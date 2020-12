Rocío Oliva apuntó contra Claudia y sus hijas por no haber podido despedir a Diego

05/12/2020 - 21:33 Pura Vida

“Siento que verme era un deseo también de él. Eso es lo que me hace decir: ‘Ay, yo quería despedirme’. Es duro, pero siento, yo, Rocío, por ahí nada que ver, que hasta que no diga: ‘La Flaca todavía no vino’, no sé si va a poder descansar en paz. Pero también me deja tranquila que desde el lugar adonde esté, él sabe que ese día yo llegue ahí”. Con esas palabras, Rocío Oliva, volvió a mostrar su pesar por no haber podido participar del velorio de Diego Armando Maradona, con quien convivió durante 6 años en Dubai, pese a haber estado en la puerta de la Casa Rosada adonde sus restos fueron despedidos durante la madrugada del 26 de noviembre, a cajón abierto para su círculo más íntimo.

La muerte de Maradona la encontró a Oliva compartiendo su dolor en distintos programas, incluido “Polémica en el Bar”, adonde es panelista.

Fue en ese espacio adonde dejó en claro que ella sabía que fueron Claudia, Dalma y Gianinna quienes le negaron el ingreso a la Casa Rosada. Después amplió su hipótesis en el ciclo “Animales sueltos”, que conduce Luis Novaresio. Oliva considera que las hijas mayores del “10” buscaron “minimizarla”. “No sos nadie”, habría sido el mensaje tácito.

Y para dejarlo más claro recreó los mensajes que les escribió aquella noche mientras se dirigía, a las 3 de la mañana, a la Casa Rosada para despedir a Diego.

En viaje, Oliva le escribió a una de las hermanas de Maradona para “tantear cómo estaba la situación”. También le mandó un mensaje a Claudia. “Lo vio y no me contestó nada”. Después de estar 20 minutos le preguntó a un guardia: “¿Hay algún problema, que no puedo entrar?”. “Estamos esperando que Claudia nos dé la orden”, fue la repuesta.

Luego le envió un nuevo mensaje a Villafañe. Ante el silencio, decidió llamarla. “Yo no tengo nada que ver”, le habría contestado y después le cortó.

A las 7 de la mañana se acercó el mismo efectivo de seguridad: “Andá a hacer la fila, como todo el mundo”. En ese momento Rocío se fue. El cajón ya estaba cerrado.