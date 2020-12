FÚNEBRES | 6 de diciembre del 2020

05/12/2020 - 22:22 Funebres

Fallecimientos

- Elvio Alejandro Marchisio

- Alejandro Federico Espeche

- Manuel Paz

- Onecimo de Jesús Coronel (Villa Silípica)

- Yolanda de Jesús Espíndola

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALEJANDRO FEDERICO ESPECHE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/12/20 y espera la resurrección.

Su hijo Alejandro Espeche, Graciela Pardo Ferrari y nieto Efraín Espeche, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

YOLANDA DE JESÚS ESPÍNDOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/12/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Raquel y Rodolfo Bellomo y Celia Chazarreta de Bucci, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÁNDIDO ARNALDO PAZ (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/20 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad Crio. Gral. (R) David Marcelo Pato, participa de su fallecimiento acompañando a la familia por esta pérdida y ruega al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LIAN ALLUB

(q.e.p.d) Se durmió en el el 3/12/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, y el coordinador Gral. CPN Norberto Zanni, participan y acompañan al decano de la Facultad de Medicina de la UNSE por el fallecimiento de su padre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILO ZAIEK

(q.e.p.d) Se durmió en el el 2/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Jorge Alejandro Fiad, su esposa Alcira del Carmen Giró y sus hijas María Eugenia y María Agostina con sus respectivas familias acompañan en el dolor a su esposa Norma, a sus hijos Viviana y Antonio. Rogamos para que descanse junto a Dios. (Loreto).

RECORDATORIO

ARSENIA BORQUEZ DE BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/09 y espera la resurrección.

Como quisiera creer fiel mente que luego de tu partida, sigues aquí conmigo, que de alguna manera me cuidas, que de alguna forma celebras mis aciertos y me consuelas en mis tristezas. Ciertamente no puedo asegurar tu presencia. Hoy se cumplen 11 años de tu partida a la Casa del Señor. Estás presente todos los días de mi vida. Tu hija Ana Cecilia Brandan, tu adorado nieto Bautista y tu esposo Roque Brandán. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AGRADECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Su esposa María Inés Falcione, sus hijos Aldo Nicolás, Antonella y Franco Luciano, quieren agradecer por este medio a todas las personas, instituciones y demás que acompañaron en este difícil trance. A las autoridades provinciales y municipales, al personal de salud del Hosp. “Mama Antula” y del Sanatorio 9 de Julio, a todas las personas que integran el M. de Salud y otros. Al Consejo Médico de Sgo. Del Estero y Colegio de Odontólogos, Colegio Farmacéutico, colegas, a los vecinos de Santiago y la Banda, excompañeros de promoción 1971 Normal Banda, amigos del café, a su familia y amigos incondicionales que estuvieron presentes y que de alguna u otra forma acompañaron y dieron su aliento. Querido Aldo: descansa en paz, hasta que nos volvamos a encontrar.

RECORDATORIO

PEDRO CELESTINO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

2 meses sin vos pa.

Aún te busco en tus sillones, donde te sabias sentar

Aún espero tu alegría de vernos llegar...

Nuestro mate de las 11 entre charlas y risas

Extraño tanto tu entusiasmo y la empatía que le ponías a cada cosa

Se que estas aquí muy cerquita cuidándonos

Pero no puedo evitar extrañarte!!!

Aún creo que te veré...

Y es muy triste no encontrarte

Igual sé que no te gustaría vernos tristes

Así que aquí fiel a tu legado!!!

Juntos en familia y con amigos...

Compartiendo, disfrutando y ayudándonos

Te recordamos cada día y con muchísimo Amor!

Besos al cielo mí amado pa!!!

Siempre en nosotros

Tú amadísima esposa Taida que tanto te extraña, tus hijos Guty, Cary y Nancy, Riki, Pato, Raúl y Nelly y tus nietos pedimos una oración a su memoria.









ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Marta Larguía, acompaña a Alicia, a sus hijos y demás familiares por el fallecimiento de su hermano Eduardo. Se ruega una oración en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ADUNSE, participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestro colega y amigo, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unse Dr. Eduardo Allub. Acompañan en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Dra. Valle Butiler y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento difícil. Se ruega una oración en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su hijo Eduardo, a sus hermanos y a toda la familia Allub en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

ÁLVAREZ, MARIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Marta Pacheco, participa el fallecimiento del hermano de su querida amiga Lidia Álvarez. Ruegan oraciones en su memoria.

DIOSQUEZ, LIDIA TRANSELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Sus hijos Aurelia Avila, Ramón Avila, Lidia Avila, h. politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Su esposa Delia Frelier, sus hijos Alejandro, Maria Inés, Carolina e Ignacio y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Antonio Castiglione. Marta Rojas Smith de Castiglione. Sus hijos y nietos participan el fallecimiento de su amigo Suni. Acompañan a su esposa e hijos. Ofrecen oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. María Adela Argüello de Soria Vildósola y sus hijos María Alejandra y familia, Carlos Enrique y familia, Mariano y familia y Federico José, participan con dolor el fallecimiento del querido Zuni y acompañan a Morocha y familia en este triste momento. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Santiago del Estero.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. CPN Carlos Enrique Soria, Analía Mercedes Arce y sus hijos María Mercedes, Carlos Gonzalo, María Paula y Joaquín, participan con dolor el fallecimiento del querido Zuni y acompañan a Morocha y familia en este triste momento. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Santiago del Estero.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Jorge Gómez Paz y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su familia.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. La H.C.D. del Jockey Club de Sgo. del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio y actual miembro de comisión directiva. Acompañan con mucho afecto a su familia.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 5/12/20|. Dr. Hugo H. Rodríguez y familia, participa su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 5/12/20|. Jose María López Bustos, participa el fallecimiento de su gran amigo Suni Espeche. Eleva oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en este triste momento, con el cariño de siempre a Morocha, hijos, nietos y demás familiares con el cariño de siempre. Elevan una oración en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Rodolfo Améstegui, Lola Monti y sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana, Paula y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Morocha, hijos, nietos y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. María Cecilia Espeche, su hijo Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Marcelo Luis Espeche, Angélica Mateo y su hija Valentina María Espeche participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Oscar A. Pfleger, Mariana Witthaus y sus hijos Florencia, Máximo y Delfina participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia y Diego Cardona, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Morocha e hijos en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Lastenia Medrano y sus hijos María Lastenia, Florencia, Rodolfo, Virginia y Teresa Sal y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Federico Witthaus y Florencia Sal, sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con profundo dolor y acompañan con mucho cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Victor Alegre, Marta Viaña y familia, participan con pofundo dolor el fallecimiento del amigo de toda la vida, acompañando en este doloroso momento a su esposa Morocha, a sus hijos y a su hermano Marcelo. Elevan oraciones por la eterna paz de su alma.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 5/12/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con mucho cariño.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Jose Alberto Espeche, su esposa Vicky Karam, sus hijas Maria Virginia y Maria Victoria, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Raul Alberto Espeche, su esposa Maria Angelica Bravo Zamora y sus hijos Raul Alberto, Gustavo Adolfo y Jose Alberto, participan con tristeza su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 5/12/20|. Felicitas Martilotti, Norberto Scaraffia y sus hijas Felicitas y Rocío participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Carlos Arturo Juárez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Kili. Elevan oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Silvia Graciela Vital , hijos: Constanza, Luciano y Federico Astudillo , participan con dolor el fallecimiento de Yolanda y elevan oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. "Señor ya esta ante ti recibela y dale el descanso eterno". Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos: Silvia, Gabriela, Alejandra, Juan Vital y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Yolanda, acompañan a Raquel y demás familiares y elevan oraciones por su alma.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS(q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Excompañero de su hijo Rodolfo de la Promocion 1975 participan con dolor su fallecimiento.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Toda su familia participa de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos serán cremados. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Las amigas de su hija Raquel. Eline Andersen, Graciela Tagliapietra, Tere Campos, Nené Jozami, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá". Silvia, Marta y Elena Terrera y flia. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Regina Moyano, participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga y expresa sentidas condolencias a sus hijos Raquel y Rodolfo. Ruega oraciones en su querida memoria. Descansa en Paz Distinguida Docente Santiagueña.

FEIDAS DE AINETE, AGUSTINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/20|. Luis Alberto Guantay participa con tristeza su fallecimiento, y acompaña a su hijo Rubén y familia en este difícil momento de dolor. Que el Señor de la Vida les traiga pronta resignación.

INSAURRALDE, OSCAR ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Su esposa Mercedes Juárez, sus hijos Pablo Juárez, Lucas, Álvaro, Bruno,Brayan, Ximena y Zafira y nietos participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IRÉN, RAFAEL ARCÁNGEL (Pitopa) (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Tus compañeros canillitas: Raúl, Vega, Saga, Ortega, Pedro, Zelaya, Pochito, Ramona, Quinteros, Chocho, Goyo, Pérez, Ramiro y Dani, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, SEGUNDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Su madre Rosaura, su esposa Elsa Ibáñez, sus hijos Luis, Rosalia, Juan, Daniel, Jose Maria, Elizabeth, hijos politicos, nietos, hermanos Adriana, Norma, Carmen, Nestor, Adrian, Luis y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, SEGUNDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Ariel Chaud y familia acompañan a la familia en este doloroso momento. Eevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Coordinación, docentes y alumnos de la carrera de Licenciatura en Letras, participan el fallecimiento de la hermana del Sr. decano de la Facultad de Humanidades y lo acompañan en su dolor.

MARCHISIO, ELVIO ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 4/12/20|. Su esposa Blanca Azucena Navarrete, sus hijos Alejandro, Antonella, Víctor Hugo y Ezequiel, nietos Benjamín, Marga, Victoria, Ambar e Isabella, su han. Lucia participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Armando Diambra y Evelina Yocca y sus hijos Andrés y Yésica, Nicolás y Brenda, Virginia, y sus nietas Helena y Alfonsina, participan su fallecimiento y acompañan a la familia con sus oraciones por tan dolorosa pérdida.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Su amigo César Bairos (Tucho), participa con dolor el fallecimiento de su gran amigo, elevo oraciones por su eterno descanso.

PAZ, CÁNDIDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Miguela de Yocca con sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, Nino y Renato, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a su mamá Chicha, hermanos, sobrinos y demás familiares en este momento de tanto dolor, invocando a Dios para que les dé consuelo y aceptación. Descanse en paz.

PAZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus ijos, nietos, bisnietos, tataranietos, participan con profundodolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio de Bandera Bajada. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Honorable comision directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo general de delegados y sub comision de Jubilados y pensionados, participan elf allecimiento del socio, y que sus restos serán inhumados en el cmenterio de Bandera Bajada. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. "Que brille para el la luz de la eterna gloria". Su tía María Luisa Santillán de Roldán, sus primos Luis, María, Raquel, Juan Carlos, René, Daniel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios fortaleza para su amada familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. El Laboratorio Bioquímico Central, su personal, profesional, técnico y administrativo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Yoli y su familia en tan difícil momento.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Carlos Ibáñez Tauil y Fabia Ugozzoli y familia, acompañan a Yoli y a toda su familia en tan dolorosa e inesperada partida y ruega una oración en su memoria.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus compañeros de la Promoción 1976 de Especialidad Mecánica de la ex Enet Nº 2 "Sgo. Maradona", acompañan a su familia toda ante este difícil trance. Elevan oraciones en su querida memoria.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. "Brille para él la luz que no tiene fin". La Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría Gral. de la Pcia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Quien fuera padre de la socia y compañera de trabajo Lorena Soledad. Ruegan una pronta resignación cristiana a su familia.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. "Brille para él la luz que no tiene fin". CPN Andrea Urquiza, CPN Pablo Abutti, CPN Ana Lila Cheble y plantel de compañeros de trabajo, participan con profundo dolor su fallecimiento, quien fuera padre de la compañera de trabajo Lorena Soledad. Ruegan una pronta resignación cristiana a su familia.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. El Sr. Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr. Vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de la Facultad, Personal Docente, Personal Nodocente, Alumnos, Egresados y demás miembros de la Comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan el fallecimiento del padre de la Ing. Gisela Carolina Soriano, docente del Dpto. Académico de Estructuras y Construcciones. Se acopaña en el dolor a sus familiares.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Tu amigo Pilo Bellido acompaña a su esposa Marta y toda la familia en este momento de dolor.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Sus amigos Irma Hoyos y Lalo Suarez. Deseando su paz eterna y toda la fortaleza a nuestra aniga Marta Monges, hijos y nietos y toda la familia.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. La A. P. S. E. (Asociación Politécnica de Santiago del Estero). Ruega por el descanso de nuestro amigo, acompañamos a su esposa Marta Monges y la familia unidos en el dolor.

TABOADA, LILIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Amigas y excompañeras de trabajo de la D.G. Rentas de la Pcia. Olga Ataide y Marta Pacheco, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YBAÑEZ, ADRIANA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 4/125/20|. La comision directiva y el Cuerpo Activo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento de la madre de la integrante de la comision directiva Paola Alcalde. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Sus sobrinas Miriam Taleb y Maria Cristina Taleb y su esposo Gustavo Nassi participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Camilo, acompañan a su esposa Norma e hijos en este triste momento.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Juan D Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Norma , hijos y toda su querida familia Elevan oraciones en su querida memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. La familia de Ernesto Antonio J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto (Pipi) y Mariano Vital, participan con dolor el fallecimiento del querido Camilo, y hacen llegar a su esposa Norma y a sus hijos, verdaderos amigos, nuestras más sentidas condolencias. Rogamos por su eterno descanso en paz.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Pascual Llugdar, su esposa Viviana Brim, sus hijas Ana Victoria, Daniela y Julieta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su ahijado Lucas Alberto Braia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su tía Norma y flia., en tan triste momento. Eleva oraciones en su querida memoria. Descansa en paz. Amén.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. "Camilo ya descansas en Paz en brazos de nuestro Padre Celestial". Zully y Kike Herrera y sus respectivas familias acompañan a su querida prima Norma, hijos, nietos y bisnietos en tan doloroso momento. Elevan y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Oscar Braia, Zully Herrera, hijos y nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañamos en el dolor de nuestra querida prima Norma y a sus hijos Antonio, Enrique, Martin y Bettina y sus respectivas familias. Ya descansas en paz Camilo, junto a Dios. Elevamos oraciones en tu memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Vicente Lo Bruno y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Luis Alberto Guantay participa con pesar el fallecimiento del estimado amigo Camilo. Acompaña con afecto y oraciones a su esposa Norma, a sus hijos Antonio, Enrique, Martín y Betina y sus respectivas familias. Espera para todos el pronto consuelo de la fe.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Irma Ise de Velarde, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en el dolor de la partida.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Teresa Figueroa lamenta su partida y abraza a su querida amiga Norma y a sus hijos en este dolor.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Myriam Bonahora, su esposo Luis Perez y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Bettina y acompañan a toda su familia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ DE GARBI, MARÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/91|. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Su esposo Antonio Adán Garbi, sus hijos Antonio, Claudia, Marcela y María Eugenia, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en Iglesia San Roque, al cumplirse 29 años de su fallecimiento.

JIMÉNEZ VDA. DE DÍAZ, EULOGIA ESTER (CARLOTA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/98|. Sus hijos Sonia, Pelusa, Omar, Guego, Victoria, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña, con motivo de cumplirse 22 años de su fallecimiento. Descansa en paz, pronto nos encontraremos.

ARTAZA DE INFANTE, LIVA FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Mamá hoy te extrañamos mas que nunca, simpre estaras en nuestra memoria. Su hijo Coco Infante, su hija politica, sus nietos Candela, Gaston, Lourdes, Santiago, Lujan, Martina y Maximo, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Besos al Cielo.

ITURRE VDA. DE BARRAZA, ROSA RAMONA (PATUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento y espera la resurrección. Madre vivirás siempre en nuestros corazones. Sus hijos Carlos y Omar piden oraciones en su querida memoria.

MITRE VDA. DE LOTO NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Que los angeles te acompañen en este viaje hasta el encuentro del Señor. Liliana Blanca Alieno, Silvia y Claudia Gramajo Alieno despiden con gran dioor a su amiga y acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

CORONEL, ONECIMO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Toda su familia participa de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Silipica. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LUNA, SORAIDA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Directivos y personal de Dinámica, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ariel y su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.