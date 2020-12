FÚNEBRES | 4 de diciembre del 2020 -primera parte

04/12/2020 - 00:50 Funebres

Fallecimientos

- Eduardo Lian Allub

- María Irma Ibáñez

- Luis Alejandro Moyano

- Juan Ernesto Rojas

- Aideé del Tránsito Barrionuevo (La Banda)

- Mario Ignacio Álvarez

- Elma Neklin Villalba (Clodomira)

- Donato Pablo Zárate

- Nilsa Isadora Brandán

- Juana Yolanda Gallo (La Banda)

- Rafael Arcángel Irén

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Su esposa Norma Beatriz Maza, sus hijos Antonio y Viviana, Enrique y Carolina, Martín y María Susana, Bettina y Omar y Rufina, sus nietos Juan Pablo Lynmara, Martina y Stephen; Lautaro, Delfina, Ezequiel, Josefina, Antonio, Camilo, María Eva, María Milagros, Facundo, María Luz, Nicolás, Camila y Camila Florencia y su bisnieto Sterling participan su partida al Reino de Dios con el consuelo de saber que ya descansa en los brazos de nuestro amado Padre Celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

“Hoy estas en los brazos de Dios, descansa en paz amado papá”. Tus hijos Antonio y Viviana, tus nietos Martina y Stephen, Delfina, Josefina, Ezequiel, Antonio y Lautaro y tu bisnieto Sterling.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

“Vivirás por siempre en nuestros corazones”. Tu hija Bettina, tus nietos Nicolás y Camila participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Antonio y Viviana, sus nietos Martina y Stephen Lautaro, Delfina, Ezequiel, Josefina y Antonito y su bisnieto Sterling despiden con amor y gratitud a Camilo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Sus queridos nietos Juampy y Lyn despiden con mucho color al abuelo Camilo rogando por su eterno descanso y elevando besos al cielo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Nélida Sarquiz de Amerio, sus hijos Silvia, Nella y Sergio; Jorge y sus respectivas familias acompañan en su dolor a toda la familia ante esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Carlos Rafael, esposa Fernanda e hijos, Cony, Agustín, Camila y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Norma, hijos y nietos en tan difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

José Gittar Rafael, sus hijos Alejandra, Daniel, Viviana, Carlos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá”. La Asoc. Civil colegio Evangélico “Santiago Canclini”, su comisión directiva y toda la comunidad educativa de la institución participa el fallecimiento del padre de nuestros queridos Pastores Antonio y Viviana Zaiek y del esposo de nuestra hermana Norma Maza de Zaiek. Acompaña a toda la familia en este esta difícil circunstancia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá”. La Asoc. Civil colegio Evangélico “Santiago Canclini”, su comisión directiva y toda la comunidad educativa de la institución participa el fallecimiento del padre de nuestros queridos Pastores Antonio y Viviana Zaiek y del esposo de nuestra hermana Norma Maza de Zaiek. Acompaña a toda la familia en este esta difícil circunstancia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Enrique Sarquiz, Cristina Ríos y familia participan con dolor su partida y acompañan con cariño a su esposa Norma e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Luis Camuñas, Magalí Vicente y sus hijos José y Alfonso participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Camilo y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Omar Eugenio Bonahora, sus hijos Santiago, Fernando y Valentina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Bettina y familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Juan Carlos Marhe y Sandra Pericás de Marhe y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Juan Bautista Paz, María Natalie Soria y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Norma y sus hijos, Antonio, Enrique. Martin y Bettina y sus respectivas familias en tan doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

IGLESIA DEL CENTRO acompañan con profundo dolor el fallecimiento de don Camilo a nuestros padres espirituales Antonio y Viviana y esposo de nuestra amada Norma Maza. Oramos por su eterno descanso en el regazo de nuestro Padre Celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Flia. Carrasco Sánchez acompañan a nuestros pastores y padres espirituales Antonio y Viviana al igual que nuestra amada Norma Maza por el fallecimiento de su esposo. Oramos por su eterno descanso en los brazos de nuestro Padre Celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

El Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Guillermo Alegre y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Gracias por tu amistad. Elevaremos oraciones en tu querida memoria. Eterno descanso y consuelo para su familia. Fernando Gonzalo Miranda y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

Su esposa Susana Margarita Sorroche, sus hijos Eduardo Lian, Marcela Susana, Jorge Guillermo, María Cecilia, María Eileen y María Emilia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

Querido Eduardo, todavía consternados por tu triste partida de este mundo no dejamos de reconocer al hombre que fuiste en vida: buen esposo, buen padre, buen abuelo, y sobre todo muy buena persona. No dudamos que el Señor te estará esperando en el reino de los cielos para acompañarte siempre con su presencia, y dándole a tu familia la resignación de la pérdida física de tu persona, siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María I. García Fabiano, sus hijos María Elena, Patricia, Gunter (h), Chichi, y Analía, hijos políticos, nietos y bisnieto, rogamos oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero, acompaña a su decano Dr. Eduardo Lian Allub por el fallecimiento de su padre. Elevando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

Mathías Qüesta Laudani y familia, participa el fallecimiento del padre de su decano Dr. Eduardo Lian Allub, elevando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

María Gabriela Picón y familia, acompaña a su decano Dr. Eduardo Lian Allub por el fallecimiento de su padre y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

Su cuñada Stella M. Guadagnoli de Allub, sus hijos Marily y Roberto, Pedro y Cecilia, Nicolás y Gabriela, Javier y Alejandra, Lian e Inés y Huerto, sus nietos Nicolás Facundo, Pilar, Nicolás, Augusto, Máximo, Sofia, Camila y Annia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

“Señor ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos misericordiosos”.

El secretario general de SADOP, el consejo directivo provincial y el cuerpo de delegados, participan con dolor el fallecimiento del padre de la profesora Marcela Allub, miembro de comisión. Acompaña a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA YOLANDA GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA YOLANDA GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR SANTIAGO MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Su hija Mariana Alejandra y sus nietos Caro, Rihanna y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR SANTIAGO MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Osvaldo Ruiz y sus nietos Rihanna y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTINA LIDIA FEIDAS DE AINETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/20 y espera la resurrección.

Querida Lily, permanecerás siempre en nuestros corazones. Tus sobrinos Dr. Rosmiro Fernández, su esposa Ana María, sus hijos Mariana, Javier y Florencia, Andrea y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

PATRICIA RODRÍGUEZ DE HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/19 y espera la resurrección.

“Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios salvador! Tú que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración, que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz”.

Sus hijos Chingolo, René, Ramona y Mercedes, sus hijos pol. Rosa Leguizamón, María Picirillo, Pedro Frías y César Figueroa, sus nietos Alejandro, Carlos, Santiago y Florencia Herrera; Miguel y María Eugenia Herrera; Esteban, Cristian y Emilio Figueroa y bisnietos, la recuerdan con el cariño de siempre al cumplirse un año de su partida.

RECORDATORIO

HORACIO ALEJANDRO GOYTÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/18 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen dos años de tu triste e inesperada partida hacia el Reino Celestial. Tu ausencia dejó un inmenso vacío en nuestros corazones. Dichosos los que al ser llamados por el Señor dejan una estela de cariño y un ejemplo de virtudes imborrables. Sabemos que el amor y la bondad que sembraste en la tierra te hicieron ganar un lugar de privilegio junto al Señor y desde allí nos darás las fuerzas y resignación que necesitamos. Su esposa Luqui, sus hijos Fabián y Julio, sus hijas políticas Claudia y Carolina, sus nietos Julieta, Agostina y Leonel. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

LIC. CLARA CASTAÑO DE YANUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/15 y espera la resurrección.

Tu ausencia nos provoca gran dolor siempre te recordamos con esa hermosa sonrisa y ese amor inmenso que tenías por nosotros.

Nunca te olvidaremos y siempre estarás presente en nuestros corazones. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

Elevan oraciones en su memoria. Su esposo Luis Yanucci, sus hijos Sebastián y Verónica del C. y familia.

RECORDATORIO

HÉCTOR HUGO HEREDIA (Coco)

(q..p.e.d.) Se durmió en el Señor el 23/11/20 y espera la resurrección.

Su esposa Diana, sus hijos María, Diego y Mariela, su hijo político Ariel, sus adorados nietos Facundo, Malena, su madre, hermanos, amigos y demás familiares lo recuerdan con inmenso cariño y amor al cumplirse 11 días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

SANTIAGO AGUSTÍN OVEJERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/17 y espera la resurrección.

Hoy hace 3 años que te fuiste al mundo espiritual, cuánta añoranza hijo querido. Te extrañamos y te amamos todos los días de nuestra vida. Que nuestro Padre Dios y nuestro hermano Jesús te dé la paz, la luz y el perdón para que sigas tu camino. Besos al cielo. Tu familia.