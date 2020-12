FÚNEBRES | 5 de diciembre del 2020

05/12/2020 - 00:13 Funebres

Fallecimientos

- Juan Carlos Carot

- Ramón Lisauro Delgado (Árraga)

- Emilio Soriano

- Soraida Elvira Luna (Garza)

- Lidia Transelina Diósquez

- Cándido Arnaldo Paz

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EMILIO SORIANO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 4/12/20 y espera la resurrección.

Hoy partiste al Reino del Señor!!!.

Desde allí nos iluminarás y nos darás consuelo, amor de mi vida!!! No te imaginas el dolor que has dejado en nuestros corazones tu partida. Te amamos, aunque no se note, como dices vos.

Tu esposa Marta, tus hijos Lorena, Gisela y Gonzalo, tu nieto Marcelo Lorenzo “Mi paa Nene como él te decia” participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIO SORIANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/20 y espera la resurrección.

Su gran amigo Cont. Juan Manuel Beltramino, su Sra. Cont. Maria I. López. Ruegan por el descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIO SORIANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/20 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Capital Sr. Humberto E. Santillán, concejales, secretario gral. Prosecretario y personal del mismo, participan con dolor el fallecimiento del empleado Emilio Soriano. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Sus amigos Tito Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, sus hijos José, Viviana y Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Mariano R. Utrera, su esposa Lic. Lida Khairallah de Utrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Edmundo Alberto Gomez y familia, acompañan con pesar su fallecimiento a toda su familia y elevan oraciones.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones, por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÁNDIDO ARNALDO PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/20 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Capital Sr. Humberto E. Santillán, concejales, secretario gral. Prosecretario y personal del mismo, participan con dolor el fallecimiento del empleado Cándido Arnaldo Paz. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUCY LILIANA ALMADA DE DAPELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

Socios y simpatizantes del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Prof. Carlos Pino Dapello.

RECORDATORIO

IGNACIO CARLOS ZAMBÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/12/18 y espera la resurrección.

Ya pasaron dos años de tu paso a la eternidad. No estás físicamente pero tu recuerdo va a permanecer por siempre en tu familia. Tu esposa Delia, tus hijos Fernando y Mariela y sus respectivas familias te dedican este recordatorio y elevan oraciones por la paz de su alma.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN EDGARDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Señor te lo pido quédate esta noche en nuestras almas pues solo tu amor y tu abrigo nos dará consuelo y calma.

Al cumplirse un mes del fallecimiento ofrecemos una misa por el descanso de su alma en Catedral Basílica hoy a las 20 hs .

Su esposa Ylda Pastora Gallardo, sus hijos Fabián Edgardo, Manuel Esteban, José Luis y María Silvina, y nietos: Azul, Juan, Gonzalo, Nicolás, Santiaguito, Sofía, Abril, Sol y Lara y demás familiares.

INVITACION A MISA

HUGO FILIBERTO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/12/15 y espera la resurrección.

Viejito querido a 5 años de tu partida no puedo describir en pocas líneas lo que todavía siento físicamente no estás, pero tu espíritu vive en mi, tu ausencia es dolorosa y cuesta aceptar, pero sé que estás en el Reino del Señor y eso me reconforta. Su esposa e hijos invitan a la misa a realizarse el día 7 de Diciembre a las 19 hs en la parroquia Santa Rita Jorge Newbery.

RECORDATORIO

IRENE A CARRIZO DE ARGAÑARAZ (Nina)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/3/17 y espera la resurrección.

Hoy te recordamos con un año más de tu natalicio vivirás siempre en nuestro corazones tu esposo Luis y tus hijos Martin y Ana Verónica e hijos políticos Mirian, nietos Máximo, Lara, Francisco, hermanos, sobrinos. Rezamos oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Sus primos Jorge y Kitty y respectivas flias. participan su falecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Te pusiste las alitas. Vola alto e ilumina el cielo. Sole carli Nahi Sayid y Nael

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Norma Mema y sus hijos Carla, Franco y Paolo Lucatelli participan con dolor el fallecimiento del querido Eduardo y acompañan a su familia en tan difícil momento.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Melina Constantinidis, Andrea Barrera Martinez, Eugenia Jarma y Julia Schiavoni, recuerdan con infinito cariño a Eduardo Allub, el papá de nuestra querida amiga Emi, nunca lo vamos a olvidar. Lamentamos su fallecimiento y acompañamos a su familia en este momento tan difícil, abrazando a la distancia pero con inmenso afecto.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. El colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Eduardo Lian Allub, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, participa y acompaña con profundo dolor al Dr. Eduardo L. Allub, ante la pérdida de su padre. Ruega oraciones en su memoria

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Carmen Agüero de Manzur y flia participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo; sus hijos Juan Ignacio, Lubina Albana, Juan Edgardo, María Jimena participan su fallecimiento. Envían un fuerte abrazo a su familia y elevan una oración en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Participa su fallecimiento el club Automovilístico Santiagueño " CAS". Eduardo, fue socio fundador y su primer presidente. Decisión romántica del automovilismo, que no supo amalgamar en los que sostenemos la pasión por el deporte Motor en Santiago del Estero. Hoy descansa en esa paz, paz que se merece, porque en vida, siempre la construyo para quienes lo rodeaban; en su partida, sentimos la pérdida. Acompañamos a su familia en el dolor y elevamos oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Participamos con gran dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Eduardo. Abrazamos con gran cariño en nuestras condolencias a su esposa Susy, hijos, nietos y demás familiares. Alberto Tauil, Ana María Maud y Camila Tauil Maud.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Eduardo Muhn, y familia acompañan en este momento de tanto dolor a su esposa Susy, hijos y demás familiares en tan difícil momento. Rogando a Dios lo tenga a su lado.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Sanatorio Alberdi, gerencia, plantel médico y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Eduardo Allub. Elevan oraciones en su memoria,.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y la Virgen lo cubra con su manto". Ana María Pereyra, Mariana y Gabriel Castañares, participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su hija Eileen y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Berta Canlle, participa el fallecimiento del hermano de su querida amiga Dra. Lidia Alicia Allub y hace llegar sus condolencias a toda la familia. Rogando oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Los amigos de sus hijos: Omar Lescano, Mónica Trouvé e hijos lamentan su partida y ruegan por su alma, la fortaleza y resignación de su familia.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. La dirección general de Nivel Superior y el equipo Técnico lamentan profundamente su partida y acompañan a la Prof. Miryam Jorge de Allub y a toda su familia con afecto.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Nora R. Rafael de Jiménez, Roberto R. Rafael e hijos despiden con dolor al querido Eduardo, acompañan con cariño y oración a Susana su esposa, a sus hijos, hermanos y familia. Ruegan por su descanso en el Señor, consuelo y esperanza para los suyos.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Marta Garay y familia, acompañan a Alicia en este difícil momento y piden oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella Cornejo y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Alvaro Gomez, Marta Chauire y sus hijos Javier, José Ignacio y Santiago participan su fallecimiento y acompañan el dolor de sus amigos Eduardo y Miriam y toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Luis López, Gloria Cárdenas, Virginia y Verónica López participan su fallecimiento y acompañan a su hna. Alicia y demás fliares., en tan penoso trance.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Bibiana T Meneghini, Alejandro y Albena (A), Julieta y Franco, Bruno y Lorena Volta participan con dolor el fallecimiento del amigo Eduardo y acompañaban a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Maria Emilia, Jose Milet e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Las amigas de su hermana Alicia. Lucrecia Cisneros, Maria Esperanza Lopez Guzmán y Heidi Rotulo de Arnedo participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Tona y Julio Cheein y sus hijos Silvia, Cecilia y Julito, despiden a su entrañable amigo y acompañan a toda su familia en este triste momento.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Tere Dominguez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a Susana, hijos y familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Ángel Oscar Ruiz, su esposa Chela e hijos Gladys, Roxana, Sandra y Leonardo y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento acompañando a su esposa Susana e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Su vecina Norma de López, sus hijos Jorge y Bettina, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Sara B. N. de Hounau, su hijo Eduardo Augusto Hounau e hijos Eduardo, Magdalena, María Laura y Sofía participan con profunda tristeza y cariño esta inesperada noticia. Abrazan a su querida esposa Susana e hijos espiritualmente en tan difícil y dolorosa circunstancia. Se unen con sus oraciones rogando a Dios por el descanso eterno de un inolvidable amigo y gran persona en el cielo y la resignación cristiana de su hermosa familia. Por una feliz resurrección.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Juana Graciela, Sonia y Claudia Moglia, despiden con profundo dolor al entrañable y querido amigo de nuestro padre. Pidiendo por su alma, acompañamos a toda su familia en este triste momento, elevando oraciones en su memoria. Dale Señor el descanso eterno... y brille para el la Luz Perpetua.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Sus queridos amigos Sylvina Sabaini e hijos Eduardo, Magdalena, María Laura y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevando oraciones en su memoria y pidiendo que brille para el la luz que no tiene fin.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia Allub en este difícil momento.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Carmen Corvalan Olivera de Avila, sus hijos Orlando Nicolás, Daniel Alberto y Carolina de las Mercedes, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus queridos amigos Eduardo y Miriam, y elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Federico Bothamley acompaña a su hermana Alicia Allub y a su familia en tan doloroso momento.

ÁLVAREZ, MARIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Marito, hermano, Dios nuestro Señor quiso llevarte junto a Él, justo a cinco meses de tu querida prima Chicha. Toda la familia ruega para que desde el cielo nos protejas y nos fortalezcas las almas. Rogamos por la paz de ustedes. Descansa en paz. Nica Gerez y familia.

BRUHN MARCHAND, LOURDES (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 1/12/20|. Vuela alto guerrera inclaudicable y llegarás al Reino del Señor". Ana Beatriz Gatti, sus hijos Jorge, Gabriela Zahorski, Anahí y Martina Delcré participan profundamente la partida de la querida Lourdes, amiga de la infancia. Acompañan a su esposo Nono, hijos, hermanos Guillermo, Arturo, Gustavo, Matesa y demás fliares., en estos momentos de tanto dolor. Elevamos plegarias por el eterno descanso de su alma.

CAROT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Su esposa Cura Silvana, sus hijos Vanesa, Javier, Virginia, hijos políticos ,Julio, Matías, Susana, sobrinos Omar, Gustavo, Virginia, Analia, nietas Vaty, Pia, Milagros, Paula, Mia,su hermano Jorge, Familia nazar y Coronel y demás familiares, sus restos serán cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

DIÓSQUEZ, LIDIA TRANSELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Familia de Alba y Oscar Coronel participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DIÓSQUEZ, LIDIA TRANSELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su vecino Castillo Hugo Antonio y flia., participan con profundo dolor y acompañan a su hijo Ramón Eduardo Ávila y demás fliares., en este momento de dolor.

DIÓSQUEZ, LIDIA TRANSELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Sus vecinos Chueco y Gringa, sus hijos Cristian, Eduardo y Paco y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a sus hijos en tan dolorosas circunstancias y eleva oraciones en su querida memoria.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. La familia Touriño Cantos : Ana Maria, Ricardo, Marina, Luis, Pancho y Marcela Jaegii participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus primos Yoyi, Rudy, Maria Rosa y Pablo y los acompañan en estos tristes momentos.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Ing. José Mario Simón y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Ruben Ainete en este doloroso trance. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Yolanda Isabel Paz de Scaglione y flia, participan su fallecimiento. Siempre estarás en mi corazón amiga entrañable. Pedimos fortaleza y consuelo para su flia. y que brille para ella la luz que no tiene fin.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALLO, JUANA YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Sus amigos, colegas y ex compañeros docentes de la Facultad de Ciencias Forestales: Marta Gulota, Josefa Sanguedolce, Fidelina Abraham, Celia Gaillard, Lucas Roic, Carlos Turc y Raúl Taboada, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JUANA YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|.

Celia y Carlos Benitez e hijas participan con dolor el fallecimiento de su muy querida amiga y colega y acompañan a su familia en esta triste despedida. Ruegan oraciones en su memoria.

IRÉN, RAFAEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Nica Gerez, despide a su Diarero y amigo y acompaña en este momento de dolor a toda su familia. Rogando por su eterno descanso. Chau Pitopa.

IRÉN, RAFAEL ARCÁNGEL (Pitopa) (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Amigo del alma jamás olvidaré los momentos compartidos en nuestra juventud, haciendo lo que tanto nos gustaba "Jugar al futbol" en nuestro equipo "El Triangulo". Rogando a Dios resignación a su familia. Russo Chazarreta y flia.

MORALES, NÉSTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Graciela Goñi de Zerda, sus hijos Felipe y Paola, Eleana y su hijo Agusto; Silvina y Joaquian y sus hijos Baltazar y Justina, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Querido Nestor Dios te recibio con los brazos abierto y te deseamos que estes en la luz que no tiene fin.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus hijos Ivana, Eloy, Tito sus nietas Abril, Celina, Deysi y demas familiares Cob. Obra Social Municipal. Servicio de Cremacion. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Su madre Chicha, y sus hermanos Mecha, Tomy y Nena, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Compañeros de Administración del Concejo Deliberante, Elena, Miriam, Ana, Pia, Andrés y Ricardo, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Tommy, rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. La sección de Diseño y Armado: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Daniel Montes, Alejandro Roldán y Fernando Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento del tio de su compañero y amigo Gustavo Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus ahijados Brenda, Florencia y Gustavo Paz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Gustavo Paz, Daniela Basualdo y Agustín Paz Basualdo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Brenda Paz, Nicolás Diambra y Helena Diambra Paz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Florencia Paz, Diego Boglione y Bautista Boglione, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Graciela C. de Juarez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado ex compañero y amigo Tito que Dios lo tenga en la Gloria.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Su esposa Marta Monje, sus hijos Lorena Gricelda y Gonzalo, su nieto Lorenzo y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus hermanos políticos Raúl y Rosa Monje, sus sobrinos Rossana, Diego, Ariel, Belén, Dora, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Cr. Juan Domingo Roitman, Ing. Jaime Berdaguer, Dr. Eugenio Zurita y compañeros de trabajo de la Ing. Gisela Soriano participan el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Juan Domingo Roitman y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga. Gisela Soriano.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Licenciado Gonzalo Agustin Soriano. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Licenciado Gonzalo Agustin Soriano . Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Licenciado Pablo Agustin Soriano. Que descanse en la paz del Señor.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. CPN. Luna Andrea, CPN. Caldera Guillermo y todos los compañeros de contaduría general de la Municipalidad de su hijo Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia. Elevamos oraciones al Altísimo rogando por su eterno descanso y brille para el la luz que no tiene fin.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus cuñados Raúl y Rosa; Amanda y Negro, Arminda, Walter y Angélica y Yoli participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Cuñado, hermano querido para mi tu partida a producido un dolor muy grande en mi corazón. Fuiste un gran cuñado, amigo, padre, abuelo, un gran ejemplo para tu familia. Tu cuñada Yoli participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Rosa Esther y Ruben Dinardo; lamentan profundamente el fallecimiento del Nene, hermano de nuestra querida amiga Perla. Acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus compañeros de trabajo de la Dirección de Suelo Urbano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a nuestra compañera sra. Marta Monje de Soriano y a sus hijos en este difícil momento. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Arq. Ester Chalom y Arq. Bernardo Santillán participan con dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos difíciles. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Fernando Giribaldi, su esposa Hilda Santillán, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Nene y acompañan a su esposa Marta y a toda la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Los amigos de su cuñado Daniel de la Clinica, despiden con dolor a Nene.

VÉLIZ, MARÍA ROSA (YOLI) (q.e.p.d) Falleció el 2/12/20|. Daniel Paz ,Cecilia Azar y sus hijos Agustin,Bautista,Fran participan con gran tristeza la partida de la sra. mamá del estimado amigo Edgar Lahorca y acompañan a toda su flia

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Jorge Lescano, Cecilia Navarro y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos de siempre Enrique, Antonio, Martín y Betina y a su esposa Norma. Y comparten su tristeza.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. María Alejandra Lucatelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia elevando oraciones por su eterno descanso.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. César Antonino Montenegro (Gringo) participa con tristeza el fallecimiento del querido amigo Camilo. Ruega resignación a su Sra. esposa e hijos. Eleva oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Los hijos de Isas Petros y Esther Chamas...Pimpi, Ana, Sylvia y Patricia abrazan con cariño a Norma y flia y una fuerte beso al cielo para Camilo.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Susana Rodríguez de la Rua, sus hijos Virginia y José, Cecilia y Martín y nietos participan con dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Martín y Charo. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Diego Jiménez, Maria Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa con gran dolor el fallecimiento de Camilo, esposo de mi querida amiga Norma. Mi sentido pésame a toda su familia

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias acompañan a su hija Bettina en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Nora R. Rafael de Jiménez y Roberto R. Rafael y sus familias acompañan en el dolor y en oración a su esposa, a Antonio y Viviana y a todos sus hijos y familias. Ruegan por su paz eterna y consuelo para todos sus afectos.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Sr. Argentino Cambrini, su esposa Cecilia Llapur y familia, acompañan con cariño y muy especialmente a toda la querida familia Zaiek Masa. Elevan oraciones en su memoria y que en paz descanse.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Amalia E. Filippa de Guber, Hugo Silva, Mirta Luna, Ana Jimenez, Patricia Valdora, Silvia Lares y demás compañeros de la Excelentísima Cámara de Trabajo de 2da Nominación de su hermana Nele Zaiek de Nazario participan su fallecimiento y la acompañan junto a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Barca "Corazón de Guerreras" de LA IGLESIA DEL CENTRO acompañan a nuestros pastores y padres espirituales Antonio y Viviana al igual que a nuestra querida Norma Maza el fallecimiento de su esposo. Oramos por su eterno descanso : Alicia Goitea, Bettina Sánchez, Daniela Tozzi Sánchez, Liliana Maldonado, Liliana Rovelli, Lorena Cura, Yessica Salomón, Mara Abraham, Ximena Álvarez, Viviana Altamiranda, Vilma Pecci, Silvia Espeche, Tere Cazzaniga, Estela Rodríguez, María de los Ángeles Mulki, Sonia Villar y Claudia Carrasco.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Flia Cipolatti Barbaglia acompañan a nuestros pastores y padres espirituales Antonio y Viviana por el fallecimiento de su padre Camilo, y a nuestra amada Norma Maza por el fallecimiento de su esposo. Oramos por su eterno descanso en los brazos de nuestro Padre Celestial.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Barca de mujeres de LA IGLESIA DEL CENTRO acompañan a nuestros pastores y padres espirituales Antonio y Viviana por el fallecimiento de su Padre Camilo, y a nuestra querida Norma Maza, su esposa. Oramos por su eterno descanso : Soledad Sabagh, Mariana López, Daniela Garnica, Eugenia Fincatti, Eugenia Campos, Eugenia Gubaira, Alejandra Barbaglia, Andrea Trejo, Laura Calvo, Lucía Gerez, Valeria Oroda, Nora Leal, Mariana Concha, Wanda Rojas, Delina Ruiz de los Llanos y Marcela Barbaglia.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Francisco E. Cerro y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d) Falleció el 2/12/20|. C.R.A.S.E. (Caranicultores Roller Asociados de Santiago del Estero) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socio Antonio Zaiek. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Nilda y Lucia Riachi, participan consternadas la partida del amigo Camilo y acompañan a la querida Normita y sus hijos. Elevan oraciones para que su alma llegue al trano del Altísimo.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Raul Jose Jalaf y Roberto Jorge Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Estanislao Kozlowski y sus hijos Daniel, Viviana, Yeye y Ariel, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Kitty Allub de Manfredi acompaña con dolor su fallecimiento.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Jalil Jorge Milki (Buby) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Norma e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, OSVALDO ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. " El que se acoge al asilo del Altísimo, descansará siempre bajo la protección de Dios Padre". Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 9 hs en la parroquia Santo Cristo. Se ruega una oración en su memoria.

MOREIRA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Al cumplirse dos años y nueve meses de su fallecimiento tu presencia sigue viva en mi pensamiento y en mi corazón eres la estrella que me ilumina desde el Reino Celestial me guías para transitar con fe y esperanza. Fuiste la mejor hermana para mi que me brindaste tu amor para seguir por el camino de la vida y la fe. Yo tu hermana Irma invito a la misa que se oficiará hoy a las 21 horas en la parroquia Santísimo Sacramento del Bº Borges.

PEREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Hace un año que te fuiste, aun no comprendemos... te extrañamos, en cada dia, en cada lugar, en cada encuentro, simpre recordando tus palabras, consejos y enseñanzas. Siempre decias pra adelante, e mi motor para seguir este viaje. Cuidando a la flia. y siempre unidos te recordaremos en ese abrazo fuerte en cada fiesta. Fuiste la persona que retracto muchas generaciones con la fotografia Don Perez. Nos sentimos orgullosos, siempre serás un ejemplo para nosotros. Te quiero papi, te quiero Negro, te queremos todos... te extrañamos, cuidanos desde el Cielo. Tu esposa Teresa, tu hijo José Luis, hija politica Naty, nieta Guadalupe, hermanos, Benito, Isabel, ahijado Hugo, Romalia, su ahijada Cielito, cuñadas, cuñados y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se celebrará en el Santuario Sta. Rita el 6/12 a las 8.30 hs.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (PIRUCHA) (q.e.p.d.) Falleció 26/11/20|. "Que brille para Ella la luz que no tiene fin". Su esposo Domingo Juárez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica, Maria Laura, sus nietos Alvaro Lorenzo, Juan Ignacio, Pablo Augstín y Maxi, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 8 hs. en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Siempre te recordaremos con mucho amor. Besos al Cielo.

REYES, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Querida Madre jamas pense que esta enfermedad te llevaria y dejaria tanto vacio y dolor, estuviste siempre presente en todos los momentos de tus hijos y nietos que hoy tu ausencia duele. Espero que Dios, nuestro Señor te tenga en el lugar mas hermoso de su Reino. Tus hijos Silvia, Sofia, Daniel, Raul y Santiago, nietos, demas familiares y amigos, agradecemos por acompañarnos en este dificil momento al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CHAPARRO DE GÓMEZ, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo, sus hijos y nietos, al cumplirse 2 años invitamos a celebrar el responso en el cementerio Parque de la Paz hoy a las 9 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

EGEA, ELVIO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria

EGEA, ELVIO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina Hadla e hijos participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

EGEA, ELVIO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Las empresas MIJOVI SRL y SAFICO SA participan su fallecimiento.

MITRE VDA. DE LOTO NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Los compañeros de su hijo Carlos Loto del Dpto. Ciencias Naturales secundario Banda participan con dolor el fallecimiento de su mamá y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MITRE VDA. DE LOTO, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Familia Canlle, participa con dolor el fallecimiento de la querida Normita. Acompañan a sus familiares en este triste momento rogando por su consuelo y cristiana resignación.

SANTOS, JACQUELINE DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/19|. Hija partiste al seño de Dios dejándonos un gran vacío. Aún lloramos tu ausencia, solo pedimos que nos protejas, ya que eres nuestro ángel. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Tu esposo: Guillermo Russo, hijito: Gino Russo, tus padres: Ángel Santos y María Pintos, hnos.: Mary, Paola y Puchi; sus hnos. políticos, piden oración por su eterno descanso, al cumplir un año de su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará hoy 05/12/20 a las 11 hs. en la Parroquia Santiago Apóstol.

GOLA VDA. DE OLMOS, ANTONINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Mario Ricardo Murillo, su esposa Luchy Bolañez y flia acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor y unimos nuestras oraciones a las de todas sus familiares al cumplir mañana el noveno día de su partida. Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma y para todos sus seres queridos fortaleza y una resignación cristiana.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Querido Babe ya pasaron dos años que te fuiste al Reino de los cielos. Tu mirada dulce acompañada con una sonrisa que transmitías luz y vida. Siempre protegiéndonos y cuídanos. Serás nuestro ángel de la eternidad. Gracias por darnos tanto amor. Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DELGADO, RAMÓN LISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus hermanos Polo Chisto, sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga Dpto. SILIPICA. Cob.Norcen.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ENRIQUE JIMÉNEZ, SEGUNDO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Su esposa Elvina Gomez sus hijos Neda, Nelida, Daiana, h. politicos Silvio, Walter, hnos hnos politicos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.30 horas en el cementerio la Esperanza dto Figueroa Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162.Tel. 4219787.

LUNA, SORAIDA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Sus hijos Ivón, Andrea, Ariel, Dany, Roxana, Zulma, Leandro, Ariel y Rolando, h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. de Garza. Caruso Seg. EMPRESA SANTIAGO.