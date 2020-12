Un cambio obligado ante el “Sabalero”

03/12/2020 - 01:09 Deportivo

Equipo que gana no se toca reza un viejo adagio futbolero. Y el entrenador de Central Córdoba, Alfredo Berti, estaba dispuesto a cumplirlo. Y no era para menos, su equipo viene de conseguir el domingo pasado su primer triunfo en la Copa Diego Armando Maradona (además cortó una sequía de nueve partidos y nueve meses y medio sin victorias) y la idea del DT era poner mañana los mismos once que arrancaron el cotejo en Florencio Varela.

Pero no podrá ser. El equipo sufrió una baja en defensa y el DT ferroviario se verá obligado a realizar una variante para el encuentro ante Colón de Santa Fe, correspondiente a la sexta y última fecha de la zona 2, que se jugará mañana desde las 19.20 en el estadio Alfredo Terrera y con el arbitraje de Silvio Trucco.

El segundo zaguero central Franco Sbuttoni presenta una inflamación en la inserción del tendón de Aquilez, por lo que ya quedó descartado para el duelo ante el Sabalero. En la práctica futbolística que se realizó ayer, en el predio del Iosep, Berti probó con el lateral izquierdo Nahuel Banegas en su lugar y ese será el único cambio que habrá mañana.

Cabe recalcar que, a pesar de ser lateral, Banegas conoce el puesto de segundo marcador central. De hecho fue quien reemplazó a Sbuttoni en el arranque del certamen, que se perdió las dos primeras fechas por lesión.

Esta variante ratifica como cayó en la consideración del DT Oscar Salomón. El tucumano, uno de los pocos sobrevivientes del plantel anterior, había arrancado como titular en este certamen, pero la fecha pasada perdió el puesto (lo reemplazó Hugo Vera Oviedo) y ni siquiera formó parte de la delegación que viajó a Buenos Aires para visitar al Halcón. Ayer, el defensor que pertenece a Boca Juniors, entrenó con normalidad, pero no estuvo en el equipo titular.

Con la variante obligada por la lesión de Sbuttoni, el equipo para recibir a Colón será el siguiente: Alejandro Sánchez; Ismael Quilez, Vera Oviedo, Banegas y Jonathan Bay; Francisco Cerro, Ariel Rojas, Cristian Vega y Juan Ignacio Vieyra; Claudio Riaño y Abel Argañaraz.

El plantel ferroviario volverá a entrenar hoy por la mañana, nuevamente en el Iosep, y luego de la práctica Berti dará a conocer la lista de convocados para jugar ante Colón.

“Veníamos buscando el triunfo hace varios partidos

Cuando parecía que el triunfo se le escapaba de las manos, apareció Santiago Rosales con una gran definición para darle el desahogo a Central Córdoba. “Se pudo dar la jugada como se dio, salió bien. Por suerte tuve ese segundo de más para definir y pudo ser el gol de la victoria. Estoy contento por el grupo, porque veníamos buscando el triunfo hace varios partidos y no se nos venía dando”, manifestó el volante ferroviario.

“Los cambios a veces son para calmar o a veces para ir a buscar el partido. En ese sentido nos tocó entrar bien a la mayoría. Hay veces que también cuesta entrar en partido pero se entró bien y eso es importante”, agregó en alusión a su ingreso y el de Nahuel Barrios, clave en la victoria del domingo pasado.

“Me sentí bien, no solo por el gol si no que me voy acostumbrando a lo que se extrañaba que era jugar al fútbol después de tanto tiempo. Las lesiones me complicaron el proceso pero sumar minutos es importante como el día a día, que es lo que te hace llegar bien al fin de semana”, comentó en lo personal.

Para Rosales, Central siempre piensa en ganar, por más que deba jugar la fase complementación: “Sabíamos antes de jugar con Defensa que no podíamos clasificar, pero salimos a ganar como el primer día. El grupo busca dar lo que estamos entrenando en la semana y por eso salimos con las mismas ganas de siempre. Y de aquí en adelante lo haremos igual”.l