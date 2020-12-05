CARTELERA TV / 6 de diciembre 2020

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
16.00 CINE. MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA
17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?
18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
20.30 POR EL MUNDO EN CASA
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN
00.15 CÁMARAS EN ACCIÓN
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CHIKUCHIS
14.30 RECORDANDO
15.30 EL CLASICO: GÜEMES vs. DOUGLAS HAIG
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. HERRERA
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO