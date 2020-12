Bajo estricto protocolo se rendirá homenaje a la Virgen del Valle

04/12/2020 - 22:12 Santiago

El próximo martes se realizará una serie de actos para honrar a Nuestra Señora del Valle, en la parroquia que lleva su nombre, ubicada en el barrio Huaico Hondo de nuestra ciudad, cumpliendo estrictamente con los protocolos sanitarios establecidos en el marco de la pandemia por coronavirus.

Según informó José Luis Pérez, coordinador de la parroquia Virgen del Valle, se realizará la tradicional peregrinación desde la capilla de la localidad de El Deán hasta la parroquia en el barrio Huaico Hondo, aunque con cuidados especiales.

“La caravana será sólo de dos vehículos, debido a los protocolos sanitarios determinados por el gobierno provincial y que lo cumplen las parroquias y capillas de la Diócesis. Se contará con la colaboración de la Policía de la provincia para el ordenamiento en todo el trayecto, para terminar de la mejor manera esta peregrinación, que año tras año se realiza a pie”, explicó.

A las 9 se celebrará la santa misa en la parroquia del barrio Huaico Hondo, que también será cumpliendo con la presencia limitada de fieles, de acuerdo al distanciamiento social.

“Estamos trabajando por la prevención, y queremos que la gente así lo entienda, porque puede haber aglomeraciones, ya que la gente va a querer participar y tomar gracias ante la imagen, mucho más teniendo en cuenta que muchísima gente no pudo viajar a Catamarca. Las circunstancias no se dan, y hay protocolos que respetar. Por eso vamos a ser muy cautos”, indicó Pérez.

Una vez finalizada la misa, el padre Juan Castro Zavalía llevará la imagen de la Virgen en una procesión por el barrio, para que los fieles reciban su bendición desde sus propias viviendas.

“De esta manera queremos que nuestra Madre tenga su fiesta con tranquilidad, con seriedad y respetando los protocolos sanitarios”, cerró Pérez.

Impedirán el ingreso de devotos a Catamarca

La Policía de Catamarca solicitó a peregrinos y devotos de la Virgen del Valle no participar en peregrinaciones que tengan como destino la capital provincial, ya que no podrán ingresar a ese territorio si no cumplen con los requisitos solicitados por el Gobierno local en el marco de la pandemia de coronavirus.

El próximo 8 de diciembre culminan las festividades en honor a Virgen del Valle con la solemne procesión que este año no contará con la presencia de fieles y que comenzaron el 29 de noviembre con la tradicional “bajada” de la imagen desde el camarín hasta el presbiterio en la nave central de la Catedral Basílica.

Ante esta situación, la policía provincial solicitó en un comunicado a “peregrinos y devotos de la Virgen del Valle, tanto del interior provincial como de otras provincias vecinas, abstenerse de participar en peregrinaciones a pie, en bicicletas, motocicletas o cualquier otro medio de transporte, que tengan como destino final el Santuario de Nuestra Señora del Valle en la Capital”.

Las autoridades explicaron que “conforme lo acordado con el Obispado de Catamarca, y siguiendo las disposiciones del Comité Operativo de Emergencia Provincial, se restringirá el ingreso a peregrinos de otras provincias y departamentos vecinos, solicitando a la comunidad seguir las celebraciones religiosas a través de las redes sociales y medios de comunicación, o bien concurriendo a las Iglesias más cercanas a sus domicilios”.

Refuerzos

El comunicado destacó que, de acuerdo con las actividades programadas por las fiestas en honor a Nuestra Madre del Valle al cumplirse los 400 años del hallazgo de la Sagrada Imagen en las Lomadas de Choya, efectivos policiales reforzarán los puestos de control y recorridos en las rutas de acceso a la capital provincial.

Por ello, las personas que quieran ingresar a San Fernando del Valle de Catamarca deberán cumplir con los requisitos establecidos, que se encuentran detallados en la página web https://ingreso .catamarca.gob.ar/inicio.