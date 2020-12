“Los dichos racistas de jóvenes son repudiables”

03/12/2020 - 01:21 Deportivo

El ex jugador de Los Pumitas y del Santiago Lawn Tennis Club, Jorge “Polenta” García dijo que los dichos racistas de los rugbier Matera Petti y Socino cuando eran jóvenes son totalmente repudiables, pero que “está seguro de que maduraron y que no piensan más de esa manera”.

Enseguida agregó: “Lo que hicieron estos jugadores realmente no tiene lugar en el deporte, en el rugby, y en ningún lado en la sociedad actual. Esto por supuesto que no se puede justificar. Creo que esta gente hoy en día, 8 años después, no piensan igual y podría asegurar, a pesar de que a ellos no los conozco, pero conozco a otros chicos que están en el plantel, al entrenador, y creo también por haber estado en relación con varios equipos conformados de muchas nacionalidades que estos chicos siguieran pensando así, el mismo grupo los va haciendo de lado”.

Para García hoy en día no tienen lugar estos dichos de racismo. “El rugby pregona otros valores y está lejos del racismo que se puede llegar a ver. Creo que esta gente ha crecido y ha madura y fue un error gravísimo, pero los chicos ya cambiaron y hay que darle una segunda oportunidad. Quién no se ha equivocado de joven, pero a pesar de que no eran chicos, ojo, porque tenían 17 y 18 años y tenían totalmente el discernimiento”, aseveró el ex primera línea.

Jorge García insistió en que los dichos son repudiables. “En un grupo así si alguien piensa de esta manera, el mismo grupo te separa del equipo. Creo que los chicos estos si siguieran con ese razonamiento de esa edad no creo que iban a llegar a Los Pumas Matera, y el otro líder del grupo por su juego. Ya maduraron, están totalmente arrepentidos, a pesar de esta condena social que están teniendo”, consideró.

Para García, la UAR está dejando mucho que desear porque los dejaron solos a estos jugadores. “Así que la verdad que todo lamentable. Espero que pase esto y que estos chicos, si bien es cierto nadie justifica sus dichos, pero bueno, están arrepentidos y pidieron perdón”, concluyó.l