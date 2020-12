Russo: “Puse titulares porque jugar es mejor que entrenar”

07/12/2020 - 01:07 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, habló anoche después del empate ante Talleres en Córdoba y contó por qué decidió arriesgar y poner a muchos de sus titulares desde el arranque.

“Puse titulares, jugar es mejor que entrenar. A algunos los cuidamos pero también tienen ganas de jugar y es lo bueno, es una pelea en el buen sentido cuando los dejo afuera”.

A su vez, el DT dijo: “Son partidos que se presentan así y hay que resolver. Es un juego y saber lo que uno quiere y busca, son rápidos de medio en adelante y las transiciones las hacen rápido. Por momentos quedamos largos y es un equipo con juventud que explota eso. Había que quedar lo más cortos posible. Faltó un poco más de juego pero el fútbol argentino es durísimo”.

Por otra parte, Russo se refirió a la lesión de Ábila: “Lo de Wanchope fue precaución. Dimos la orden que ante lo menor que sientan, es avisar y salir. Ahora lo veremos mañana en Buenos Aires”.

“El fútbol es una forma de vida y disfruto mucho de este juego, de planificar, de esta. Me siento feliz y cómodo en Boca, estamos bien todos, el grupo me gusta mucho. Me preguntan por qué renovaba. Me siento cómodo en Ezeiza, no me quiero ir, me quiero quedar ahi dentro, llego 6 AM y me voy 7PM. Me siento cómodo, a Boca hay que vivirlo y sentirlo”, cerró el entrenador “xeneize”.