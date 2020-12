Independiente quiere asegurar el boleto para los cuartos

01/12/2020 - 21:17 Deportivo

Independiente recibirá hoy a Fénix, de Uruguay, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la ventaja de la goleada por 4-1 obtenida la semana pasada en Montevideo.

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Libertadores de América, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y transmisión de ESPN. En el VAR estarán los brasileños Rafael Traci y Danilo Manis.

El ‘Rojo’ tiene prácticamente asegurada la clasificación a los cuartos de final ya que la semana pasada consiguió una importante ventaja con la goleada por 4 a 1 en Montevideo con tantos convertidos por Lucas González, Alan Velasco, Silvio Romero y Federico Martínez.

Si logra cerrar la serie a su favor, el ‘Rojo’ aguardará por el ganador de Bolívar y Lanús, que perdió por 2-1 en la ida en la altura de La Paz y hoy deberá revertir la serie en La Fortaleza.

Si bien no convence desde el juego, Independiente logró una solidez defensiva que hoy, no obstante, no tendrá a su principal responsable: el arquero Sebastián Sosa.

El uruguayo fue exigido para jugar la ida pero se resintió y en el entretiempo fue reemplazado por Milton Álvarez, quien seguirá en el arco del conjunto de Avellaneda hasta la recuperación del exPeñarol, Boca, Vélez y Rosario Central, entre otros clubes.