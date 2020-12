El brasileño Ronaldo destacó la figura de Diego y dijo que dejó un legado inolvidable

01/12/2020 - 21:57 Deportivo

El brasileño Ronaldo, exdelantero campeón del Mundo y actual presidente del Valladolid español, se emocionó ayer al recordar el “legado” de Diego Armando Maradona, a quien pidió que se le destaque “lo mucho que aportó a tanto gente”.

A casi una semana del fallecimiento del astro mundial, Ronaldo reiteró la “profunda tristeza” que le provocó la muerte de una “persona cercana, espectacular, feliz y alegre que nos enamoró a todos”.

“Diego deja un legado en el fútbol inolvidable y cambió la vida de mucha gente”, agregó Ronaldo en una conferencia de prensa que brindó hoy en Madrid para tratar diferentes temas de Real Valladolid, club que preside desde hace dos años.

El crack brasileño, campeón del Mundo en Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002, también pidió que se recuerde a Maradona por su aporte al fútbol ya que “cada uno lleva su vida privada como puede, y no debe ser juzgado por ello”.

En medio de la emoción, Ronaldo contó una anécdota junto a Maradona en Madrid donde recibió un regalo que guardará por siempre.

“Maradona me contó que su hija le regaló ambos relojes y por eso no se los quitaba nunca. Pero cuando acabó la cena me regaló uno de ellos y yo no quería aceptarlo. Él se enfadó y me lo quedé. Lo guardaré toda mi vida como recuerdo de su generosidad, amabilidad, y del ser humano que era”, remarcó el exdelantero de Barcelona y Real Madrid, entre otros.

Ronaldo también reveló que ese no fue el único encuentro con su “amigo” Maradona ya que durante los últimos “diez o quince años” compartieron muchos “eventos, reuniones y celebraciones”.

La última vez que habían hablaron fue “hace tres meses” por un mediocampista dirigido por Maradona, del cual habló “maravillas”, y también resaltó que el ‘10’ le expresó su “apoyo” por su trabajo en el club español.