Ingresan a la casa del dueño de un surtidor móvil y se llevan $170.000 de un ropero

01/12/2020 - 01:53 Policiales

Desagradable sorpresa se llevó el dueño de un surtidor móvil ubicado en la vereda de su propiedad, en el barrio Comercial de la ciudad de Forres cuando regresó a su casa y notó que los 170.000 pesos que tenía ahorrados no estaban donde los había guardado.

Según revelaron fuentes de la investigación, la causa inició cuando Néstor Gramajo de 47 años se presentó en la Comisaría 52 y contó que durante la mañana de ayer se trasladó a la ciudad de Fernández a realizar unos trámites y dejó su lugar de trabajo al cuidado de su empleado.

El damnificado indicó ante los efectivos que cuando regresó de la “Capital del Agro”, pasado el mediodía, notó que su empleado no estaba, ya que se había retirado de su casa (en la localidad de Buey Muerto) para almorzar.

La víctima no notó nada extraño al llegar a su casa, ya que no había ningún signo de violencia ni en sus pertenencias ni en los accesos de ingreso a su propiedad, por lo que atendió a unos clientes y en un determinado momento, cuando ingresó a su habitación para sacar dinero para dar un vuelto, notó que la caja donde tenía la plata no estaba.

Gramajo explicó que el dinero, fruto de la recaudación por la venta del combustible, y sus ahorros se encontraban dentro de un ropero y que la caja donde estaba el dinero tenía un candado el cual tampoco habría sido dañado.

Sospechan que la persona que ingresó al lugar tenía acceso a la casa y a la caja donde estaba la plata. Ante la denuncia de la víctima, los uniformados se trasladaron a la vivienda ubicada en la esquina de Francisco de Aguirre y Soler y realizaron una inspección ocular en el lugar.

Los efectivos inmediatamente informaron a la Dra. Jacqueline Macció, fiscal de turno, quien ordenó que la Brigada de Investigaciones de la mencionada dependencia realice las averiguaciones para dar con el o los delincuentes.

Hasta el cierre de la presente edición, los uniformados trabajaban sobre pistas firmes para dar con el o los autores del atraco y recuperar el dinero, propiedad de Gramajo. l