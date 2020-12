“Vieja loca, los vamos a c... matando a todos”, habría amenazado una jovencita a la abuela de su hija

06/12/2020 - 01:27 Policiales

Una vecina del Bº Villa Borges denunció que una ex pareja de su hijo irrumpió en su casa, acompañada de varios hermanos, y la amenazó advirtiéndole: “Vieja loca, los vamos a c... matando a todos”.

De acuerdo con la denuncia en la Seccional Novena, la víctima tiene 57 años y reside en calle 102 entre 8vo y 9no pasaje, del citado complejo habitacional.

Ante la policía, la mujer habría relatado que anoche la ex pareja de su hijo se presentó junto a tres hermanos, todos furiosos. “Voy a venir con mis hermanos y los voy a cagar matando a todos”, habría repetido la ex nuera, en reiteradas ocasiones.

Al contextualizarlo, la mujer habría manifestado que la acompañaba una hija y su nieta, de 5 años, producto de una relación entre su hijo y la joven que acababa de provocar un bochorno en su vivienda, separados y con régimen de visitas.

Ahondó que ayer su hijo recibió la visita de la nenita. En la ocasión, la niña le habría confiado a la abuela que no quería regresar a la casa de su madre, ya que tiene novio y acostumbra dejarla sola en la casa para salir con su pareja. Urgente, el hijo de la denunciante se fue a la casa de la ex. Y al parecer se lo reclamó y no en buenos términos.

Minutos después, el joven retornó a su casa. Por detrás, llegó su ex pareja con sus hermanos. Abrieron el portón principal de la vivienda e ingresaron al patio interno y causaron un disturbio mayúsculo, empujándola y lanzándola a la tierra y luego se retiraron.l