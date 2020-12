La Copa Diego Maradona tuvo su sorteo y habrá superclásico el 3 de enero

08/12/2020 - 00:35 Deportivo

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán por la fase Campeonato de la Copa de la Liga Profesional (LPF), luego del sorteo registrado anoche en un edificio de la zona de Puerto Madero, una vez finalizada la etapa clasificatoria.

El superclásico entre los máximos exponentes del balompié local se disputará por la cuarta fecha, zona A, el domingo 3 de enero de 2021, en el estadio la Bombonera.

De este modo se registrará el curioso caso de que no habrá un enfrentamiento oficial entre los dos más poderosos del fútbol argentino en toda la temporada 2020, signada por la pandemia del coronavirus que interrumpió la actividad por espacio total de ocho meses.

Los dos equipos más populares de la Argentina no registran antecedentes cercanos de no haberse medido al menos una vez- en los diferentes años calendarios. La última temporada en la que no hubo choque entre “millonarios” y “xeneizes” fue 1929.

Boca y River fueron incluidos en la zona A de los equipos que pugnarán por el título en forma directa, al igual que Huracán, Independiente, Arsenal y Argentinos Juniors.

La primera fecha de este grupo, que está programada para el próximo fin de semana, comprenderá estos cotejos: River Plate-Argentinos Juniors, Boca Juniors-Arsenal y Huracán-Independiente.

En tanto, en la zona B, resultaron agrupados los equipos de Atlético Tucumán, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata y Colón de Santa Fe.

La primera jornada nucleará los siguientes enfrentamientos: Colón-Gimnasia LP; Atlético Tucumán-Banfield y San Lorenzo-Talleres de Córdoba.

Los ganadores de cada una de las secciones, al cabo de estas cinco fechas en las que los seis equipos se enfrentarán a partido único (todos contra todos), se medirán en una definición única el domingo 17 de enero del año entrante, en el estadio del Bicentenario de San Juan. El vencedor de ese duelo accederá a la edición 2021 de la Copa Libertadores.

Sin copas, con viajes

En el sorteo de anoche de la Copa Diego Maradona quedaron definidas las dos zonas de seis equipos que buscarán el título y, además, el lugar en la Copa Libertadores de América 2021. Además, la conformación de los grupos dejó un par de curiosidades.

El Grupo A tiene nada menos que a Boca y River, a los que se les suma Independiente, Huracán, Arsenal y Argentinos. El Grupo B, en tanto, está conformado por San Lorenzo, Atlético Tucumán, Banfield, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata y Colón de Santa Fe y tiene un par de particularidades respecto a esta zona

El Grupo B de la fase Campeón está compuesto por San Lorenzo, Atlético Tucumán, Banfield, Talleres de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Colón.

De esta manera, a diferencia de lo que ocurre con el otro grupo, en esta zona hay viajes a las provincias de Tucumán, Córdoba y Santa Fe.

En tanto, el otro dato que diferencia este grupo del otro es que ninguno de los equipos está participando en ningún torneo internacional.

En el A, Boca y River tiene Copa Libertadores de América, mientras que Independiente está en la Copa Sudamericana. l