¿Hay privilegiados en “MasterChef Celebrity”?

06/12/2020 - 20:06 Pura Vida

‘Yo creo que desde que arrancó sí hay ciertas diferencias: Quizás en el caso de, por ejemplo, Leti (Siciliani) que dice que se va y se va y se va.... ¡Que se quede a terminar o se vaya! ¡Que no amague más! Yo se lo dije a ella eh, y sé que no lo hace a propósito, pero lo dice a viva voz y todos se acercan a alentarla. Es chica y hace como caprichitos”. Así se refirió Iliana Calabró a su excompañera de “MasterChef Celebrity” luego de no haber podido concretar su regreso a la competencia tras el repechaje.

Pero no solo eso. La actriz se mostró sorprendida de que aún continúe en el certamen (por lo menos hasta anoche) el Turco García, cuando no saber cocinar. “Al Turco le han dejado pasar montones de cosas, con Dolli (Irigoyen) la tenía comiendo de la mano, le tiraba todo lo piropos y ella le veía todo rico”, dijo Iliana en un programa radial de La Once Diez.

Y admitió: “Yo después pienso que no puedo creer que él siga adentro y yo esté afuera”.

Sin embargo, no es la única que piensa así, ya que la propia Rocío Marengo, quien volvió al certamen tras el repechaje y anoche intentaba no resultar eliminada, ya les había lanzado el reclamo en la cara a los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular por el tenor de las devoluciones, más severas para algunos, que para otros.

Sin ánimos de ponerse al jurado en contra, Analía Franchín también comparte la mirada con sus compañeras sobre que habría ciertas diferencias en lo que se le exige a unos y a otros. “Creo que el jurado no sé si tiene favoritos, hay personas con las que son más exigentes y personas a las que le dejan pasar otras cosas. Los tres tienen muy buena energía y me caen muy bien, sueño con los tres juntos, porque me desvelo a la noche, porque siento que hago mal un plato, sueño con verduras”, contó en el programa Agarrate Catalina.

Por otra parte, Vicky Xipolitakis también estuvo en la mira durante al arranque del reality, cuando recibía solos elogios por parte del jurado.

Al respecto, Calabró señaló: “En el caso de Vicky, creo que como tenían el prejuicio de que no hace nada, hace cualquier cosa bien y ya se lo festejan como si hiciera una barbaridad”.

En ese contexto, intentó una justificación para liberar al jurado de cierto favoritismo. “Quizás a las que tenemos fama de cocinar mejor nos exigen. Por ejemplo, sigue en competencia... Belu Lucius, que cocina un montón y le exigen un montón. Al que cocina le buscan el defecto y al que no cocina le festejan una pavada”, subrayó.

Aún faltan varias semanas para que MasterChef Celebrity ingreso en su cuenta regresiva para la gran final. Pero Iliana Calabró ya tiene sus contrincantes favoritas. “A mí, me gustaría una final con dos que cocinen, por ejemplo Claudia (Villafañe) y Belu (Lucius)”, quienes además sortearon varios obstáculos personales para cumplir con el certamen, según reveló Iliana.