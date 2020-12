En el primer día de vuelta a las prácticas hubo entusiasmo, alegría y lluvia

05/12/2020 - 01:49 Deportivo

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Santiago, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, dio el visto bueno para la vuelta de algunas actividades deportivas ayer con todos los protocolos, medida que fue tomada con beneplácito por los deportistas, a pesar de que hubo algunas quejas por el tiempo transcurrido, casi ocho meses inactivos.

En este sentido el tirador olímpico Fernando Borello dijo que la vuelta a la actividad fue una decisión que provocó una alegría para todos los socios del Club de Cazadores. “En lo personal te diría que siento un poco de bronca porque fue mucho tiempo, 8 meses creo para un deporte como el nuestro en donde no hay contacto y es al aire libre. No lo veo justo. Todo el trabajo que uno vino haciendo de años en este tiempo, quieras o no se va perdiendo y ahora va a costar muchísimo recuperarlo. Siento sensaciones encontradas, ya que sé que en otros lugares del mundo se paró sólo por 30 días. Si hoy tendría que salir a competir al exterior te diría que estamos muy por debajo del resultados que se esperan, porque hubo tiradores que recibieron permisos especiales para estar en forma. En Argentina hay provincias que tuvieron habilitado el tiro por lo menos hace dos o tres meses o más y en Santiago no. Pero bueno hoy (por ayer) pudimos volver, asi que espero que esto mejore”, afirmó

Por su parte, el Dr. Ramiro López Bustos (h), titular del Santiago del Estero Golf Club dijo: “Hoy (por ayer) volvimos y estuvimos todos alegres junto con los socios. A pesar de la lluvia hubo mucha gente que jugó a la mañana y a la tarde. Todos acompañaron la espera en esta pandemia y por suerte arrancamos para poder sostener al club. Ahora hay que seguir paso a paso y por ahora nada de torneos por un tiempo, sólo esta vuelta es para recrearnos. Hoy habrá acción”.

En tanto que Héctor Ciapino (titular del BMX) dijo que no pudieron arrancar por la lluvia. ‘Lo vamos a hacer recién el lunes próximo, si Dios lo permite. Tenemos armados los turnos de entrenamientos, de trabajo, que son de una hora y quince minutos y con sólo 10 atletas y un entrenador dentro de la pista. Siempre respetando las distancias. En los partidores habrá sólo tres personas. Están preparados los ingresos al club, a los baños, todo con material descartable y alcohol en gel”, contó.

Para Fernando Guevel, presidente de la Federación de Tenis, la noticia de la vuelta de la actividad se tomó con mucho entusiasmo. “Hay que tener en cuenta que hay gente que vive de esto, como los profes y ayudantes que estuvieron casi 9 meses sin poder trabajar. Contento por la gente apasionada y por chicos que estaban sin jugar, sin entrenar y sin motivación. Lamento que hoy (por ayer) no pudimos arrancar por la lluvia, pero hoy podría ser. Ya se habían dado los turnos con todos los protocolos de seguridad para que se iniciara ayer el tenis, pero bueno, espero que se pueda hoy. Hay mucha expectativa en todos los jugadores por este regreso muy esperado”, indicó.