Invitan a la comunidad a sumarse a la campaña “Más luces menos ruidos”

05/12/2020 - 22:43 Santiago

Santiago Azul TEA, la asociación que trabaja intensamente por los niños con autismo, invita a todos los santiagueños a sumarse una vez más a la campaña “Más luces menos ruido”, a través de la cual instan a no usar estruendos y utilizar globos y luces artificiales para las fiestas.

“Este año, en particular la campaña se realiza con el acompañamiento del Cyac, quienes se suman con un mensaje de esperanza. Sabemos que es un ano muy especial para todos. Hemos perdido seres queridos, hemos estado enfermos, y la pandemia todavía no llegó a su fin. Entonces ellos proponen lanzar una luz de esperanza, más un mensaje, a través de un globo ignífugo. Es una idea, no una imposición, por lo que los invitamos a sumarse a la propuesta”, explicó recientemente Patricia Zírpolo, titular de Santiago Azul TEA.

De esta manera instó a todos a contribuir con la salud de las personas con autismo.l