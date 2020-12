“Le pedimos al Gobierno que si no puede bajar, que no suba impuestos”

06/12/2020 - 02:31 Economía

El nuevo presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, afirmó que ‘hay algunas señales positivas’ en la actividad, pero también indicó: “Lo que vemos para el futuro es un panorama no muy optimista, somos muy moderados, estamos muy preocupados por el futuro”.

El dirigente señaló que hubo “un crecimiento del 5,8% interanual” en la actividad comercial de septiembre, y sostuvo que “el tipo de cambio oficial está bien” porque a los empresarios les “permite ser competitivos”.

El flamante titular de la CAC señaló que “la Cámara representa al 65% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Pero lo que vemos para el futuro es un panorama no muy optimista, somos muy moderados, estamos muy preocupados por el futuro. Entendemos que desde el Gobierno, especialmente del presidente Alberto Fernández, quieren lo mejor para el país, tienen las mejores intenciones, pero lamentablemente no tienen las herramientas necesarias.

Agregó en cuanto a lo que espera del Gobierno para reducir esa preocupación que “el Gobierno hoy no puede bajar impuestos por la situación de déficit y de necesidades que hay. Somos conscientes de eso. Pero pedimos que si no los puede bajar, no los aumente en montos y cantidades. Por eso somos críticos del impuesto a la riqueza. Esa no es la solución. Tenemos que triplicar las exportaciones para generar genuinamente divisas”.l