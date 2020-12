FÚNEBRES | 1 de diciembre de 2020

01/12/2020 - 02:53 Funebres

FALLECIMIENTOS

1/12/20

Esteban Marín Coronel (Dpto. Salavina)

Ramón Teovaldo Belizán

Juan Carlos Cárdenas

Dolores María González de Ávila

Susana Beatriz Ledesma

Ramón Florencio Pacheco

Marcelo Fabián Ledesma

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO (q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

El intendente Municipal de la ciudad de Quimilí, C.P.N; Omar Fantoni y todos los miembros de su gabinete participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al secretario de Deportes de la Provincia, profesor Carlos Dapello y flia. en estos momentos de profundo dolor.

Quimilí.

,

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO

(QEPD) Se durmió en el Señor el 28/11/2020 y espera la resurrección.

Los integrantes de NewCom Termas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento al Prof. Carlos Dapello y toda su familia.

SRA. LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa con profundo dolor de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ANA MARÍA ALFANO DE ACUÑA (q.e.p.d.) Se durmió el 1/12/19….

A un año de tu partida a la casa del Señor, se te extraña. Sus hijos Ana María, Antonio, Graciela, Félix y María Josefina, sus nietos Gonzalo, Virginia, Andrés, Javier, Lourdes, Félix, Gabriel y Ramiro, sus bisnietos Santiago, Lucas, Mateo, Simón, Tomás, Micaela, Macarena, Matías, Félix y Baltazar invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 hs en la Catedral Basílica.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO (q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Independiente BBC, su presidente Carlos Basualdo y su HCD, participa el fallecimiento de la esposa del Sr. subsecretario de Deportes de la Provincia, Prof. Carlos Dapello. Elevan oraciones en su memoria.

La Asociación Capitalina de Basquet, su presidente Carlos Basualdo, HCD y simpatizantes del basquet santiagueño participan el fallecimiento de la esposa del Sr. subsecretario de Deportes de la Provincia, Prof. Carlos Dapello. Que Dios dé consuelo y resignación a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO (q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario general ® David Marcelo Pato, participa con dolor de su fallecimiento y acompaña afectuosamente a su esposo el profesor Carlos Dapello y a toda su familia, elevando una oración en su memoria.

El señor jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con tristeza de su fallecimiento y acompaña a su esposo Carlos Dapello y demás familiares en tan penoso momento.

El señor subjefe de Policía, comisario general Juan Manuel Morales, participa con profundo dolor de su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este duro momento que les toca vivir.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO (q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

El diputado nacional, Dr. Bernardo José Herrera, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

Francisco Zamora y su Sra. Virginia Cuevas, acompañan con profundo dolor a Carlos Dapello y a toda su familia por el fallecimiento de su esposa. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador Gral. CPN Norberto Zanni, participan el fallecimiento de la esposa del Prof. Carlos Dapello. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA CANDELARIA NIETO MARADONA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 1/12/18 y espera la resurrección.

Nuestra reina hoy hace 2 años que te fuiste, la casa sigue vacía, en silencio, sin tus bailes, sin tus cantos, sin tu cariño, eras tan cariñosa, los que te conocían se enamoraban de tu forma de ser. Hay mamita cuanto dolor, te extrañamos muchísimo, te amamos, te amaremos por siempre nuestro ángel querido. Tu mamá Yani, tu abu Claudia, tu tío Matías y Mercedes y tu prima Valentina. Se ruegan oraciones en tu querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con foto

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ DE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/11/20 y espera la resurrección.

Madre y abuela (Viejita querida), siempre estarás presente en nuestro hogar acompañándonos, guiándonos, dándonos la fortaleza para seguir adelante que la necesitaremos por tu ausencia. No estarás físicamente, pero serás eterna en nuestros corazones. Te amamos por toda la vida, hasta que nos volvamos a encontrar. No será un adiós sino un hasta luego “hasta mañana, si Dios quiere”, como nos decías todas las noches. Dios te recibe con los brazos abiertos, llenos de gloria. Tu esposo y compañero de vida Adolfo René Ávila, tus hijos Fito y familia, Loly y familia, Chuchy y Sabrina, Lichy y familia participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA CON FOTO

+ JOSÉ ORLANDO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 11/11/2020

Un mes sin vos, sin tus bromas, risas y cantos. Cada momento maravilloso a tu lado siempre será recordado, porque no hay dudas que nos regalaste momentos alegres y llenos de amor. Eternamente serás amado y recordado por todos. Pasan los días y nos haces falta, sin embargo, estamos seguros que vos y tu luz nos acompañan en todo momento. Te aman tus padres Palmira y Mario; tus hermanos Mario, Pamela y Sole; tus sobrinos Branda, Daniel, Alma, Inti y Lara y cuñados. Invitamos a la participación de la misa a cumplirse un mes de su partida en la iglesia Catedral hoy a las 9 horas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA BEATRIZ LEDESMA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|….

Coordinación, docentes, no docentes y alumnos de la carrera de Contador Público Nacional, participan el fallecimiento de la hermana del Sr. decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Marcelino Ledesma. Ruegan al Altísimo cristiana resignación para su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA BEATRIZ LEDESMA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|….

El Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (CICYT UNSE ) integrado por los consejeros María Jose Benac; Miguel Sarmiento; Emilio Luque; Florencia Frau; Lidia Julia; Marta Gulota; Rubén Fernández; Marcia Rizo Patrón y Ana María del Pilar Domínguez; acompañan en este momento de dolor a su presidente Mónica Graciela Martínez y al Decano de la Facultad de Humanidades Marcelino Ledesma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA BEATRIZ LEDESMA

(q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20….

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. "El Señor es mi pastro, nada me puede faltar". Miguel Ángel y Bettina Corvalán, su esposo Carlos Caro y sus hijos Carlos, Cecilia, Virginia, Ana y Lucía acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El director del Hipódromo 27 de Abril, Dr. Juan Manuel Vittar, empleados, jockey, peones y cuidadores, participan con dolor el fallecimiento de la esposa del Prof. Carlos Dapello y acompañan a toda su familia en este triste momento.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar la inesperada partida de Liliana, y acompaña con afecto y tristeza a su esposo Prof. Carlos Dapello y a sus hijos. Que el Buen Señor de la Vida los acompañe y proteja ante este penoso momento. Liliana, descansa en paz, fuiste una gran señora.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La Agrupación de Veteranos de Rugby de Santiago del Estero "Los Pichis" participa con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña a su esposo Prof. Carlos Dapello e hijos en este triste momento. Esperan para toda la familia Dapello el pronto consuelo de la fe. Que el Señor los bendiga y reconforte ante esta dolorosa circunstancia.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La Asociación Santiagueña de Básquet de Veteranos, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de nuestro querido amigo Prof. Carlos Dapello, acompañamos a sus familiares con cristiana resignación. Se ruega una oración en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Lucy: "Tu partida al reino celestial nos duele muchísimo, es imposible no estar tristes". José Reyes, Lucía Cristina de Reyes y familia, acompañan a su querido esposo Carlos y a todos sus seres queridos en este duro trance. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Profesora Lidia Esther Grana de Manfredi, sus hijos Dr. Juan Carlos Manfredi y Dra. Gladis Olivares, Prof. Mónica Manfredi y Oscar Ruiz, Dra. Susana Manfredi e Ing. Dito Ledesma, Ing. María Silvina Manfredi e Ing. Sergio Marinoff y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la esposa del Prof. Carlos Dapello y acompañan en el dolor a su familia en este momento doloroso de la vida.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Carlos Paz y Marcelo Paz, participan con dolor su fallecimiento y acompañan al Prof. Carlos Dapelo y familia en este momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. LA Comisión Directiva de la Asociación Santiagueña de Rally (A.S.R.), socios y comisiones auxiliares, participan con profundo dolor la pérdida sufrida por el estimado Prof. Carlos Dapello. Ruega una oración en la memoria de su esposa. Q.E.P.D.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. "Huelgan las palabras cuando el dolor es irreparable". El Comite Ejecutivo de la Federación Regional Santigueña del Deporte Motor (F.R.S.D.M.) acompaña al estimado Prof. Carlos Dapello ante la pérdida de su Sra. esposa. Ruegan una oración en su memoria. Q.E.P.D.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Hugo Coronel Fonti y su flia. participan con profundo dolor la pérdida de la Sra. esposa de su querido amigo Prof. Carlos Dapello y ruega pronta cristiana resignación. Q.E.P.D.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Alfredo Degano y María Sal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Walter Acevedo, Alfredo Degano y personal de Santiago Informática participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Ernestor Ulla, Marta Chichi Ulla y familia participamos con profundo dolor del fallecimiento de la esposa de su gran amigo Pino. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Comisión Directiva, socios y simpatizantes del Club Central Córdoba de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Prof. Carlos Dapello. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Subsecretario de Deportes Prof. Carlos Dapello. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Pedro Francisco Barraza Pece, su esposa Adriana Ponce, sus hijos Pedro y esposa Mariana Bollero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Nestor Mario Garcia Hernandez, su esposa Susana Julian e hijos participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo profesor Dapello, rogandeo al Altísimo la reciba en sus brazos para darle el descanso eterno y que haga brillar para ella la luz que no tiene fin. Haqcen llegar sus expresiones de dolor a su esposo e hijos y demás familiares.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Luis Edmundo Vella, su señora Ximena Alvarez, su padre Luis José Vella participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. de su amigo Prof. Carlos Dapello. Ruegan oraciones por su pronta resignacion y la de sus hijos.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Carmen Corvalán Olivera de Avila, sus hijos Orlando Nicolas, Daniel Alberto y Carolina de las Mercedes participan con infinito dolor su fallecimiento. Acompañan a Carlos, sus hijos, hermanos y cuñados con oraciones ante tan irreparable perdida.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Enrique Oberlander y flia, Marcelo Oberlander y flia , María del Carmen Oberlander su esposo Carlos Giovannini e hijos participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su estimado Profesor Carlos Dapello e hijos y los acompañan en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su esposa Devora Medina, sus hijos Nicolás, Kiara, Cielo, sus hnos h. politicos y sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELIZÁN, RAMÓN TEOVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su esposa Elvia González, sus hijos Valeria, Marcia, Ramón, sus sobrinos Patricia y Julio, h. políticos, nietos, hermanos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CÁRDENAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su hijo Juan Sebastian Cardenas, su mama Clara Lux, sus hnos Clara, Isabel, Teresa, Ramona, Rene, hnos politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHÁVEZ, CATALINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá". La comunidad educativa del Jardín Municipal Nº 3 "Rosario Vera Peñaloza" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Celsa Maidana, persona de nuestra institución. Se ruega oraciones en su querida memoria.

CURA, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 27/11/20|. Rosa, lamentamos tu pérdida y le pedimos a Dios que fortalezca tu corazón. Son los deseos de tu amiga Yoli Saieg e hijos.

FERNÁNDEZ DE BARRAZA, ELENA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su hijo Alejandro, sus nietos Ana, Luján, Agustin, su madre Gabriela y su bisnieto Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FERNÁNDEZ DE BARRAZA, ELENA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su hija Silvia, su hijo politico Capi, sus nietos Gabriela, Adrian y Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ DE BARRAZA, ELENA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su hija Rosa Elena Barraza, su yerno Nillo Alagastino, sus hijos Gustavo, Diego, Roxana, Adrian y Mario y sus binsietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BARRAZA, ELENA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su hija Adriana Barraza, su yerno Omar Esperguin, sus nietos Marcelo, Marita y Maximiliano y su bisnieto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BARRAZA, ELENA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su hija Marisa Barraza, sus hijos Emilio y Martin y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Desde Tucumán, Nelly Goytia abraza con cariño a su querida amiga Rosita Navarro por el fallecimiento de su sobrino-hijo del corazón. Que Dios le dé a ella la fortaleza necesaria para superar esta pérdida tan dolorosa. Hace extensivas sus condolencias a su hermano Ariel Figueroa y a toda la familia Figueroa, Santillán y Navarro.

FIGUEROA, JOSÉ HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Martín Gerónimo Cornet (padre) y Sra. Silvia Elena del Valle López, Martín Gerónimo Cornet (h), Pedro Fco.Cornet y Pablo Javier Cornet, Micaela Fagalde y Agustina Cura, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ROSA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Personal directivo, docente y de servicios del Jardín Nº 281 "Ciudad del Niño, acompañan en el dolor a su hija, nuestra colega, Virginia Suárez "Vikicita" y flia. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, DOLORES MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Su esposo Adolfo René Ávila, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Nuestros corazones están destrozados por tu partida, tuvimos la dicha de disfrutarte cada día. Te amamos por siempre. Su hija Dolores del Valle Ávila, nieto Esnel Cortez Ávila y Matías Cortez Ávila participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Madre y abuela amada, recordaremos siempre tu sonrisa. Su hijo Adolfo René Ávila (h), hija pol. Norma Quero, sus nietos Lucas, Nicolás, Florencia y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Estarás siempre en nuestro corazón. Arq. Héctor Humberto Cortez. Sus nietos Esnel Cortez Ávila y Matías Cortez Ávila, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Su amiga del alma Mary Nicola de Busso y su hijo Luis María Busso. Sus nietos Emilio Busso, Augusto Busso y María Paula Busso, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, DOLORES MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Mami Negra te despido con todo el dolor. Gracias por la familia que me dejaste. Te despedimos con los mejores recuerdos Juan Ignacio Gayani, Ciro Gayani y tu hija del corazón.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, DOLORES MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Señor ya esta ante ti, recibela en tus brazos misericordiosos. Personal de la Dirección de Psicologia Educacional y Asistencia Escolar participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su ex compañera Lic. Dolores Avila. Acompañan a su familia en este momento de dolor.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Sus sobrinos hijos de Abdo Julian y Susana Sialle, Edgar, Hector y Susana Julian, Mario Garcia Hernandez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y le ruegan al Señor le de un lugar en la morada de los justos, dándole el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin,. Descansa en paz querida tia Olga, los angeles velaran tu sueño.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Justo Alegre, participa con dolor su fallecimiento. Deseándoles pronta resignación a sus familiares, rogando oraciones en su memoria.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La Asociacion de Productores de la Industria Forestal (APIF) participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía del Secretario de Hacienda de la Institución, Sr. Pedro Humberto Julián. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Bienaventurados los humildes de corazón porque de ellos es el reino de los cielos. Sus vecinos de Suncho Corral , hijos de Amado Hallak y Chance Saad con sus respectivas flias., Acompañan en el dolor a su apreciada flia . Elevan oraciones a su memoria.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Jorge Julián y Graciela Frias participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida tía Olga.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Alva de Salomon, sus hijos Juan, Mary, Daniel, Edgard y Gustavo Salomon y sus respectivas flias., la despiden con dolor y acompañan espirigtualmente a sus hijos y hermanos, rogamos oracºiones en su memoria.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Hijos de su prima Emilia Auat de Gay. Mariza, Silvia y Lito Gay y sus respectivas flias. participan a su fallecimiento acompañan a sus hijos, hermanos y demas familiares. Elevan oraciones a su querida memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Su esposo Walter, sus hijos Nestor, Pamela, Vanesa, Mauricio, Valentina, Lian, Luz, sus hnos Marce y Moni sobrinos Agu y Sofia y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Su hermano Marcelino, Mónica y tus sobrinos Sofía y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Sus primos Inés Ruiz y Walter Aguirre, sus sobrinas Claudia, Marcela y Belén Aguirre y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre en nuestros corazones. Se ruega una oración en su querida memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Siempre en mi corazón". Gracias por el abrazo sincero, la sonrisa cariñosa y amor eterno. Tía, prima, madre, muchas cosas que guardaré siempre en mi corazón. Descansa en paz junto a la Tía Enri y la Gordi. Su sobrina Claudia Aguirre.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Susana Ledesma, y acompañan en el dolor a su hermano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a todos sus seres queridos.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Vicedecana, secretarios y secretarias de Facultad; coordinadores de carrera, directores de departamento, docentes, personal nodocente y estudiantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana del señor decano de la Facultad, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este difícil momento de dolor.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El decano, Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana, Dra. Nancy Giannuzo, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Forestales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Susana Ledesma y acompañan en el dolor a su hermano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, decano de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, y a todos sus seres queridos.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El equipo de gestión de Rectorado, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Susana Ledesma y acompañan en el dolor a su hermano, Lic Hugo Marcelino Ledesma, decano de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, y a todos sus seres queridos.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La directora, Dra. Ofelia Montenegro de Siquot, junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Susana Ledesma, y acompañan en el dolor a su hermano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a todos sus seres queridos.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La directora, Lic. Myriam Maatouk, junto al equipo que integra la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Susana Ledesma, y acompañan en el dolor a su hermano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, decano de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, y a todos sus seres queridos.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El Equipo de Gestión de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana del Señor Decano de la Facultad, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, ruega oraciones en su memoria y acompaña a su familia en este difícil momento de dolor.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La comunidad educativa de la Tecnicatura Superior en EIB con mención en Lengua Quichua hace llegar sus más sentidas condolencias al decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE), Lic. Marcelino Ledesma, y a toda su familia, por el fallecimiento de su hermana Susana Ledesma, ex alumna de esta carrera, muy querida por sus pares y docentes de esta casa de estudios.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su hermano Lic. Marcelino Ledesma en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Anita Castigllione y sus hijos Mariana, Alejandra, Joaquín y Joshe Cesca y Mario Fornes participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Marcelino, Mónica y a sus familiares en este momento de dolor.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. María Inés Castigllione y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Marcelino, Mónica y familia en este momento.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Los amigos y compañeros de Marcelino, Mónica y Claudia de la facultad : Anita, Susana, Sonia, Marta, Sabela, Horacio, Adriana, Jorge, Hady, Belén , Walter, Claudia, Magali, Beatriz, Enzo , Emanuel , Sergio, Marcelo C. Silvia, Marcela, Mariela, Guilli, Marcelo R , Mercedes y Bruno participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su matriculado Licenciado Hugo Marcelino Ledesma. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Licenciado Hugo Marcelino Ledesma . Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, Lic. Omar Layús Ruiz y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Susana, hermana del compañero y amigo Marcelino Ledesma; ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este dificil momento de dolor.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La juntada de losjueves acompaña al que4rido amigo Marcelino Ledesma por el fallecimiento de su hermana Susana, ruegan oraciones en su memoria y envian sus condolencias a su familia en este dificil momento de dolor.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La secretaria de Ciencia y Tecnica de la Facultad de Humanidades de la UNSe, Lic. Lidia Juliá y su familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana del compañero y amigo Marcelino Ledesma y acompañan a su familia en este dificil momento de dolor.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Adriana y Silvia Brunet acompañan a Marcelino, Mónica, Claudia y familiares en este lamentable momento.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su hermano Marcelino y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Juan Carlos Coronel Gallardo, su hija Alma participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Marcelino y cuñada de su amiga Monica. Acompañan en el dolor a sus familiares. Elevan una oración en su memoria y ruegan por una pronta resignacion.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. María José Benac participa con dolor el fallecimiento de la hermana de Marcelino y Monica y acompañan enm el dolor a sus familiares.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. " Que en paz descanse". Josefina Fantoni acompaña a su hermano Marcelino y toda su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Carla Ferreyra, Rodrigo Carrascosa y sus hijos Justina, Manuel y Felicitas , acompañan a Marcelino , Mónica y sus hijos en este doloroso momento por la pérdida de su querida hermana Susana.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El Sr. Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de la Facultad, Personal Docente, Personal Nodocente, Alumnos, Egresados y demás miembros de la Comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento de la hermana del Sr. Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud Lic. Marcelino Ledesma y cuñada de la Sra Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNSE Lic. Mónica Martínez Se acompaña en el dolor a sus familiares.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Los integrantes del Departamento de Filosofía y de la carrera de Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, acompañan con afecto y cercanía al Decano de la Facultad, Marcelino Ledesma, en este difícil y doloroso momento por la pérdida física de su hermana, Susana Beatriz Ledesma. Elevan oraciones por su eterno descanso y paz a su familia.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero en nombre de la comunidad obstétrica acompaña en su dolor y transmite su más sentido pesame al Sr. decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y la Salud de la UNSE, Lic. Marcelino Ledesma por el fallecimiento de su hermana Susana. Rogamos a Dios la cobije en su gloria y elevamos una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La carrera de Licenciatura en Obstetricia de la Facultad de Humanidades,. Ciencias Sociales y de la Salud, docentes, alumnos y egresados acompañan en su dolor al Sr. decano Lic. Marcelino Ledesma por el fallecimiento de su hermana Susana. Elevamos oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Lucas Cosci y Susana Alonso participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Marcelino Ledesma y a toda la familia.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La comision directiva y comision de Etica del Colegio de Sociólogos de Santiago del Estero, participa con pesar el fallecimiento de la Sra. hermana del decano de la Facultad ed Humanidades de la UNSE, Lic. Hugo Marcelino Ledsma, acompaña a su familia en este dificil momento y ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Gugui Arce y Pancho Vera participan con dolor el fallecimiento de Susana y acompañan a su amigo Marcelo y flia.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Lic Marta Guzman y su hija Antonella Osimi tutora de la Facultad participan con profundo dolor en el fallecimiento de la hermana del Sr. Decano de la FHCSYS Lic. Marcelino Ledesma y tía de Klaudita Aguirre, compañera no docente. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Luis F Agüero, Zunilde Barrientos y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Marcelino, a Mónica y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Mg María Mercedes Díaz miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Susana Ledesma y acompañan en el dolor a su cuñada, Lic. Mónica Martinez, Secretaria de Ciencia y Técnica, de la UNSE y a todos sus seres queridos.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El equipo que integra, la Secretaría de Ciencia y Técnica, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Susana Ledesma y acompañan en el dolor a su hermano, Lic Hugo Marcelino Ledesma, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a su esposa, Lic. Mónica Martínez, Secretaria de Ciencia y Técnica, y a todos sus seres queridos.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la hermana de nuestro Decano de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, Lic. Hugo Marcelino Ledesma. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Luis Paradelo y Lucía Herrera participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, sus docentes, no docente, estudiantes y egresados; lamentan profundamente el fallecimiento de la hermana del Sr. Decano de la FHCSyS-UNSE, Mg. Marcelino Ledesma y lo acompañan en estos tristes momentos y a toda su familia. Ruegan por su eterno descanso.

NAVARRO, AZUCENA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. La promoción 1951 de la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga, despiden con dolor a su querida compañera y amiga. Nené Grana de Manfredi, Pupy Azar de Pece, Kuky Valdez, Mirta Castaño de Barrón, Florentina de Domínguez, Azucena Ferrari de Sayah Correa, Fany Trucco de Chamas y Pocha González, elevan oraciones en su memoria. Acompañan a la familia.

NAVARRO, AZUCENA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Justo Alegre y familia, participan con dolor el fallecimiento de su prima. Elevamos oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernandez y flia, participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus expresiones de dolor a su sobrinos, sobrinos nietos y demás familiaeres, rogando al Señor le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su esposa Antonia Santillán, sus hijos, Luz, Gabriel y Diego, su nieta Emma, sus hermanos Pedro y Luciana, sus cuñados Belén y Juan, amigos y demás familiares, sus restos fueron cremados .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

RODRÍGUEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Sus amigos Elio De Souza, María Inés Herrera de De Souza, sus hijos Nelsón José, Elio Gonzalo y Agustín Alejandro De Souza participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan difícil momento.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Personal de Ortega Camiones S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus amigos Bruno Volta, José Soler, Elio de Souza, Jorge Salomón, Mario Banegas, Omar Ceresole, Dani Neme , Fito Carabajal, Pedro Cosci, Ismael Jiménez, Gringo Stavio, Marcelo Cuesta ,Tito Céspedes y Mario García participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ALBERTO (Cachito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. En lugares de delicados pastos me hará descansaer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23;2, La Biblia. Familia de Jorge Salum y Omar Salum y personal de J. S. Autromoviles participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (Juancho) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Pedro Francisco Barraza Pece, su esposa Adriana Ponce, sus hijos Pedro y esposa Mariana Bollero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto.

Invitación a Misa

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Con la música infinita del cielo, tu alma descansa en paz. Tu mamá Julia Alicia, tu hermano Diego, tus hijos Rocío y Thiago invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. San José del Bº. Belgrano, hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

ARIAS DE RODRÍGUEZ MOSQUERA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció ell 22/11/20|. Madre querida... "Todo queda sellado para siempre en la primera mirada de Amor"... Tus hijos: Bruno, Hugo, Liliana, Rolando, tu hijo espiritual Kiko; y sus respectivas flias.; nietos, bisnietos y sobrinos, enaltecen tu sabio consejo: Agradecer: a tus fieles servidoras: Mica, Vanesa, Yuly, Claudia; Dr. Walter Frías, que se adelantó a tu encuentro celestial; Paola, Silvia, Cecilia, que mitigaron con esmero tu proceso terrenal; tus amigas, vecinos de toda la vida, amigos de tus hijos: Gracias, Gracias y que Dios los bendiga.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Hace un mes de tu partida al reino de los cielos. Te recordamos siempre. Fuiste una bella persona. Que descanses en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

RUIZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d) Falleció el 21/11/20|. "He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí". Sus hermanos René, Amerio y Marina Ruiz, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento al cumplirse sus nueve noches, ruegan oraciones en su memoria, rogando que su alma descanse en paz. Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/20|. Hijo querido, mi ángel, cuanto dolor me dejaste con tu inesperada partida. Viviras en mi corazón hasta el dia que nos encontremos nuevamente. Descansa en paz junto a tu padre. Su madre Gladys, sus hermanos Javier, Marcelo, Roque y Gladys, sus hemanos politicos Ivana, Sole y Lucas, sus queridos sobrinos Tomás y Francisco. Agradecen a la flias. Cabrera y Castillo, a la Comunidad Laical Casa de la Juventud, compañeros y amigos del Centro Cutural de su hermano Roque, amigos y compañeros del Colegio Santa Dorotea, amigos de su equipo de Futbol José F. C. familiares, vecinos y amigos que nos acompañaron en estos dolorosos momentos. Te amamos y rezamos oraciones a tu querida memoria.

Sepelios Participaciones

BURGOS, EDELMIRA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Sus hijos Gachy, Mirta, Alfredo, Daniel, Ruben hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy en el cementerio La Misericordia, NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

EGEA, ELVIO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Su primo Cristian Egea y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

EGEA, ELVIO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Su tío Juan Carlos Egea y Flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GOLA VDA. DE OLMOS, ANTONINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Mónica y Oscar Ruiz y María Silvina y Sergio Marinoff, acompañan a sus hijos en este difícil momento de la vida y elevan oraciones para el descanso eterno de la amiga que partió en búsqueda del reino del Señor.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Nené Grana de Manfredi y sus hijos Mónica y Oscar Ruiz y María Silvina y Sergio Marinoff participan, con dolor, el raudo vuelo de Beba hacia el más allá, en busqueda de paz, en el reino de Dios. Otra amiga se fue y se la va a extrañar. Que en paz descanse y a la familia resignación.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Carlos Groppa y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su estlmada familia en estos dificiles momentos.

Responsos

UZZANTE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Al conmemorarse el 1º aniversario de su fallecimiento, sus hijos, hermanas y nietos, lo recuerdan conmucho amor y cariño. Rogando oraciones en su memoria.

Sepelios Participaciones

CORBALÁN, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su hija Ángela, sus hermanos, Vicente y Favio, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 tel 4219787.

CORONEL, ESTEBAN MARÍN (q.e.p.d) Falleció el 30/11/20|. Sus padres Gabriela Serrano y Esteban Coronel, sus hijos Roberto Milagros, Rita, Sofía y Emilia, hermanos: Juan, Rafael, Virgina, Beatriz, Walter, Rita, Marta y Andrea, hnos pol. sobrinos, primos y demás fliares partic. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Telares. Dpto Salavina. EMPRESA SANTIAGO.

LEDESMA, MARCELO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Sus padres Marta y Alberto sus hijos Nhauel y Valeria sus hnos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Bajada dto Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, OMAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su esposa Delia Fernández, sus hijos, Carlina, Mónica, Marcelo, Sulma y Marisa, h pol Omar, Ramón, Gustavo, Ramon y Andrea, nietos , bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa silipica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORENO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Su esposo Flores Webber Martin Emilio, su hija, Flores Andrea Magali, su Madre Aurora Ibarra, sus hermanos, sobrinos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORENO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque muera vivirá". Su madre Aurora y su hermana Norma participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

MORENO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Ramón, sus sobrinas: María Eugenia, María Cecilia, Zamira y Pauli, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Siempre t recordaremos con mucho cariño. Descansa en paz.

MORENO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/20|. Ante le pérdida irreparable de su esposa acompañamos en tan difícil momento a nuestro querido amigo Martin para darle la fuerza suficiente y cristiana resignación a él y a toda la familia. Que Dios le dé el descanso eterno. Beba, Nenina, Juan y Luis.

PACHECO, RAMÓN FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Sus padres Lina y Ramon, sus hnos. Enrique, Gilda, Armando, Ancelmo, Amanda, Ricardo, Carlos y Damian y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.