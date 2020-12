Central Córdoba tendrá una zona bastante complicada

08/12/2020 - 00:37 Deportivo

Ayer también fue sorteada la etapa Complementación, en la que participarán los equipos que ocuparon las terceras y cuartas colocaciones en la primera fase del certamen que se inició el 30 de octubre pasado, el día del cumpleaños de Diego Maradona, el astro fallecido que le da nombre a la presente Copa.

El sorteo no fue complaciente con Central Córdoba, que culminó tercero en la zona 2, ya que determinó que integrará el grupo B de la fase Complementación, a priori más complicado que el A.

El “Ferroviario”, que en la primera instancia compartió grupo con Independiente, tendrá como rival ahora al otro elenco de Avellaneda, Racing Club, el único de los denominados “Cinco Grandes” que no ingresó a la fase Campeonato. Además, el elenco del barrio Oeste comparte zona con otros rivales de fuste como Newell’s Old Boys de Rosario, Vélez Sársfield y Estudiantes de La Plata, más allá de que este último no atraviesa un buen momento, al igual que Godoy Cruz de Mendoza, el equipo que completa este grupo B.

Justamente el “Tomba” será el rival de Central Córdoba en la primera fecha, el próximo fin de semana en día y hora a confirmar, en el estadio Alfredo Terrera.

El equipo que ahora conduce la Secretaría Técnica que lideran Alexis Ferrero y Sebastián Scolari tendrá dos partidos seguidos como local, ya que en la segunda fecha recibirá a Vélez Sársfield.

En la tercera fecha, el Ferro se trasladará a Rosario para visitar a Newell’s Old Boys. En la cuarta volverá al Terrera para ser anfitrión de Racing Club, mientras que en la quinta y última fecha se presentará en La Plata, ante Estudiantes.

Cabe resaltar que, por haber sido tercero en su grupo, Central Córdoba cuenta con el beneficio de jugar tres partidos como local y dos de visitante en la fase Complementación.

Zona A

En la zona A fueron incluidos Aldosivi de Mar del Plata, Rosario Central, Patronato de Paraná, Lanús, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe.

La primera jornada, pautada para el próximo fin de semana, comprenderá estos duelos: Unión-Defensa y Justicia; Aldosivi-Lanús y Rosario Central-Patronato.

Los conjuntos que salgan primeros en cada una de estas secciones jugarán una suerte de final preliminar para dirimir al representante que se enfrentará luego al perdedor de la definición por la zona Campeonato. Ese partido, programado para el 24 de enero, en teoría, clasificará a un equipo para la edición 2022 de la Copa Sudamericana.l