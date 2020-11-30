CARTELERA TV / 1 de diciembre 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.30 ELIF (CONTINÚA)
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.15 FUERZA DE MUJER
23.15 MASTERCHEF CELEBRITY
00.30 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 EL CLÁSICO: MITRE vs. BELGRANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEF. DEL SUD VS. MORENO (R)
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)