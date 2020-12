“Checo” Pérez hizo historia en Bahrein

06/12/2020 - 21:37 Deportivo

El mexicano Sergio Pérez mantuvo el aplomo en medio del caos en la jornada dominguera para salir victorioso de un entretenido Gran Premio de Sakhir, y lograr así su primer triunfo en la Fórmula 1, en una carrera llena de acciones y que le pemitió romper una sequía sin victorias de mexicanos de 53 años.

El piloto de Racing Point cruzó la meta con una ventaja de 10,5 segundos sobre el Renault de Esteban Ocon y de 11,9 por delante de su compañero Lance Stroll.

Pérez se subió a lo más alto del podio para hacer sonar el himno de México en la F1 por primera vez en más de medio siglo. Se trata del segundo triunfo mexicano en la categoría.

Fue en la vuelta 64, 13 antes de la bandera de cuadros, cuando Pérez tomó la delantera y se encaminó hacia el triunfo con su Racing Point, el primero de su cosecha en la Máxima y el mejor resultado para un mexicano en la categoría después del triunfo que Pedro Rodríguez de la Vega logró en 1970, en Bélgica.

¿Qué sucedió? Mercedes llamó a boxes a sus pilotos, George Russell (reemplazante de Lewis Hamilton, con Covid-19) y Valtteri Bottas, pero equivocaron el tipo de neumáticos que debían instalar en cada vehículo.

Esta situación provocó una larga detención para Bottas y dos pasadas por boxes para Russell, quien se ilusionaba con obtener su primer triunfo en la Fórmula 1.

Sorpresa y emoción

El piloto declaró que “no” tiene “palabras” y que espera “que no sea un sueño”. “Desde hace diez años llevo esperando este momento”, explicó “Checo”, nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco) y que en la jornada de ayer domingo logró el primer triunfo para México desde que Pedro Rodríguez ganara el Gran Premio de Bélgica de 1970, hace cincuenta años.

“No sé qué decir. En la primera vuelta (en la que se vio envuelto en un accidente con el holandés Max Verstappen y el monegasco Charles Leclerc) había perdido toda opción, la carrera se había acabado para mí. Pero no desistí. Es increíble haber ganado, no me lo puedo creer”, declaró el bravo piloto tapatío tras firmar su primer triunfo -y el décimo podio- en Fórmula Uno.

El canadiense Daniel Ricciardo (Renault) fue quinto, por delante del tailandés Alexander Albon (Red Bull), en una carrera alocada, en una pista de tres kilómetros y medio -dos kilómetros más corta que lo habitual- a la que se dieron 87 vueltas y que el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri) acabó séptimo.

Los dos Mercedes, que habían salido desde la primera fila, se hundieron al final de la carrera. El finlandés Valtteri Bottas, que arrancó desde la “pole” acabó octavo, un puesto por delante del ingles George Russell, sustituto de su compatriota el ya séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, ausente al dar positivo en coronavirus.

También puntuó el inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren, que perdió el tercer puesto del Mundial de constructores en favor de Racing Point, el equipo de “Checo”, que no pudo reprimir sus lágrimas en el podio después de firmar una de las gestas más brillantes de toda la historia del deporte mexicano.

En el podio “cheo” Esteriorizó sus emociones al recibir su premio en medio de aplausos.