Crecer, aun en medio de la crisis

06/12/2020 - 00:21 Opinión

Por Bernardo

Stamateas

Especial para EL LIBERAL

¿Es posible hablar de crecimiento cuando atravesamos una crisis? La respuesta es un sí rotundo; pero todo lo que logramos en la vida, en cualquier tiempo que sea, depende de hasta dónde estemos dispuestos a crecer. Una criatura es dependiente y solo espera que los adultos le den. Muchas veces, ya grandes, seguimos teniendo esa actitud. Es por ello que uno de los rasgos de una persona emocionalmente madura es sentir la necesidad de crecer, de avanzar, de ir siempre por más. Suceda lo que suceda afuera. Solo un adulto, psicológica y emocionalmente hablando, es capaz de luchar por lo que quiere y conquistar. Todos los exitosos que conocemos, y tomamos como modelo a seguir, son gente determinada y, sobre todo, ejecutiva. Ellos no esperan que las circunstancias sean ideales, sino que se levantan y salen a buscar lo que desean conseguir.

Estas personas nos enseñan que: -Cuando dejamos de esperar que nos cuiden, empezamos a cuidarnos a nosotros mismos. -Cuando dejamos de esperar que nos den, empezamos a producir para nosotros y para los demás. -Cuando dejamos de esperar que nadie nos lastime, triunfamos en la vida y alcanzamos la cima.

Me encanta el ajedrez y, gracias a este juego maravilloso, he aprendido que, si es nuestro deseo crecer y ser seres humanos que marcan una diferencia en el mundo, necesitamos siempre movernos hacia adelante. Esto implica conocernos cabalmente, con virtudes y defectos, lo cual nos permite concentrarnos en lo positivo y superarnos a nosotros mismos, sin necesidad de competir con otros. Es decir, quebrar nuestros límites día tras día.

Porque si no crecemos, nada a nuestro alrededor crecerá. Si nos quedamos estancados, esperando tiempos mejores o la ayuda externa que no llega, ese sueño que sigue intacto en nuestro corazón nos terminará por aplastar. Uno debe crecer internamente más que sus sueños, sus anhelos, sus metas más elevadas, para ser capaz de administrar todo eso.

Hoy más que nunca, en los tiempos que corren que representan un desafío para todos, necesitamos crecer en carácter e inteligencia. Muchas personas poseen una inteligencia superior y un gran talento, pero fracasan porque no logran dominar su mundo emocional y son incapaces de disfrutar y mantener sus logros. Cuando crecemos, empezamos a tomar mejores decisiones. Y ya no decidimos entre lo bueno y lo malo; sino entre lo bueno y lo excelente, lo muy valioso, lo mejor, que nos conduce al éxito en todas las áreas de nuestra vida. Pero, sin crecimiento, no hay sabiduría y corremos el riesgo de cometer equivocaciones que luego lamentaremos. ¿Es el crecimiento una prioridad en tu vida? Si tu respuesta es negativa, te invito por estos días a sentarte a meditar en este tema. Recordá que únicamente aquellos que se superan a sí mismos y se expanden no son expulsados de ningún ámbito. Por el contrario, son capaces de reclamar lo que les pertenece, lo que es de ellos, y todo lo que se han esforzado y han invertido en pos de su crecimiento vuelve a su vida multiplicado. l