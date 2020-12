Gloria Carrá asegura que “Sex..” la cambió

06/12/2020 - 20:19 Pura Vida

“Estoy desde el primer día en el elenco y si los primeros meses fueron maravillosos, cambió muchísimo, cambió algo en nosotros, pero también Sex me modificó”.

Con esas palabras Gloria Carrá intentó resumir su experiencia como protagonista del espectáculo erótico que bajo el título “Sex, viví tu experiencia”, arrancó en junio del año pasado bajo la dirección de José María Muscari y continúo durante el aislamiento social preventivo para ahora retornar al modo presencia a través de autoteatro.

“Presencial fue de una manera, estuvo buenísimo, fue aprender cada día, la gente nos podía seguir y esa proximidad fue hermosa. Después pasamos a la virtualidad, algo muy interesante que en ningún momento perdió el sello y ahora debutamos con un show erótico, un musical, una performance enorme y vamos a encontrar la manera de estar cerca de los autos, frente al río”, contó Carrá a Diarioshow.

Y admitió que si bien en lo personal nunca tuvo inhibiciones, este show la ayudó a quitarse algunos velos. “Nunca tuve inhibiciones, pero se produjo un cambio grande en mí, se me empezaron a caer velos y prejuicios, si bien nunca sentí vergüenza, ahora es puro disfrute. Me conecté con una parte mía y me exploré en todas las áreas”, señaló.

Gloria Carrá comparte elenco con Diego Ramos, el Tucu López, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Miss Bolivia como invitada y un cuerpo de bailarines.