FÚNEBRES | 3 de diciembre de 2020

03/12/2020 - 01:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

3/12/20

- Agustina Lidia Feida de Ainete

- María Rosa Véliz

- José Reginaldo

- Lourdes Bruhn Marchand (Tucumán)

- Jorge Alegre (Córdoba)

- María de los Ángeles Ceballos de Dorado

- Luciano Chazarreta (Loreto)

- Raúl Esteban Burgos

- Víctor Omar Arévalo (Paraná)

- Carlos Manuel Hipólito Arques

- Liliana del Valle Moyano

- Lilia Beatriz Taboada

- Margarita Rosa Corvalán (Fernández)

- Camilo Zaiek

- Néstor Santiago Morales

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

---------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Rubén y familia elevando oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Adriana Ick y familia participan su fallecimiento, acompañando a sus familiares en el dolor. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

El Sr. Jorge Rodolfo González y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Sr. Jorge Fabián González y señora participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Los integrantes del Estudio Jurídico Contable Ick y Asoc. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Dra. María Josefina Zabala participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Dra. Stella Ríos de Brizuela participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Directorio y personal de Diario El Liberal SA. participa con dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Directorio y personal de Comintel SA. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Directorio y personal de Canal 7 y Radio Panorama participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Directorio y personal de Banco Santiago del Estero participa con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Tarjeta Sol participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Aldo Mazzoleni, su esposa Maria Alicia y su hija Micaela participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su gran amigo Rudy.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

"Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para tí la luz que no tiene fin".

Tu amigo Emiliano Bravo y sus hijos René y Víctor Hugo, abrazan y acompañan a su familia, rogando al Altísimo les conceda fortaleza y cristiana resignación. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

El directorio y gerencias de Hamburgo Compañía de Seguros participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre del Cr Rubén Ainete, elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

El directorio y personal de EDESE participa con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia elevando oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Sus sobrinos: Coty Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira, sus nietos: Alfonsito, Justina y Bautista Arce Gubaira, Mily, Tomas, Sol y María LLaya Gubaira, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos Oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Querido amigo: todo hombre muere, pero no todos los hombres viven como tú lo hiciste. Mientras viva, tu también vivirás en mi recuerdo. Dios nos dio memoria para no olvidar a los amigos. Tany Reynoso y flia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIA BEATRIZ TABOADA (Lita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección. “El Señor es mi Pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento….”

Su sobrina: Carmela Taboada de Chaikh participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega una oración a su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTHA CELSA SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Los compañeros de la CTAA y ATE acompañan en el dolor a la secretaria general de la CTAA, delegación Banda Julia Rosa Giménez por el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTHA CELSA SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

La secretaria Gral. de ATE y CTAA, comisión ejecutiva provincial Élida del Valle Juárez, acompañan en estos tristes momentos a su amiga y Cra. Julia Rosa Giménez por la partida de su madre. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTHA CELSA SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Que en paz descanse. Las seccionales de ATE y CTAA de La Banda, Termas de Río Hondo, Añatuya, Frías, Monte Quemado, acompañan a la secretaria Gral. de la CTAA de seccional Banda, Julia Rosa Giménez por la partida de su querida madre. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Cr. JORGE ALEGRE

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 1/12/20 en Córdoba y espera la resurrección.

Sus primos Justo Alegre y Silvia Assef, sus sobrinos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas familias, acompañan con un abrazo desde la distancia a su esposa Giulia, a sus hijos Adriana, María Laura y Jorge y respectivas familias, con dolor e inmenso afecto y cariño, rogando una pronta resignación a sus familiares, elevamos oraciones en su querida memoria y que descanse en paz, querido primo.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

RICARDO RODOLFO GARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Los días pasan y cada vez es más dolorosa tu ausencia, trato de abrazar fuerte tus recuerdos, tus palabras, tu sonrisa, los momentos felices para no dejar escapar nada. Me duele el alma de extrañarte, pero me queda la vida llena de amor que vivimos, los hijos maravillosos que tuvimos que te extrañan infinitamente y solo me queda mirar al cielo y buscarte en una estrella… ¡¡Te amo hasta el infinito!!

Agradecemos las infinitas muestras de cariño, como así también a los profesionales que nos acompañaron en este proceso doloroso…. Gracias Dr. Claudio Basbús por la calidez y el cariño, gracias Lic. Omar González Español por el apoyo y el cariño, a familiares y amigos, gracias infinitas. Su esposa Miriam Portella, sus hijos Gimena, Pablo y Juan y tu nieta Lola, oficiaremos una misa en Pquia. Sta. Rita, hoy a las 19,30 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

FLORENCIA ROJAS DE PAZ (Mady)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/20 y espera la resurrección.

Querida mami hoy se cumple un mes de tu partida a la casa del Padre, te extrañamos y te recordamos como una gran luchadora y excelente madre y abuela. Sus hijas, hijas políticas, nietos y bisnietos ruegan oraciones en tu memoria e invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 en el Santuario Nuestra Señora de Loreto. Gracias.

RECORDATORIO

ROBERTO EDUARDO URTUBEY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen dos meses de tu partida. Estás en el corazón de cada uno de tus seres queridos. Elevaremos oraciones en tu memoria para que en paz descanses. Tu familia.

RECORDATORIO

JOSÉ AMILCAR RIGOURD (Chiche)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/07 y espera la resurrección.

Viejo querido!!! 13 años ya que no estás con nosotros, con tus palabras y abrazos. Cuánto te extraño amigo padre. Tu hijo René y familia, tu esposa Alicia, hija Mónica y familia, tu hijo José Ariel, rogamos oraciones por tu eterno descanso y que Dios te dé la paz que siempre mereciste. Te amamos, te honramos y te tenemos presente día a día. Descansa en paz Chiche querido.

RECORDATORIO

MARÍA LUISA ACOSTA DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/20 y espera la resurrección.

Viejita querida hoy ya hace un mes de aquel último abrazo, aquel último beso que quedará grabado por siempre en nuestros corazones.

Hoy todo nos parece una pesadilla, un mal sueño que al despertar te vamos a tener con nosotros para abrazarte y cuidarte como siempre. Pero no, aunque nos duela el alma aceptar y entender hoy estas en un lugar mejor, ya tu alma descansa en ese tan anhelado paraíso.

Nosotros seguimos aquí juntando los pedazos de nuestros corazones rotos por tu partida, es inexplicable lo mucho que te extrañamos y la falta que nos haces en todo momento, gracias por tanto amor que nos diste, por tantas enseñanzas que marcaron nuestras vidas, sos nuestro dulce ángel que nos guía en cada paso que damos y nos da fuerza a seguir entre tantas adversidades, fuiste, sos y serás por siempre la luz de nuestras vidas.

Mi viejita adorada te amamos y te recordamos todos los días, a cada instante y en todo momento. Tu esposo Rafael Sánchez tus hijos Blanca, Rafael, Ariel , Bety , Rubén , tus nietos Ramón , Esteban , Agustina, Catalina , Ferni , Gabriel , Sergi , Lucia, Emilce y Franco , tus hijos políticos Alejandra, Carolina y Nano. Rogamos una oración por tu memoria al cumplirse un mes de tu partida a la casa del Señor.

ALEGRE, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/12/20|. Su hermana Victoria Alegre, sus sobrinos Eduardo y Claudia Esper y sus respectivas familias participan con dolor de su fallecimiento.

ALEGRE, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/12/20|. Su sobrina, Claudia Esper, Carlos Missio y sus hijos Giancarlo, Arigo y Annika acompañan en el dolor a sus familiares. Elevan una oración a su memoria.

ALEGRE, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/12/20|. Su sobrino, Eduardo Esper, Maria del Valle Lescano y sus hijos Maria Victoria, Eduardo, Maria Emilia, Maria Virginia y sus respectivas familias elevan oraciones por su eterno descanso y paz a su familia.

ALEGRE, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/12/20|. Justo, sabemos que Jorge ha sido para vos, casi un hermano. Imbuidos en esos pensamientos y con nuestro más profundo sentimiento de pesar, te acompañamos rogando que su alma descanse junto al Señor la paz que se merece. Que su hermana Victoria, su esposa e hijos y demás familiares alcancen cristiana resignación Lucho Zanello, su esposa Moni Salomón, sus hijos Sandro y Rita, Oscar y Tania y familias.

ALLALL OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 28/11/20|. Sus primas hermanas Norma Allall de Olmos y flia. y Marina Teresa Allall participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria,

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Querida Lili, llegaste a nuestras vidas para hacer feliz a nuestro papá y regalarnos 3 hermanos. Tu risa iluminaba las reuniones que pudimos compartir. Nos quedamos con todo eso Lilita querida.... te vamos a extrañar mucho pero estamos seguros que estás feliz en compañía de tus amorosos padres. Sus hijos y nietos de Paraguay.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Tu inesperada partida nos causó un dolor inmenso, acompañamos a mi padre Carlos y mis hermanos. Fausto Dapello y familia, rogamos una oración en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Familia Guzmán participa con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Olimpiadas Especiales Argentina (OEA) Filial Santiago del Estero, acompañan al Sr. Secretario de Deportes Prof. Carlos Dapello en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La Asociacion Santiagueña de padres y amigos de personas con discapacidad Intelectual (ASPADI), acompañan al Sr. Secretario de Deportes Prof. Carlos Dapello en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARQUES, CARLOS MANUEL HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su esposa Angela Erbetta,sus hijos Carlos, Ricardo, Victor y Marcelo, sus hijas políticas, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARQUES, CARLOS MANUEL HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20. Su hijo Víctor Arques, su hija politica Lucia Martinez, sus nietos Agustin, Virginia y Julieta. Yasmin y Oriana participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARQUES, CARLOS MANUEL HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20. Su hermano Arq. Tomas Luis Arques, sus sobrinos Gustavo Alejandro, Walter Rodolfo, Andres Alfredo y Mariano Javier Arques Suaya y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su hermana politica Angela Erbetta y a sus hijos y ruegan a ellos pronta resignacion en este momento de dolor. Adiós hermano.

ARQUES, CARLOS MANUEL HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20. Pabla García de Arques, Cesar Arques, Marta Arques participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Amigos de Marisel y Alejandro de Máximo Joyas, acompañan a la familia en este duro trance.

BRUHN MARCHAND, LOURDES (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 1/12/20|. Su tía Pili Bruhn Cartier, sus hijos Mónica, Raúl, Daniel, Cecilia, Manolo y Diego Herrero Bruhn, lamentan profundamente su partida y acompañan a su esposo, hijos, hermanos y sobrinos. Descansa en paz, dejarás de sufrir tras tan larga lucha, admirada y querida Lourdes. Elevan oraciones en su memoria.

BRUHN MARCHAND, LOURDES (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 1/12/20|. Su prima hermana Mónica Herrero Bruhn, su esposo Aldo Cavallotti, sus hijos: Martín, Alfonso y Andrea Celeste con sus respectivas familias, lamentan profundamente su partida y acompañan a su esposo, hijos, hermanos y sobrinos. Descansa en paz, prima guerrera, ejemplo de lucha, de ganas de vivir por tus jóvenes años, por tu numerosa, hermosa y querida familia. Tu no olvidado Santiago te extrañará. Elevan oraciones en su memoria.

BRUHN MARCHAND, LOURDES (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 1/12/20|. Vuela alto Lourdes al encuentro de la paz y descanso que tanto mereces. Sus primos hermanos Luis María, Danilo René, Elsa Helena, Miguel Ángel y Marcela Alejandra Rafael Bruhn y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Raco, Tucumán. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BURGOS, RAÚL ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Su esposa Damari Jimena Figueroa sus hijosTiago, Benja, Gael, sus padres Margarita y Raul, hnos., sobrinos., y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE Tel. 4219787.

CEBALLOS DE DORADO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su esposo Diego Dorado su hija Oriana Dorado su nieto Felipe Dorado sus padres Fidelia Orellana y Felipe Ceballos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de las Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Sus hijos Rubén Ainete y Myriam Ainete, h. pol. María Rosa Cantos y Pablo Cantos, nietos Luciana, Lucas, Juan Pablo, Emanuel, Emiliano, Gaston y Nahuel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhum,. en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Su hermana Genoveva Feidas y sus hijos Daniel y Sandra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Que enorme vacío y tristeza nos deja tu partida querida tía Lily, siempre vivirás en nuestro corazón. Su sobrina Elizabeth Feidas, Rodolfo Feidas, Jeremías, Yamila y Emiliano Feidas, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Los compañeros del Juzgado de Control de Género de su hija Myriam, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Ing. Oscar Barrionuevo y flia. acompañan en este difícil momento a su amigo Rubén Ainete.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Cia. de Recreativos Argentinos UTE participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. José Félix Alfano, su esposa Marcia Laura Valladares e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Cecilia Laportilla participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a su hija Miriam Ainete.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. María del Rosario Romero Menini y Roxana Menini, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su hija Miriam Ainete.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Enzo V. Piumetti, su esposa Dina (Vicky) Herrera, sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memora y por su descanso eterno.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Te recordaremos siempre amiga querida. Sus amigos Irma Bravo Carabajal y su esposo Osvaldo Trógolo participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar, hijas Nadia y María Pía, hijo político Joaquín Juárez Villegas y nieta Olivia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Yoyi y Rudi acompañando fraternalmente a las familias Ainete y Cantos en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. "Señor, recíbela en tu reino y dale el descanso eterno". Norma y Hugo Sierra Llugdar y sus respectivas familias acompañan a sus hijos Rudi y Yoyi y sus familias en estos momentos de dolor. Siempre recordaremos tantos momentos compartidos, descanse en paz querida Lili.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Mario Seiler y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Rubén y a toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Adrián Lupica y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Rubén y a toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. C.P.N. Walter Noe Tagliavini, participa con dolor su fallecimiento y acompaña espiritualmente a toda su familia, en especial a su hijo Ruben. Ruega oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Perla Fernandez, sus hijos Lautaro y Constanza, Mario Fragola despiden con profundo dolor a su querida tia Lili y acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos Rudi y Yoyi y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Jose Carabajal y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la sra.mama de su estimado colega y amigo C.P. N. Ruben Ainete.

GIMÉNEZ, JOSÉ REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su esposa Blanca Nieto, sus hijos Diego, Franco, Giménez, sus h. políticas Jimena y Cecilia, nietos Martina , Alma Jazmín, Sofía, Delfina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA.

JULIÁN DE CHEQUER, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. La familia de Ernesto Antonio J. Vital y de Sara Ugozzoli, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Olga, y ruegan por su eterno descanso en paz.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar la partida de la señora hermana del decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Acompaña con afecto y oraciones al Lic. Hugo Marcelino Ledesma y a la Lic. Mónica Martínez de Ledesma, y a todos los familiares en estas circunstancias tan tristes.

MORALES, NÉSTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Sus hijos Hugo, Mirta, Walter, Alejandra Morales, hijos politicos Patricia, Juan Carlos, Mabel, nietos Paola, Noelia, Rocio, Walter, Bautista, Agustina, Morena, Melina, Luisina, Juanchi, Nestor, Lorenzo, Carolina, Riaña, Mateo y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad 9hs. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MOYANO, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su esposo Andrés Enrrique Reinoso, sus hijos Cristian Reinoso y José reinoso, hno. Luis, Mario Moyano partic. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Jardin del So0l. Servicio ORG. TNONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MOYANO, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina Hadla y sus hijos Andrea, German y Maria Eugenia participan su fallecimiento. Acompañan a su hijo Jose Reinoso en este difícil momento. Ruegan oraciones en memoria de su mamá.

MOYANO, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Compañeros de la emprea Mijovi SRL acompapañan a José Reinoso y participan con dolor el fallecimiento de su mamá.

PAZ VERÓN DE GEREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Honorable directorio, personal directivo, administrativo y de planta fabril de Produnoa S.A participa el fallecimiento de la madre de nuestro colaborador Rubén Gerez y eleva una oración en su memoria.

TABOADA, LILIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Sus sobrinos José Luis, Gustavo, Manuel, Carmen, sobrinos, nietos y demás fam. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cement. Pque. de la Pazs. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TABOADA, LILIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Yuly Araujo y familia participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Carmela y a toda su familia en estos momentos de tristeza.

TOLOZA MEDINA, OSCAR ANTONIO (Chiluca) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/11/20|. Su tía: Eloísa Bruhn Cartier (Pili), sus hijos: Mónica, Raúl, Daniel, Cecilia, Manuel Alejandro y Diego Herrero Bruhn, con sus respectivas familias lamentan profundamente tan inesperada pérdida y acompañan a Aldo, hijos y sus respectivas familias en tan penoso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 2/12/20|. Su madre Adilia Barrinuevo, sus hijos Manuel, Marcela, Edgar, hijos pol. Maricel, María José, nietos Julieta, María Emilia, Rocío, Martina, Delfina, Valentín y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

VÉLIZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 2/12/20|. Su madre Adilia Barrionuevo, sus hermanos Carlos y Nena; Antonio Alberto y María Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

VÉLIZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 2/12/20|. Silvia y Lilí Sabagh participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VÉLIZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 2/12/20|. Graciela Baez de Yudi y flia participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Antonio Alberto Véliz. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VÉLIZ, MARÍA ROSA (YOLI) (q.e.p.d) Falleció el 2/12/20|. Yoli! Amiga querida! que profundo pesar me embarga al participar tu fallecimiento. Como olvidar esa amistad tan tierna, tan respetuosa que nació llegaste aquí junto a tu esposo desde Ancaján. Aquí formaron con amor un hogar feliz dónde nacieron esos hijos maravillosos: Manuel, Marcela, Edgar y esa nieta que era tu luz: Julieta. Por todos ellos y por tu familia, especialmente tu madre tú no has muerto estás en la casa del Señor. Yo te recordaré siempre con una oración que brotará de mi corazón. Norma Torres de Agüero.

VÉLIZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 2/12/20|. Mabel Simon, Alejandra Leyva y Fabiana Gardella participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de mi amiga Nené y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CÁRDENAS DE EBERLÉ, GRACIELA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Sus hijos José, Adriana, Cecilia y Eduardo, sus nietos su hermana Mirta y sobrinos ruegan una oración por su memoria. La recordarán el 4/12/20 a las 20 hs con una misa en la iglesia San Francisco.

TOBAR, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos " Viviras eternamente en nuestros corazones, te amaremos siempre. Su esposa Blanca, sus hijos Luis, Luciana y Lorena, hijos politicos Patricia y Christian, sus nietos Luisina, Agostina, Pilar, Ignacio y Luciano invitan a la misa que se oficiara hoy en la Parroquia Santa Rita a las 19 :30 al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

TOBAR, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. Sus sobrinos Gustavo, Judith, Claudio y Ramiro Gomez Tobar y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la parroquia Santa Rita. Ruegan oraciones en su memoria.

TOBAR, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. Hermano querido, dejaste este mundo sumiéndonos en un profundo dolor. Edith Isabel Tobar invita a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en Parroquia Santa Rita para rogar por su eterno descanso .

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BATTAN CARABAJAL, HILARIO NORBERTO DR (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/94|. Al cumplirse 26 años de su partida al Reino del señor, lo recuerdan con mucho amor su esposa, María Luisa, sus hijos, hijos políticos y nietos. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

EGEA, ELVIO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón". Su tía Ana del Valle Alcalde de Egea y sus hijos Diego y Daniela; Daniel y Marcela; Viviana y Víctor y nietos Luciana, Exequiel Ignacio, Ivonne y Bautista, acompañan a tía Selva y primos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

EGEA, ELVIO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Víctor Moukarzel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUSTER, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Mario Suasnabar y Emilia Jaress participan su fallecimiento con inmenso dolor, acompañan a sus hijos y toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARÉVALO, VÍCTOR OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su esposa Teresa Cabrera, sus hijos Valeria, Diego, Mercedes, Franco, Mariela, Fabio, Silvina, Carola y Alejandro, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Paraná. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAZARRETA, LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su hija Cristina del Carmen Chazarreta, su hijo político Aníbal Chazarreta, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORVALÁN, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/112/80|. Vivirás siempre en mi corazón Su compañero, amigo y esposo José Antonio Coronel (Toño) participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos a fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández y ruega una oración en su memoria.

CORVALÁN, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/112/80|. Que brille la Luz que no tiene fin. Su nieta Carla Jiménez y sus bisnietas: Valentina, Ludmila y Evelyn participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una operación n su memoria.

CORVALÁN, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/112/80|. Que el Señor te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus nietos: Patry, Gaby, José, Bebu y Clarita Toledo, Participan con dolor su fallecimiento.

CORVALÁN, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/112/80|. Que el Señor te reciba con lps brazos abiertos por que telo merced. Gracias por darnos tanto, te recordaremos su nietos: Lorena, Sandra, Javier; Paola, Adrián, Fabián y bisnietos . Participan on profundo dolor su fallecimiento, Ruegan una oración en su memoria.

CORVALÁN, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/112/80|. Brille la Luz que no tiene fin, participan con profundo dolor su partida su bisnieta, Priscila, Sebastián y tataranietos, Martina y Mateo Miguez. Participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DANTE LUIS (q.e.p.d) Falleció el 1/12/20|. LA comision directiva y socios del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Y brille para el la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 1/8/17|. En el día del Médico miro al cielo te mando un beso grande hijo. Te extrañamos todos los días, tu inmensa generosidad, que estés junto a Dios y sus ángeles. Fuiste un gran Médico pediatra de vocación, dejaste buenos recuerdos en tus pacientes, esos pequeños niños que te recuerdan, pasan los días y los años y siempre estás presente en mi corazón hijo querido, al igual que tus hijos que no te olvidan. Tu madre Margarita Hallak de Saad, tus hermanos, sobrinos, hijos, tíos y esposa. Que Jesús y la divina misericordia te den el descanso eterno.