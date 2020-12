Juan Leguizamón bancó a sus ex compañeros

02/12/2020 - 01:10 Deportivo

El ex Puma, el santiaguueño Juan Leguizamón, bancó a los jugadores sancionados por expresiones racistas, a través de un mensaje en el sitio web La Ovalada. “Esto se desencadena por el homenaje mediático o público que Los Pumas le realizaron a Diego, nuestro máximo exponente deportivo, en su último partido. Ese fue su homenaje para afuera, entrar a la cancha con canciones de Diego, el brazalete, etc. Ahora, y lo más importante: ¿alguien está al tanto, sabe, no tiene idea de lo que fue el homenaje interno del equipo en la semana previa?. ¿Alguien sabe eso, o sólo es válido si se muestra al público y a la televisión?”.

Luego siguió: “No todo es lo que parece en la tv. Los Pumas hicieron un gran homenaje a Diego puertas afuera, pero sobre todo puertas adentro, que es lo que más importa, y lo que muy poco saben”, consideró.

“Una vez más, un gran porcentaje de nuestro pueblo, sale a agarrarse de cualquier cosa para culpar a 40 personas, que no hacen otra cosa que romperse el lomo para honrar la bandera y el deporte argentino, con aciertos y errores”.

Respecto de los dichos de los jugadores, en su adolescencia, estuvo lejos de justificarlos ni de validarlos, “pero entiendo que todos hemos cometido errores y salimos a disculparnos, o no. Entiendo también la magnitud de los dichos y mi repudio para con estos, pero nada tienen que ver con las personas en las que se han transformado hoy. Hace poco hablábamos de Los Pumas como un gran ejemplo de lucha y trabajo. Pablo Matera, hacía feliz a un niño con un gran gesto natural y mostraban como el trabajo, tarde o temprano, paga. Siento tristeza con todo esto y por la manera en que están castigando algo tan querido y cercano. Invito a los responsables a medir decision.