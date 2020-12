VIDEO | Edu Dell ’Oro, exproductor de Soda Stereo, reveló a EL LIBERAL secretos de la banda que lideró Gustavo Cerati

06/12/2020 - 13:55 Camerino

Nacido el 10 de mayo de 1960 en Buenos Aires, Eduardo César Dell'Oro es el hijo menor de César Alberto Dell’Oro, funcionario de la Administración Nacional de Aduanas y Ana Emilia Marafioti, ama de casa, hija de inmigrantes italianos y la menor de 6 hermanos. Sus tíos, en su gran mayoría músicos, compositores e intérpretes al igual que su abuelo Francisco Marafioti, llegaron a formar parte de la orquesta estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Fue gracias a la familia de su madre que Eduardo mostró interés por la música desde muy pequeño, cuando a los 10 años de edad empezó a estudiar violín con su tío Felix Marafioti, quien además de integrar la orquesta del Teatro Colón sería luego primer violinista de “Antonio Agri y su Conjunto de Arcos”.

En su temprana adolescencia, Eduardo continuó sus estudios de música en el Conservatorio de Música Galvagni de la que otro de sus tíos, Domingo Marafioti, era director. (Domingo Marafioti fue famoso por haber sido director de la orquesta de Radio Splendid que grabó la marcha oficial “Los Muchachos Peronistas” con Hugo del Carril y el coro de Fanny Day, y de la orquesta estable del Teatro Colón para la grabación de una nueva versión de “Los Muchachos Peronistas” y “Evita Capitana”, canciones grabadas bajo el sello RCA Victor y distribuidos por Presidencia de la Nación en todo el País).

Reafirmando su interés en la música, a los 15 años Eduardo decidió estudiar guitarra con el maestro Enrique “Quique” Berro, quien también fuera profesor de guitarra de Gustavo Cerati y con quien siguió tomando clases por algún tiempo.

Fue con su cuñado Gervasio Viera Rodríguez -más conocido como Gervasio de Uruguay- y cantante del grupo ‘Los Náufragos’, que a sus 16 años, en 1976, Eduardo dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como asistente de producción y prensa, acompañando a Gervasio en sus presentaciones en vivo y en distintos programas de TV como “Alta Tensión”, “Música en Libertad” y en diversos programas de radio en FM del Plata, Radio Mitre, Radio Continental, etc.

En los comienzos de los 80' Dell’Oro fue manager de bandas under como ‘Estados Alterados’, ‘La Academia del Bardo’ y algunas bandas barriales.

En aquellos años de la última dictadura militar en Argentina, cuando el rock era perseguido por la censura, Eduardo decidió viajar a Brasil, donde encontró espacio para presentar su música en distintos bares de Florianópolis, Camboriú y Blumenau. Después de vivir la experiencia de ser un ‘músico itinerante’, regresó al país para las primeras elecciones democráticas de 1983 y fue ahí cuando decidió dedicarse a la producción de espectáculos, y junto a su primo, el reconocido Francisco “Mochín” Marafioti -Productor Discográfico y Director Artístico del Sello Columbia Records, Productor de la Marcha Oficial del Mundial Argentina 1978 y ganador de 3 Premios “Martín Fierro” por el programa de radio “Algo para Recordar”- realizó los primeros “Bailes del Recuerdo con Mochín Marafioti”.

En el año 1987 y de la mano de Daniel ‘Caito’ Fernández, comenzó a trabajar en las oficinas de MG Producciones, la agencia de representación de Mercedes Sosa, donde además de desempeñarse como asistente de producción, lo hizo como Manager de Julia Zenko y Daniel Melero, con quienes realizó innumerables presentaciones.





EL REENCUENTRO DE GUSTAVO CERATTI

Un año después Eduardo se reencontró con Gustavo Cerati. Luego de ser invitado a tocar en un show de Daniel Melero en el auditorio del Instituto Goethe, Cerati decidió reunirse con Melero para escribir las letras que luego serían parte del disco “Canción Animal” de Soda Stereo. Más adelante grabaron juntos, además, el disco “Colores Santos”.

En esta época, y mientras realizaba trabajos administrativos para los primeros shows producidos por la famosa radio argentina Rock & Pop, -como Amnesty Internacional y la gira de campaña presidencial de 1989 del político Eduardo Angeloz organizada por la Juventud Radical y Daniel Grinbank, con artistas como Luis Alberto Spinetta, Charly Garcia, La Torre, Sandra y Celeste, Virus, Los Pericos, Ratones Paranoicos y Daniel Melero entre otros-, Eduardo fue convocado para realizar la ‘Gira Animal’ de Soda Stereo por toda la República Argentina. Ésta fue la gira más grande realizada hasta ese momento en el país, con un equipo de trabajo de más de 70 personas, dos escenarios en simultáneo, 6 camiones de carga, 2 micros de gira y 2 vans para avanzadas a cada ciudad.

Una vez concluida esta enorme e inédita gira en el año 1991, la agencia Triple Producciones convocó a Eduardo para que sea el Tour Manager de Soda Stereo y desde ese rol continuó trabajando junto a la banda en los shows realizados en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde grabaron el disco Rex Mix. Ese año Eduardo también fue parte de la producción del multitudinario show con que la banda cerró la ’Gira Animal’ en la Avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires. Con más de 250 mil personas como público. Luego de esta etapa, Eduardo ocupó el cargo de Production Manager para acompañar a Soda Stereo en la realización de la gira despedida ‘El Último Concierto’, que se llevó a cabo el 20 de septiembre de 1997 en el estadio River Plate de Buenos Aires, con una audiencia de más de 85 mil espectadores.





CON SODA REALIZÓ 250 SHOWS

Con Soda Stereo, Eduardo realizó más de 250 shows en los que se encuentran giras por Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos, incluida la recordada presentación de la banda en las sesiones MTV Unplugged.

Luego de estos años que lo llevaron a ampliar y profundizar sus conocimientos en producción, a partir de 1997 y por un período de diez años, y después de haber atravesado una intensa etapa de trabajo con artistas como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Charly Garcia, Fito Páez, Los Pericos y Diego Torres, entre otros, Eduardo comenzó a brindar su experiencia a las productoras de entretenimiento más importantes del país y Latinoamérica, como: Unisono, Fénix Entertainment Group, 6 Pasos, Lauria Producciones, Move Concerts, Tecnópolis, Ozono, DG medios, T4f, DF Entertainment, Showtime, Evenpro, NG Prod, GF Group, entre otras.





VÍNCULOS INTERNACIONALES

El ya reconocido productor dentro de la industria nacional, trabajó para estas empresas tanto en el diseño, producción y/o como Production Manager en un sinfín de shows y giras internacionales de artistas de la talla de Paul Mc Cartney, Rolling Stones, U2, David Bowie, Eric Clapton, Michael Jackson, Bob Dylan, Peter Gabriel, Madonna, Ac/Dc, Yes, Rod Stewart, Elton John, Joe Cooker, Whitney Houston, Bee Gees, Sting, Phill Collins, KC And The Sunshine Band, Kiss, Ramones, Stevie Wonder, Duran Duran, A-ha, Brian Adams, Metallica, Liza Minelli, BB King, Keith Richard, Marc Knofler, Seal, Oasis, Simple Minds, Fura Dels Baus, Monsters Of Rock, Gun's & Roses, Robert Plant, Aerosmith, Iron Maiden, Rammstein, Emerson Lake & Palmer, Rick Wakeman, UB40, Ziggy Marley, Joss Stone, Lalo Shifrin, Charles Aznavour, Jose Carreras, Shakira, Ricky Martin, Luis Miguel, Marc Anthony, Rubén Blades, Maná, Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Arjona, Ricardo Montaner, Alejandro Fernandez, Julio Iglesias, La Bella y La Bestia, entre tantos otros.

Paralelamente, entre los años 2005 y 2009, Eduardo armó y lideró la banda Salusarubi donde además de tocar la guitarra y cantar, compuso muchos de los temas junto a Eduardo "Loquillo" Roisman quien era el cantante principal. Luego del lanzamiento de su primer disco "Qué Bueno Verte", la banda de género rock/pop fue nominada a los Premios Gardel en el año 2007 en las categorías ‘Mejor banda revelación’, ‘Mejor tema por "Creo en los sueños"’ y ‘Mejor Arte de Tapa’, diseñado por Marina Scheiner.





CAMBIO DE RUMBO

Hoy, con 60 años de edad y más de 30 años de experiencia en la producción de espectáculos, Eduardo ha decidido cambiar su rumbo. Desde 2017 trabaja para los artistas más importantes del género Reggaetón, Trap y música Urbana en eventos y giras tanto en Latinoamérica como en Europa, Estados Unidos y Canadá.

Artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Ozuna, Maluma, Nicky Jam, Wisin & Yandel, CNCO, Sebastian Yatra, Nacho, Manuel Turizo, Sech son hoy su familia, y quienes lo impulsan a tomar la decisión de abandonar una Argentina en crisis para radicarse en Estados Unidos, donde el mercado le abre sus puertas para continuar trabajando con el mismo entusiasmo de siempre y recibiendo en aquel país el reconocimiento a la trayectoria y la experiencia.