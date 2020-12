“Si se va a la NBA, nada va a cambiar”

01/12/2020 - 02:04 Deportivo

Desde España los rumores crecen, pero aún parece prematuro. El santiagueño Gabriel Deck, de gran presente en el Real Madrid, tiene contrato con el club español hasta el año que viene y la prensa europea confirmó días atrás que dos franquicias de la NBA estarían tras sus pasos.

Mientras tanto, en Santiago del Estero, su familia lo toma con absoluta tranquilidad. Ayer, Joaquín Deck, hermano de “Gaby”, dialogó con EL LIBERAL y se refirió al presente de su hermano y a lo que será su futuro en un mediano plazo.

“Nosotros no hablamos de básquet. Así como él dice que no ve básquet, entre nosotros, tampoco hablamos de básquet. Ni si quiera sé si hay chances reales de todo lo que se está hablando. Es más, creo que ni él mismo debe saber qué es lo que va a pasar. Hablamos más de cosas nuestras, de la familia. Para qué le voy a andar preguntando esas cosas. Si se da, bienvenido sea. Y sino, está en un muy buen lugar también”, destacó ayer Joaquín, hermano mayor de “Gaby”, desde su Colonia Dora natal.

A su vez, Joaquín manifestó que ni la chance de jugar en la NBA cambiaría nada para él y su familia.

“Si se va a la NBA o en el Real Madrid, Gaby va a seguir igual. Y para nosotros va a seguir todo igual. Lo único que cambiaría sería el lugar al que viajaríamos para ir a verlo. En vez de ir a Madrid, iríamos a Estados Unidos. Nada más”, confesó el ex alero de Quimsa, Independiente, entre otros clubes.

A su vez, el mayor de los Deck, reconoció:

“Siento, al igual que toda la familia, mucho orgullo por el momento que está pasando y por lo que está viviendo. Todos sentimos lo mismo y todas las personas sentirían exactamente lo mismo si lo tuviesen de hermano. Me pone muy contento su presente y ojalá pueda seguir el mejor camino posible”.

Sorpresa

Seguidamente, Joaquín Deck confirmó que por el momento no volverá a jugar al básquet, debido a que está al frente de un emprendimiento personal en su ciudad natal.

“Estoy en Colonia Dora ahora. Por el momento, no voy a volver a jugar. Estoy al frente de un proyecto que tenemos y no puedo volver a jugar. Este emprendimiento no tiene que ver con el básquet. No podré volver a jugar por ahora”, cerró ayer Joaquín Deck. l