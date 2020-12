Edwin Cardona: “Todo el mundo desearía una final con River”

05/12/2020 - 01:18 Mundo Boca

Edwin Cardona, volante ofensivo de Boca Juniors, admitió que todos esperan una final entre su equipo y River por la Copa Libertadores, aunque aseguró que, de ocurrir, “no la tomaría como una revancha” de la final perdida por 3 a 1 en 2018, de la que no participó ni en el banco de suplentes.

“Todo el mundo desearía una final con River y no sería revancha, pero lo tomaría como revancha personal porque no tuve la oportunidad de jugar la final en diciembre de 2018. Las ganas siempre van a estar, siempre va a ser el rival, el clásico”, expresó.

“En lo personal sería quitarse la espinita de aportarle poco o mucho al equipo, porque desde la tribuna no se puede aportar como uno quisiera en el terreno de juego. Me puede ir mal o bien, pero morir en la guerra, no morir como me tocó esa vez, desde la tribuna”, sostuvo.

En cuanto al gran objetivo del ‘Xeneize’, que es ganar su séptima Copa Libertadores, Cardona consideró: “Hay que ir paso a paso, estamos construyendo escalones, pasamos uno, ahora nos toca pensar en el domingo (ante Talleres en Córdoba), y después pensar en el miércoles, no nos podemos adelantar”.

“No tenemos que pensar en Racing, no, así no es. Cada partido va a ser una final para nosotros, para soñar con lo que todos queremos, que es levantar la Copa”, agregó.