Jet Li reveló a EL LIBERAL por qué aceptó estar en Mulán

El actor chino Li Lian Jie, conocido como Jet Li, es El Emperador en “Mulán”, película que mañana estrenará Disney+ en Latinoamérica. El protagonista de emblemáticos filmes de acción como “Romeo debe morir” (que le dio fama mundial), “Duro de Matar” y “Los Indestructibles” cambia de registro en “Mulán” y demuestra su versatilidad.

En una entrevista corporativa, a la que tuvo acceson EL LIBERAL a través de Disney, el recordado villano de “Lethal Weapon 4” reveló por qué aceptó trabajar en el filme de Disney.

¿Por qué decidiste aceptar este papel?

Cuando mi hija menor, Jada, oyó hablar sobre Mulán, me preguntó si podía hacerme tres preguntas. Le dije que sí. La primera fue si me enorgullecía promocionar la cultura china en el mundo. “Esa es tu responsabilidad”, me dijo. “Lo he escuchado desde que era pequeña”. Le dije que sí, que me encanta compartir la cultura china con el mundo. La segunda fue si necesitaba dinero. Le dije que, en realidad, no. Luego, la tercera pregunta fue: “Disney es la compañía de películas más grande del mundo e invertirá dinero para hacer una historia china. Todos los personajes son chinos. ¿Crees que es para promocionar la cultura china?”. Me impactó. No sabía cómo responder. Luego, me dijo: “¿Puedes hacer la película por mí?”. Le dije que sí, que la haría. Así tomé la decisión de participar en esta película.

Cuéntanos sobre tu personaje.

Interpreto al emperador. Mi función es proteger a las personas.l

La aclamada cineasta Niki Caro le da vida al épico relato de la legendaria guerrera china en la nueva película de Disney, “Mulán”, en la que una joven valiente arriesga todo, por amor a su familia y a su país, para convertirse en una de las más grandes guerreras que se haya conocido. Cuando el Emperador decreta que un hombre de cada familia debe servir en el Ejército Imperial para defender al país de los invasores del Norte, Hua Mulán, la hija mayor de un honrado guerrero, entra en escena para tomar el lugar de su padre que se encuentra enfermo. Vestida de hombre, con el nombre Hua Jun, debe sortear pruebas a cada paso del camino, utilizar su fuerza interior y aceptar su verdadero potencial. Es un viaje épico que la transformará en una guerrera honrada y merecedora del respeto de una nación agradecida y de un padre orgulloso. Mulán presenta un elenco de renombre internacional compuesto por Yifei Liu como Mulán; Donnie Yen como el Comandante Tung; Tzi Ma como Zhou; Jason Scott Lee como Böri Khan; Yoson An como Honghui; Ron Yuan como el Sargento Qiang; con Gong Li como Xianniang y Jet Li como el Emperador. La película es dirigida por Niki Caro a partir del guion escrito por Rick Jaffa & Amanda Silver y Lauren Hynek & Elizabeth Martin, basado en el poema narrativo “Balada de Mulán”. l

“Mulán muestra tanto lealtad a su país como la devoción filial a sus padres”

¿Qué tiene de especial para ti esta versión real de Mulán?

Creo que Mulán es una historia maravillosa. Fue una película fantástica cuando se estrenó hace 20 años, pero la diferencia es que era animada, y ésta es con personas reales. Eso la hace especial.

¿Cómo reaccionaste tras leer el guión?

Fue muy conmovedor y emotivo leerlo porque los chinos siempre creen en la lealtad y la devoción filial. Es muy difícil representar las dos bien, pero la historia de Mulán es muy especial. Muestra tanto lealtad a su país como la devoción filial a sus padres. Es una historia asombrosa porque muestra que un ser humano puede hacer las dos cosas.

Cuéntanos cómo fue trabajar con la directora Niki Caro.

Es una directora maravillosa. Una dama muy cálida y amable, muy generosa. Así que no hay presión. Aunque no hablo bien inglés, igualmente me sentí cómodo trabajando con ella, y me siento agradecido de que me haya invitado a interpretar este papel.l

“A mí me gusta la libertad”

¿Cuáles fueron algunos de los desafíos más importantes para ti?

Dos cosas. El vestuario fue un desafío. No sé por qué las personas quieren ser reyes o emperadores. Cuando eres rey, usas ropa que se ve muy bonita, pero que es pesada e incómoda. Ni siquiera puedes moverte. Cuando pienso en la China antigua o el mundo antiguo, me pregunto por qué las personas querían ser reyes. A mí me gusta la libertad. Y lo segundo es el idioma. Hacer películas en inglés no es fácil para mí. Soy muy perezoso para aprender inglés. Bueno, cualquier idioma extranjero. Así que por eso estoy agradecido con mi instructor de diálogo, que trabajó conmigo para ayudarme con mis líneas.

¿Te gustaron los diseños del vestuario?

La diseñadora hizo un trabajo maravilloso. Mi traje es muy lujoso. Pero no se lo prueben, es muy pesado. Necesitas a muchas personas para que te ayuden a ponértelo todo porque tiene unas seis capas.

Cuéntanos cómo es trabajar con Yifei Liu.

Cuando la conocí, era una adolescente y estábamos filmando The Forbidden Kingdom. Es fantástica. l