempre después de las grabaciones pasa a ver a su nieta..., yo creo que a ella le va a hacer bien volver a un ámbito de buena energía. No va a mitigar el dolor, pero quizás la ayude”, remarcó Polino.

Dalma advirtió los riesgos que enfrentaba su padre

El periodista Rodrigo Lussich hizo público en Intrusos los últimos chats que Dalma Maradona había escrito en el grupo de whatsapp “Parte médico Olivos”, en el que participaban las hijas de Diego, el profesional que lo operó del hematoma subdural, Leopoldo Luque, y Agustina Cosachov, la psiquiatra especialista en adicciones.

A principios de noviembre, Dalma escribió: “Me acabo de contactar con la persona encargada de las internaciones domiciliarias y me dijo que papá vomitó y que él no quiere que vaya a revisarlo una ambulancia. Por otro lado, me dijo que habló con Agustina y que ella le dijo que eso (de que vayan a revisarlo) era una decisión familiar”.

“Creo que los familiares hay cosas que no podemos decidir. Para eso estaría un médico clínico, o por lo menos su médico (N del R: Luque, quien nunca respondió en ese diálogo) que responde por él”, continuó la hija mayor de Maradona.

Las conversaciones en el chat se acumularon en torno del mismo asunto, hasta que el 14 de noviembre Gianinna respondió en torno al médico clínico: “Yo me voy a poner a investigar”. Para el miércoles 25, el corazón de Diego Maradona no resistió más y murió.l