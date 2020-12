La ovalada no se mancha

06/12/2020 - 01:47 Deportivo

Por Fernando Rodríguez Leal

Abogado

Para el rugby argentino, este año que termina sí que será recordado, con sus luces en la cancha y sus sombras callejeras. Con la vistosa estampa de ese maul que avanzó y avanzó, por años, hasta vencer finalmente el ingoal de Nueva Zelanda y en el que todos quisimos empujar; con cada pelota caída o dejada y que siempre fue levantada por el que venía atrás. . . Con soledades de cuarentena que, desafiando a Calamaro, no aconsejaron mal (a juzgar por esa capacidad de resiliencia que los llevó a no bajar los brazos, sostener una convicción y seguir con orden y planificación, respetando un proyecto colectivo de trabajo). Y también con la negrura aportada por practicantes del rugby que, criminalmente, nos mostraron que este deporte, más allá de méritos y mística, participa de los mismos flancos débiles de barbarie, sin razón y violencia, de toda nuestra sociedad argentina.

Este, nuestro rugby, se sintetiza hoy en un seleccionado en el que “lo federal” es realidad indiscutible (de hecho, está nutrido por hombres de Cuyo, del Centro, del Norte y del Este); este, nuestro rugby, amado desde adentro y siempre prejuiciado desde afuera; éste, nuestro rugby, deporte de villanos jugado por “caballeros” que llegara a nuestras costas del Río de la Plata, casi contemporáneo a desafiar irreverente a su primo, el fútbol, ese deporte de caballeros que terminó siendo jugado por “villanos”, utilizado por la política, explotado por el capitalismo salvaje y por el populismo estratégico y del que algunos dicen, deformando a Borges, que obnubila a las masas “proletarias” cuando miran a 22 millonarios corriendo tras una sola y misma pelota en fin. No se trata aquí de ver si es más grande la ovalada o la redonda. El más grande del fútbol lo dijo: “Yo me equivoqué y pagué”, para seguidamente pedir, decretar (“¿exigir?”) que la pelota de fútbol no se manche. ¿Porqué debería hoy mancharse la “ovalada”?

Sabemos todos, que nuestro deporte nacional no oficializado es la polémica, plataforma y pretexto para la división que enfrenta. Y esta instancia lamentable que protagonizara el equipo nacional de rugby, detrás del errático manejo institucional y humano que la Unión Argentina de Rugby hiciera de la parte que le tocaba, tras el fallecimiento del mayor referente deportivo de la historia del deporte argentino, al fin cuentas lo entrampó en su propia naturaleza argenta, tan condenatoria, contradictoria e impune como la mayoría de los hitos que definen nuestra historia.

Lo que debió ser una resolución institucional sopesada en el contexto y dimensión que la hora exigía, terminó siendo una improvisación que desnudó mezquindades que, tristemente, insinúan lo contrario a lo que el espíritu del rugby pregona. Es atribuido a Winston Churchill el axioma “en la guerra, los jóvenes mueren y los viejos hablan”. Aquí los viejos (léase la dirigencia de la UAR), callaron cuando debieron asumirse responsables de una omisión fatal. Y cuando hablaron, en un segundo momento, lo hicieron para sancionar un hecho fue un papelón.

Igualmente, completaron su desprolijidad con otra y se desdijeron en menos de 48 horas, sofocados por la reacción unánime (corporativa?) de los clubes Regatas, Olivos y Curupayty, que salieron a pronunciarse en favor de sus jugadores, contundentes, con un tono bien argentino y con un denominador común: la ponderación del valor del arrepentimiento; de haberse, los implicados Matera, Petty y Socino, hecho cargo y asumido sus errores juveniles y dando por establecido que, el paso del tiempo, con más sus respectivos procesos formativos en la disciplina deportiva, no solo templaron el carácter de aquellos jóvenes, los formaron técnicamente hasta afilar sus garras pumas y les inculcaron los principios y valores que enorgullecen legítimamente a quienes vivieron el rugby desde adentro, sino que, además y fundamentalmente, lograron enderezar una estructura de pensamiento de base familiar y de “círculo”, sostenida, aparentemente al menos, en prejuicios de clase alta acomodada, oligárquica, anti popular y despreciativa de la noción de un latino americanismo hermanador y superador.

En tiempos de exacerbación, de un lado y del otro de lo que muchos llaman “grieta”, del adoctrinamiento como herramienta “formativa” de la juventud, no hay motivos para creer que tales objetivos, más que nobles por cierto, perseguidos y sostenidos como piedra filosofal por los clubes de rugby no solo en Argentina, sino en todo el mundo que practica este bello deporte, no pudieran haber sido alcanzados, sobre todo si tenemos en cuenta que, hoy por hoy, un in dubio pro reo, no se le niega a nadie.

Entonces, en este mar de preguntas, más que de respuestas y dado el hecho de que sin esa visibilización inevitable de todo lo que toca Diego, ni hackers ni la prensa ni ningún troll, se hubiera molestado en escarbar hasta la “prescripción” las conductas de los jugadores del seleccionado nacional de rugby, me pregunto: ¿porqué la UAR no lideró la postura institucional del staff de Los Pumas, dándole el debido marco formal, mediático y humano, al insuficiente tributo de una cinta negra que apareció en los brazos Pumas, “pelada”’ y causando más sorpresa todavía que el gesto (justo y agigantado) de los All Blacks?

Porque fue gigante la imagen del delantero Sam Core, hincándose ante la línea demarcatoria del campo argentino, para ofrendar, con la cabeza en alto y mirando a los ojos a Los Pumas, una camiseta negra, con un 10 y un nombre: Maradona.

Quizás, alguien pudiera ensayar una sentencia muy argentina y más todavía, maradoniana: “mucho Puma, mucho Puma, pero se les escapó la tortuga”. Y, lamentablemente, tendrán razón. Como también la tendría quien propusiera revisar los criterios de elección de un Capitán, desde las inferiores hasta la primera división. La ovalada no se mancha. No es la intención ensayar la exégesis aquí. Solo me permito expresar en voz alta, mi convicción íntima de que Diego no hubiera permitido que ninguna pelota se manche. El rugby es maravilloso y, como lo mostró el 10 eterno, la semilla sincera del reconocimiento de errores, puede germinar siempre en un corazón valiente. Hago votos para que las voces de arrepentimiento público y reconocimiento expreso de errores y faltasen perjuicio del pueblo cometidos por figuras públicas, se multipliquen. Las nuevas generaciones lo necesitan. Nuestra conciencia como Nación, si la tenemos, lo exige.l