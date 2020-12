¿Se viene la versión “Bake Off Celebrity”?

01/12/2020 - 20:20 Pura Vida

La cocina es un lugar común tanto para desconocidos como para famosos, solo que transformado en un escenario de desafíos, adonde personajes carismáticos se prueban tratando de hacer con excelencia algo en lo que no son profesionales, le da el plus que hace de “MasterChef Celebrity” el boom televisivo del momento.

Por eso, tras su paso por el certamen como invitada, Pamela Villar, quien fue jurado en Bake Off, no solo compartió su parecer sobre los concursantes, y sobre los posibles ganadores sino que expresó su deseo de una versión con famosos haciendo pastelería.

“Hacer un Bake Off con personalidades, sería lindo. O un bake off con profesionales de la pastelería. El formato de Bake Off me encanta. Es muy distinto a Masterchef”, señaló en una entrevista con La Once Diez la pastelera que ya compartió jurado con Damián Betular, hoy integrante de “MasterChef Celebrity”.

Y entre los participantes, rescató el perfil de Rocío Marengo, quien gracias a la torta moca que le tocó preparar retornó al certamen, superando la instancia del repechaje, igual que Martín “Mono” Fabio, el líder de Kapanga.

“Marengo juega bien con ese personaje que tiene a propósito. Ella siempre sabe de qué se tratan el juego y la tele. Lo que hace es un poco a propósito, pero está bien porque de eso se trata el juego”, dijo Pamela.

Y agregó: “En cambio el Mono es una sorpresa. Él parece un rockero desprolijo y su triffle era súper perfecto, prolijo, le quedó muy bien. El Mono durante el certamen hizo platos muy simples, demasiado simples. Pero después apareció con platos como estos. Yo creo que a él le juega a favor cocinar tan tranquilo”.

Para Villar, todos tienen posibilidades de ganar. Nos obstante, rescató algunas cualidades de los famosos. “El Turco (García) tiene ignorancia en la cocina, pero va pasando; Claudia (Villafañe) es talentosa. El Polaco sacó muy buenos platos, es inexplicable. Vicky Xipolitakis cocina mucho mejor de lo que nos hace creer, cómo se mueve, las combinaciones, los platos que hace”.

MasterChef ya tiene confirmada su segunda temporada con celebridades, la que comenzaría a grabarse en enero de 2021.