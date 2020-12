Aborto: puja entre dos voces santiagueñas a favor y en contra de la sanción de la ley

07/12/2020 - 02:09 Santiago

La Cámara de Diputados sancionaría el próximo jueves 10, en el marco de una sesión especial que se extendería hasta el viernes, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con el cual protagonizará uno de los debates parlamentarios más esperados desde que asumió el presidente Alberto Fernández, justo el día en que se cumple el primer aniversario de su gobierno.

En Santiago del Estero, las voces se hacen escuchar y mientras algunos apoyan fervientemente el Proyecto de Ley, otros sostienen que la práctica ocasiona irrevocables daños en las mujeres.

La Dra. Francisca Córdoba de Agostinelli, reconocida médica ginecóloga del medio expresó su postura justificando que el aborto es una “actitud de autodestrucción de la mujer” para lo cual no existe “una rehabilitación que cure el daño que genera psicológicamente”.

“Si bien es cierto que respeto todas las opiniones, pero en pleno Siglo XXI y como especialista en ginecología, estoy a favor de la vida, porque tenemos una enorme cantidad de anticonceptivos, que son cada vez más perfectos. Entonces, yo insistiré siempre con la prevención, que abarca una buena educación sexual, un gran conocimiento de la anticoncepción, y una gran responsabilidad sexual para no embarazarse cuando uno no desea tener hijo”, se expresó la profesional.

Y ahondó: “Si el hombre ha avanzado científicamente para tener una mejor actitud en torno a la vida, por qué no hacemos uso de lo que el hombre ha hecho. Uno puede conseguir aplazar la fertilidad con una pastilla diaria o con un dispositivo intrauterino, por lo tanto es ilógico que una persona quiera autodestruirse. El aborto es una actitud autodestructiva; la mujer que aborta no se recupera más psicológicamente.

Para Córdoba de Agostinelli, el tema “tiene muchas aristas, desde psicológicas, sociales, religiosas y todo lo que envuelve a la existencia del hombre. Por eso hay que analizar el todo. Por eso siempre haré hincapié en la prevención”.

“Todos tienen acceso a la anticoncepción como prevención porque el Estado brinda gratuitamente todo, por lo cual es algo explicable el embarazo no deseado. Puedo asegurar que cuando una mujer dimensiona lo que está por hacer cuando va a abortar, no lo hace”, indicó.

La profesional reconoció que es un tema que “está legalizado ante violaciones o casos de mujeres discapacitadas. Por tanto está contemplado. Pero si una mujer no entra dentro de esos cánones, debe evitar el embarazo con la anticoncepción”.

Y finalmente sentenció: “El embarazo tiene miles de formas de evitarse, por lo tanto no es necesario llegar al extremo. Un aborto pesa en la conciencia de por vida, y la mujer no se rehabilita más”.

“La ley viene a evitar que las mujeres que deciden no continuar con su vida, no pierdan la vida”

Por su parte, Marianella Lezama Hid, referente de Mumalá, en diálogo con EL LIBERAL ratificó su postura respecto del tema e indicó: “Estamos a favor del proyecto de legalización del aborto en la Argentina, el cual viene siendo impulsado por la campaña nacional ‘Por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito’ que ha sido presentado en el Congrego de la Nación más de 8 veces. Ya tuvo un tratamiento en el 2018 y vuelve al Congreso con la esperanza de que este año pueda pasar a la Cámara de Diputados y también a la Cámara de Senadores y que este proyecto se vuelva Ley, entendiendo que significa el acceso a la salud y una garantía a la justicia social’.

Y agregó: “Esta ley viene a dar respuesta a una deuda que tiene el Estado argentino con las mujeres desde la vuelta de la democracia. Viene a poder evitar que las mujeres que deciden no continuar con sus embarazos pierdan la vida o tengan consecuencias graves en su salud si así decidieran proceder. Lamentablemente es una realidad, y como realidad el Estado no puede mirar para otro lado. Vale destacar que se trata de un derecho que está reconocido en nuestro Código Penal, que tuvo una ratificación por la Corte Suprema en 2012. Por ello, lo que se debate ahora no es ‘aborto si’ o ‘aborto no’, sino la ampliación de un derecho que existe”.

“Es un tema que fue tabú mucho tiempo y hoy está instalado en la sociedad”

Sobre la negación a la oposición de los pensamientos, entre los que apoyan la Ley de legalización del Aborto, y los que se manifiestan en contra, Marianella Lezama Hid sostuvo: “Sabemos que es un tema que genera muchas rispideces históricamente en todo el mundo. Tomar posición sobre esto implica no solamente una posición personal sino que se van transversalizando la cultura, la religión, la sociedad, los prejuicios. Es un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo y hoy está muy instalado en la sociedad”.