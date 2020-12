Maradona habría reconocido que uno de sus hijos no era propio

30/11/2020 - 22:07 Pura Vida

“Aquellos que llevan el apellido Maradona que no los sorprenda que algunas de las partes reclamen un ADN para todos. Diego en vida reconoció que uno de ellos no era hijo propio”. Esa bomba lanzó Luis Ventura en el programa Informados de todo, mientras una abogada en el piso señalaba que todos los hijos que reconoció el exfutbolista fueron por la vía judicial y no por intermedio de un examen de sangre. Estos serían los casos, según dijeron, de Diego Junior y Diego Fernando de quienes se estableció el lazo de paternidad porque “se vencieron todos los plazos para presentarse” en la Justicia.

“Uno de los hijos podría ser de un hermano”, señalaron en el piso del ciclo que conduce Guillermo Andino, según lo reflejó Ciudad.com.

Como se recordará, desde que Diego Junior apareció en los medios se reflotó una antigua versión, que incluso Gianinna Maradona avaló, hace tiempo, en Los Ángeles de la Mañana, de que el joven italiano no era hijo de Diego Armando, sino de Hugo Maradona, el hermano del “Diez”, con quien Cristina Sinagra también había tenido una relación. En 2016 Diego reconoció a Junior como su hijo. l