Monseñor Bokalic a los médicos: “Ruego para que no se cansen de hacer el bien”

03/12/2020 - 23:58 Santiago

Al presidir una misa especial con motivo del Día del Médico ayer en el Hospital Regional, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, pidió hacer “un profundo agradecimiento” y les dijo que ruega “para que no se cansen de hacer el bien”, destacando que “siguen atendiendo muchas veces a costa de sus propias vidas”.

De la ceremonia participó la ministra de Salud de la provincia, Lic. Natividad Nassif, junto al subsecretario, Dr. César Monti, al director del Hospital Regional, Dr. Gerardo Montenegro, y profesionales de las diferentes áreas y servicios del centro asistencial.

El obispo en su homilía, recordó la misión de Jesús cuando curaba a todo tipo de enfermos, a todos quienes buscaban alivio en Él, y parangonó esa misión con los médicos que ayer recordaron su día de manera especial, en medio de esta crisis sanitaria por el Covid-19.

“Qué bueno que ustedes, que son los receptores de los dolores de la gente, sigan atendiendo, y muchas veces a costa de sus propias vidas, arriesgándolo todo, y tengan un corazón así. Yo ruego por eso, porque no se cansen de hacer el bien; sabemos que todos tienen otros tipos de problemas en sus familias, y siguen adelante”, les dijo el prelado.

Al recordar pasajes del Evangelio que habla de que Jesús ha sanado a “ciegos, paralíticos, mudos”, que se le acercaban, dijo que así “se acercan hoy los enfermos a este centro, porque confían en ustedes, porque se sienten debilitados, angustiados, con tantas situaciones humanas que ustedes descubren al acercarse cada enfermita, cada enfermito en este lugar”.

“Simplemente les quiero decir a los médicos, los enfermeros, a todo el personal de salud, que cuando nos acercamos a los médicos, pedimos en primer lugar que nos escuchen, porque algo tenemos en nuestro interior que nos preocupa, que nos duele, que nos da miedo... y nos ha venido esta pandemia que lleva tantos meses, cuántas situaciones de angustia, de desesperación, de tristezas, de depresiones profundas que ustedes se encuentran permanentemente”, dijo.

Reflexionó que “en esta pandemia nos hemos dado cuenta cuán pequeños somos; que este mal invisible que nos ataca nos ha puesto a todos parejitos, somos todos iguales”, y que nadie “puede decir ‘yo de esta me salvo’”.

Fortaleza

Tras la ceremonia, la ministra Nassif dijo que buscan “encontrar en la oración, la fortaleza necesaria para poder seguir adelante en este tiempo tan difícil y tan crítico”.

“Estamos agradecidos de todo el trabajo que vienen realizando desde su vocación disciplinar, pero también poniendo todo su compromiso y responsabilidad en las tareas que les toca desempeñar desde una posta sanitaria, un hospital, desde una sala o un consultorio. Es un día de celebración por todo lo que hacemos, por lo que se ha podido hacer y lo que se seguirá haciendo y también es un día para recordar a quienes hoy no nos acompañan, y han estado al frente de esta pandemia luchando para hacer posible la vida de otros”, dijo.

El doctor Gerardo Montenegro recordó a “todos los colegas que hemos perdido y han sufrido la pérdida de un familiar en esta pandemia. Quiero agradecerles el compromiso a todos los colegas que diariamente en todos los sectores públicos y privados de todo el país y del mundo están poniendo su vida al servicio de la sociedad”.

Placa recordatoria en el Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos rindió un homenaje a los profesionales fallecidos durante la pandemia, con el descubrimiento de una placa en el hall de ingreso a su sede social.

En la oportunidad, su presidente, el doctor Raúl Oliva, dijo que se trataba de “héroes”, y pidió que este tipo de homenajes “no lo repitamos con otros colegas”.

Oliva dijo que se estaba recordando “a médicos que hoy debían estar festejando y no lo están, por el hecho de haber estado en la trinchera peleando contra este virus, y por pelear también porque la gente no cumple. Seis médicos colegiados y a dos no colegiados a los que rendimos homenaje. El médico no vino con el coronavirus, el médico acude ante cualquier enfermedad y siempre poniendo el cuerpo al contagio”.