El lado oscuro de Matthew Perry

07/12/2020 - 21:02 Pura Vida

La adicción a las drogas de Matthew Perry era tan grave hace diez años que su ex novia dio a conocer que la enviaba a comprar cocaína, heroína y crack porque estaba embarazada en ese momento y nadie la iba a detener.

Kayti Edwards, que siguió siendo amiga del actor después de que salieron brevemente en la década de 2000, le dijo al periódico The Sun que Perry, que ha luchado contra la adicción durante décadas, atravesó una mala racha en 2011 y dijo: “Estaba de cinco meses y consiguiendo cosas para él. Él me decía: Nadie va a detener a una niña embarazada. No te preocupes’”.

Perry se contactaba con los dealers y Edwards buscaba las drogas. “Abríamos la bolsa, a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína y crack, era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que había adentro”, dijo Edwards. Perry ahora está sobrio y está comprometido con Molly Hurwitz, una gerente literaria. El actor, de 51 años, ha sido abierto sobre su adicción al alcohol y a las drogas, le dijo a People en 2013: “No podía parar. Al final, las cosas se pusieron tan mal que no pude ocultarlo, y entonces todo el mundo lo supo”. “He tenido muchos altibajos en mi vida. Aprendí mucho de mis fracasos”.l