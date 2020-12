Cecilia Gómez Terzano: dejó su Santiago querido para vivir en Palma de Mallorca y desarrollarse profesionalmente

06/12/2020 - 00:09 Santiago

Cecilia María Gómez Terzano siempre quiso establecerse en Europa. Su sueño se concretó en octubre del año 2008 cuando decidió, tal como le dijo a EL LIBERAL, “saltar el charco”, radicarse en Palma de Mallorca, ciudad española, capital de la isla de Mallorca y de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

“Coincidió que la Argentina estaba muy mal (año 2008), y me ofrecieron trabajo de lo mío (es médica especialista en aparato digestivo) aquí y decidí saltar el charco”, evocó Cecilia al contarle a EL LIBERAL las razones que la impulsaron a residir en esa comunidad de España que está ubicada en la parte occidental del mar Mediterráneo.





¿Hace cuántos años que te fuiste de Santiago del Estero y por qué?

Me fui a los 17 años para estudiar a Córdoba, de ahí fui a Buenos Aires para hacer mi especialidad.





¿Hace cuántos años que estás radicada en Palma de Mallorca?

Llevo doce años en Mallorca. Llegué en octubre del año 2008.

¿Por qué motivos se radicó en Palma de Mallorca?

Siempre quise venir a Europa, y coincidió que la Argentina estaba muy mal, y me ofrecieron trabajo de lo mío aquí y decidí saltar el charco. No tenía nada por perder, al contrario, todo por ganar, y siempre iba a poder volver si no me adaptaba.

¿En qué estás trabajando en Palma de Mallorca?

Trabajo de médica especialista en aparato digestivo. Trabajo en el Hospital Quirón Palma Planas (es privado).





¿Te costó adaptarte a los cambios?

No me ha costado adaptarme al cambio de país en cuanto a desarraigo, siempre fui un poco independiente y ya había vivido sola ocho años en Buenos Aires. Lo que sí sé ha notado, pero no me ha costado, es el cambio de carácter, cultura, educación de la gente. En la Argentina tenemos otro trato, otra “forma de ser”... Hay muchas actitudes que la gente de aquí no entiende... Somos diferentes, y más con el mallorquín que tiene un carácter más especial, no es tan abierto y amigable, pero es cuestión de tiempo.

¿Tienes la ciudadanía española o visa de trabajo?

Tengo nacionalidad española y Argentina.





¿Cómo enfrentaste el desarraigo?

No he sentido desarraigo en realidad. Desde que llegué aquí la gente que me recibió ha sido muy cálida, cariñosa y he conocido gente encantadora.





¿Volviste a Santiago?

Si, la última vez fue hace 5 años.

Cecilia y el covid-19: “Hay que ir con cuidado”

“Hay que ir con cuidado, ser prudente”, remarcó Cecilia al referirse a la forma en cómo sobrelleva el coronavirus en Palma de Mallorca. De acuerdo con las últimas noticias, en esta región de España el Covid-19 hubo un aumento notorio de casos.

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?

La verdad que en ningún momento he tenido miedo ni he dejado de hacer mi vida dentro de las normas impuestas. Pienso que hay que ir con cuidado, ser prudente.

¿En Palma de Mallorca se respetan las medidas que se toman para frenar el Covid 19?

Si, se respetan en líneas generales.

“Cuando me fui era apenas una adolescente”

¿Dónde vivías en Santiago del Estero y qué actividades desarrollabas?

En Santiago del Estero vivía en casa de mis padres y mis actividades eran estudios secundarios y golf, deporte que practiqué en forma amateur.

¿Dónde estudiaste en Santiago del Estero?

La primaria la hice en las franciscanas, secundaria en el Bachillerato Humanista, los universitarios en la Universidad Nacional de Córdoba y la especialidad en digestivo en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, de Buenos Aires.

¿Cómo está conformada tu familia?

Mi familia allá son mis padres, Analía Terzano y Edmundo Alberto Gómez (“Chimby”), y mis hermanos Luciana y Diego. Mi familia aquí (Palma de Mallorca) es mi pareja Toni y mis hijos Santi (5) y Benici (1 año y medio).

¿Qué extrañas de tu provincia?

Cuando me fui de allí era una adolescente. Podría decir varias cosas: el no tener grandes responsabilidades, tener en mi casa todo hecho. La facilidad de contactos gracias a mis padres que son personas “conocidas”. En cuanto a comida: unas empanadas con mucho juguito (¡las de la Colón!), los ñoquis del 29 y también echo de menos que la gente aquí no es expresiva, en cambio allí sí, me refiero a la forma de hablar y ser. l