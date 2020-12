Atlético Madrid y un partido clave para pasar de fase

01/12/2020 - 02:13 Deportivo

Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone, recibirá hoy a Bayern Múnich, defensor del título, con la ilusión de obtener la clasificación a los octavos de final, en un partido de la quinta fecha del grupo A de la Liga de Campeones de Europa.

El encuentro tendrá lugar desde las 17 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid y será transmitido por ESPN 2.

El equipo del ‘Cholo’ Simeone, con Ángel Correa pero todavía sin el uruguayo Luis Suárez, necesita una victoria ante el poderoso Bayern Múnich y que no gane Lokomotiv Moscú para avanzar por octava vez consecutiva en los octavos de final de la ‘Champions’.

La programación completa de los partidos de mañana con la probable presencia de argentinos es la siguiente: Grupo A, 14:55, Lokomotiv de Moscú vs. Salzburgo y a las 17, Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich.-Grupo B, 14:55, Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid y a las 17, Borussia Mönchengladbach vs. Inter.

Grupo C, 17, Olympique de Marsella vs. Olympiacos y Porto vs. Manchester City. Grupo D, 17, Liverpool vs. Ajax y Atalantad vs. Midtjylland. l