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CARTELERA TV / 6 de diciembre 2020

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

- 21:35 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

16.00 CINE. MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA

17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?

18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

20.30 POR EL MUNDO EN CASA

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

00.15 CÁMARAS EN ACCIÓN

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CHIKUCHIS

14.30 RECORDANDO

15.30 EL CLASICO: GÜEMES vs. DOUGLAS HAIG

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. HERRERA

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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