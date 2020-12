FÚNEBRES | 8 de diciembre del 2020

08/12/2020 - 02:39 Funebres

FALLECIMIENTOS

8/12/20

- Enzo Luis Díaz (La Banda)

- Policarpo Antonio Heredia (Los Quiroga)

- Santiago Próspero Lencina

- Nélida del Valle Gerez (Fernández)

- Rafaela Chávez (Dpto. Moreno)

- María Isabel Reynoso

- Blanca Sara Urueña (Beltrán)

- Tránsito Ramón Juárez (Villa La Punta)

- Mercedes Demetria González

- Ramón Peralta

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

---------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MYRIAM DEL VALLE TOMÉ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/20 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia, participa con profundo dolor en el fallecimiento de la Dra. Myriam del Valle Tomé, acompaña a su familia en este difícil momento, y ruegan una oración por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE NICANOR MELO POSE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/12/20 y espera la resurrección.

Que doloroso saber que ya no estás. Tu nuevo viaje me trae recuerdos cuando yo tenía apenas 10 años y fue cuando me adoptaste como tu hermanito menor y me llevabas a donde ibas y dejabas manejar lo que hasta hoy es mi pasión. Me diste mucho y aprendí mucho de vos. Gracias “Don Merlo” como así te decía yo y estarás conmigo para siempre. Chau Melo. Rola Ruiz y Tere.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SANTIAGO PRÓSPERO LENCINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/12/20 y espera la resurrección.

Querido esposo mío, llevábamos 69 años de vida matrimonial. Dios nos regaló 3 hijos maravillosos. Pronto estaremos juntos porque no podré olvidarte. Te amo, y te seguiré amando hasta el día que de nuevo estemos unidos para siempre.

Irene Medina

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO Y AGRADECIMIENTO

ROSA ESTELA CORTEZ VDA. DE SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/20 y espera la resurrección.

“Vuela alto madre nuestra, libre, feliz, liviana. Te llevas el amor de infinidad de personas que hoy te recuerdan con cariño y con un agradecimiento eterno”.

Su hija Claudia, su hijo político Fernando, sus nietos Delfina y Baltasar, junto a sus hermanas Lilian y Huerto, participan con profundo dolor su fallecimiento y agradecen a Negrita Ríos, Beti Álvarez, Regina Moyano, a vecinos del Bº Fco. de Aguirre: Pepe, Celeste, Noemí, Cacho, Alba y Griselda Mazzarelli, Flia. Delgado, Cristina, Marta, Flia. Díaz, a su enfermero Federico Rojas, amigas del Club de Damas Leones Amancay Mishki Mayu, a Casimira, Javier, primos, tíos y amigos. ¡¡¡Gracias !!! Elevamos oraciones en su querida memoria.

AGRADECIMIENTO

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ (Negro)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/20 y espera la resurrección.

“Dios guarda tu alma y nosotros tu recuerdo”. Tu compañera Sara Salvatierra, tu sobrina Marisa Rodríguez, tu cuñada Nena Robles, agradecen al Dr. Víctor Araujo, al Centro de Jubilados de Fernández, vecinos, a sus compadres y amigos, flia. Santos, a sus sobrinos Patricia, Adrián, Luis Escobar y Máximo Gallardo, por el apoyo y el acompañamiento en todo momento. Al personal médico y enfermeros del Hospital de Fernández, del Instituto de Cardiología, al Dr. Bossi y a su gran amigo Dr. Yocca. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ELSA HAYDÉE SOPLAN VDA. DE GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/18 y espera la resurrección.

“Cuando visites mi tumba no llores, imagina que estoy durmiendo te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia”.

Mami: a dos años de tu partida al reino celestial te recordamos con inmenso amor y siempre estarás presente en nuestros corazones.

Elevan oraciones en su memoria. Sus hijos Ariel y Analía Guzmán, hijos políticos Analía y Pablo, sus nietos Aylén e Iván, su hermano Cacho Soplan y familia y hermanos políticos.

RECORDATORIO

ARMANDO ELÍAS CHAMUT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/19 y espera la resurrección.

Feliz cumpleaños mi amor! 86 años estarías festejando, junto a nuestros hijos y nietos, y yo a tu lado como siempre. Por 56 años era un ritual celebrar todos los cumpleaños. Éramos felices y así te fuiste, viendo a toda tu familia cuidarte con amor. Sé que en el cielo estarás junto a tus padres y hermanos, y los ángeles te cantarán hermosas canciones. Todos te extrañamos, tu presencia era importante, tu voz y tu sonrisa ya no se escuchan, pero todo en la casa nos recuerda a vos. Pasarán años y nunca dejaremos de agradecer a Dios por haber compartido con vos la vida. Descansa en paz. Su esposa Argelia, hijas y nietos.

RECORDATORIO

TERESA GRACIELA PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Querida Tere, hoy más que nunca te recordamos en el día de tu cumpleaños. Siempre estas presente en el día a día de nuestras vidas. Te queremos y extrañamos. Tus amigos Nina Tejerina, María N. Gorostiza, Fernando Gorostiza y flia.

RECORDATORIO

TERESA GRACIELA PERALTA

(q.e.p.d.) 8/12/1934 - 6/9/2020

Mamá, dejaste un vacío físico en nuestras vidas, pero no en nuestros corazónes, ya que durante tu vida, te ocupaste de llenarlo de amor, de cariño, de cuidado, de buenos valores… tantas y tantas vivencias y experiencias, todas ellas positivas. Sentiremos gratitud eternamente, tuvimos la mayor de las suertes, porque fuiste, sos y serás por siempre nuestra MAMÁ.

Te amamos y nunca te olvidaremos, eres la persona más importante de nuestras vidas. ¡Feliz cumpleaños!

Tus hijos, Raúl Omar, Rita Graciela y Ricardo Miguel. Tus nietos Leticia, Ramiro y Mariano. Tus hijas políticas.

RECORDATORIO

C.P.N. ALICIA JOSEFINA LAMI HERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/20 y espera la resurrección.

Su hermano Ramón José y sus hijas Carolina y María Belén Lami Hernández, te seguimos teniendo siempre junto a nosotros. Te extrañamos mucho. Rogamos una oración en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d) Falleció el 3/12/20|. Fredy Basbús, su esposa Magali Pece e hijos, Marcelo Basbús y familia, Claudio y Silvia Basbús acompañan con profundo dolor su fallecimiento y riegan oraciones en su memoria.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, MARTÍN EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. En la casa de Dios moraré por largos días. Su padre Martin Avellaneda y su madre Alejandra Torres participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, MARTÍN EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Sus primas Karina Avellaneda, Gabriel Avellaneda, Antonella Salvatierra; Karen, Flavia, Lucy y sus tíos Juan, Ramon y Anibal participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, MARTÍN EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. "Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". Sus tíos Raúl Avellaneda, Luisa Gomez, Victor Avellaneda, Carlos Avellaneda y familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, MARTÍN EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Su madrina Mabel Avellaneda, su tía Beatriz Avellaneda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Qué enorme vacío y tristeza nos dejó tu partida querida Rosa. Siempre vivirás en nuestros corazones. Su cuñada Eva. Sus sobrinos Lía, Nelson, Gimena, Enzo y Vale.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Señor, recíbela en tu casa con toda tu misericordia. Sus primos que te llevarán en el corazón eternamente Carmeli, Pely, Nany y Raúl Ibáñez y familias participan su fallecimiento.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Victoria Andrada de Maldonado, sus hijos Angel y Walter Maldonado y su nieta Lara participan con profundo dolor y acompañan a sus hijas y hermanas en tan irreparable pérdida.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Julia Andrada de Santillán, Maria de los Angeles, Eneas Manuel Santillán y Marcela Herrera, saludan con mucha tristeza a sus hijas Claudia, Lili y Huerto y demás familiares en tan irreparable pérdida.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de Rosa, mamá de sus hermanas del alma Lilian y Claudia. Elevan una oración en su querida memoria.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Chiqui Habra y sus hijos Mariano y Victoria, Gonzalo y Agustina, María Inés y Álvaro, María Belén y Diego, María del Huerto y Martín y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Dr. Gustavo Rivas Jordán, su esposa e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran e hijos participan con pena su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Morocha y a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Jorge, Alicia, Claudia y Pablo Dargoltz, participa con dolor el fallecimiento de su querido Dr. Espeche y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. José Antonio Rojo, María Ester Costas y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Su exempleada del Sanatorio Banda. Maria Silvia Contreras de Balteiro y familia, participan su fallecimiento y acompañan a la Sra. Morocha y sus hijos en el dolor por la desaparición física de un excelente profesional y gran persona. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Luis Manuel Espeche, Juan Bautista Espeche y familia, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Lucía Migueles de Sosa, sus hijas Silvina, Valeria, Cecilia, Georgina, Ana Laura y sus respectivas familias participan su fallecimiento acompañando a la familia en este triste momento. Ofrecen oración en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Rosa Inés Monti, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Ana María Quainelle de Alen Lascano y Pablo Alén Lascano participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa e hijos en estos tristes momentos. Ruegan una oración en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. "Señor, recibe su alma con amor y dale el descanso eterno". Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y su hija Marianela, participan con profunda tristeza su fallecimiento.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Nicolás Tejeda y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan y formulan oraciones por su descanso eterno.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael con sus respectivas familias, participan su fallecimiento, acompañan en tan doloroso momento a Morocha, hijos, nietos y despiden al estimado y valorado Zuny, con quien el afecto de familia y amistad estuvieron siempre presente. Paz en su tumba.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Carlos Unzaga y flia, despiden al estimado y distinguido médico que siempre acompaño a Graciela Arnedo. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. María Cristina Ibáñez de Garay y flia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hijos Raquel y Rodolfo y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Excompañeras de la Escuela Fuerza Aérea del Bº Autonomía Lita Cheein de Montes y Elsa Aliende acompañan la pérdida de su mamá a Raquel Bellomo y abrazan a su querida amiga y familia, pidiendole a Dios por su eterno descanso.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Vicente y Delfina, Teresita, José y Silvia Bellomo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Raquel y Rodolfo y demás familiares en estos momentos de dolor.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Tía Yola: La ausencia de los seres queridos nos llena de dolor pero nos permite inmortalizar los momentos vividos en forma de recuerdos, en nuestro corazón quedarás por siempre. Mafalda Giménez, Alejandro Poupard, Juan Gómez, Kattya Giménez, y Juan I. Gómez, participan de su fallecimiento.

GARCÍA DE DELGADO, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Los compañeros de su hijo de la Dirección Gral. de Rentas Provincial: Dany, Peque, Cristina, Moni, Oscar, Beto, Mariló, Gaby, Sole, Andrés, Patricia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE DELGADO, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Carlos Ernesto García y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Tere y la acompañan en este duro momento.

GARCÍA DE DELGADO, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Los compañeros de trabajo de la oficina de Jueces de Paz no letrado, Carlos, Meki, Rubén y Martin participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Tere. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA DE DELGADO, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Los socios y la comision directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ), participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra asociada María Teresa Delgado. Se ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA DE DELGADO, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Kita Soriano de Díaz, participa el fallecimiento de la mamá de Tere y tía de Mirta y Marta, las acompaña en estos tristes momentos junto a su familia y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

GARCÍA DE DELGADO, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. La Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.) participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de nuestra compañera Tere Delgado. Rogamos oraciones en su memoria.

GARCÍA DE DELGADO, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Fernando Gonzalo Miranda y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento de su tía y ruegan por su descanso eterno y que Dios reconforte a su familia.

GONZÁLEZ, MERCEDES DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Sus hijos Oscar, Marcelo, Nancy, Rubén, Darío, Andrea, Paola, hijos pol nietos, bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUABAIRA HNOS SRL

JUÁREZ, SEGUNDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Dr. Antonio Francisco Saín, su esposa Norma, sus hijos Sergio, Natalia, Fernando, Santiago, sus familias y la tía Negrito, acompañan con cariño a su esposa Elsa y familares. Esperan para todos pronta recuperación y ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su esposa Irene Medina, sus hijos Santiago, Néstor, María, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUABAIRA HNOS SRL

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Querido papá: fuiste un ejemplo en la vida como en el trabajo. Te amamos mucho y siempre seguiremos lo que nos dejaste: tu hombría de bien, tu rectitud, tu gran corazón y por sobre todo tu honradez. Sus hijos que lo aman: Santiago, Néstor y Chiqui Lencina.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre guardado en nuestra alma. Su hijo Néstor, Silvia y tu querida nieta Sol.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Sus hijos Carmen y Santiago participan con inmenso dolor su partida. Gracias por todo papá.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Sé feliz entre los ángeles y las estrellas, mirándonos con amor desde el cielo, mientras que aquí te recordaremos como el gran padre y abuelo que fuiste. Descansa en paz. Su hija Chiqui y tu nieta Virginia Ávila.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Sus nietos Fernanda Lencina, José y Matilda Trungelliti participan con inmenso dolor su fallecimiento. Gracias Lelo por todo.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Sus sobrinos María Lidia Medina y flia, Estella Medina de Coronel y Elsa B Medina despiden a su tío Santiago y elevan oraciones para su familia.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su compañero de banco y fútbol Reynaldo E. Lencinas (Pichi) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Santiago e Irene en este momento de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Rody y Gladys Villarreal, sus hijos Martín, Mariela, Pamela con sus respectivas familias despiden a su querido vecino Santiago y abraza a su familia en este doloroso trance.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Hijos de los extintos Tuto Santillán e Irma Melian, Pichy, Pelu,Jorge y Fredy, saludan con profundo sentimiento a su esposa Irene y demás familiares por la partida de Santiago. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Vecinos de la calle Misiones al 800 Flias. de: Landriel, Ninich, Ponce, López, Vega, Amadey, Villarreal Elvira, Villarreal Rodolfo, Ruiz, Bulacio, Gerez, Peralta, Sarmiento, Carabajal, Silva, Martín, Ibarra, Pavón, Taddé, participan con dolor el fallecimiento de quien fuera un gran vecino, hombre de grandes convicciones, hacen llegar sus condolencias a su señora esposa, hijos y nietos con el cariño de siempre. Elevan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Norma Peralta y sus hijos Flavio y Lorena Saracco, Francisco José Prados y nietos, participan el fallecimiento del abuelito Lencina, y abrazan con el cariño de siempre a sus familiares, rogando al Altísimo resignación y fortaleza en este triste momento que atraviesan y elevan oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. El Sr decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de la Facultad, Personal Docente, Personal Nodocente, Alumnos, Egresados y demás miembros de la Comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento del Padre del Ing. Néstor Horacio Lencina, docente del Dpto Académico de Física y miembro del Honorable Consejo Directivo. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Claudia Pilán, Billy Cordoba y sus hijos Javier y Maximiliano acompañan en este difícil momento a Chiqui , Santiago y Néstor. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Laurencia, Silvina y Mercedes Unzaga, acompañan a sus queridas amigas Chiqui y Virginia. Elevan oraciones en su memoria.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Su primo hermano José Nicanor Meossi Posse, su esposa Luisa Inés Zaccardi e hijos, participan su fallecimiento con mucho pesar y acompañan a sus hijas y nietos en este triste momento. "Descansa querido primo Niki".

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Raúl Alderete Palacio participa el fallecimiento de su amigo. Dios lo tenga en su gloria.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y familia, participan con pesar la muerte de su amigo y ruegan una oración en su memoria.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Josefina Melo Ruiz. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Josefina Melo Ruiz. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Josefina Melo Ruiz. Que descanse en la paz del Señor.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Gerencia, secretarias técnicas, personal administrativo y de maestranza del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Josefina. Que su alma descanse en paz.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Las amigas de su esposa Estela: Susana Galván, Rina del Castillo, Isolina Ortiz y Lili Ibáñez participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por su alma.

PERALTA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su hija Liliana y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

REYNOSO, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su esposo Luis Infante, sus hijos César, Ramona, Chararo,Cecilia, Yoana, Vanina, Nahuel, Nicolás, sus nietos Micaela, Rodrigo, Mia, Martina, Gliasy, Nayla, sus bisnietos Valentino, sus hijos políticos Brenda, Carlos, Changui, Ramón y demas familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SORIANO LUZZI DE CELLA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Fredy Basbús, su esposa Magali Pece e hijos, Marcelo Basbús y familia, Claudio y Silvia Basbús acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Sus primos hermanos: Fossi del Valle Abdala; Elías Abdala; Lola Nelly Abdala y su hija Ma. Eugenia y flia; Marta S. Abdala, sus hijos Pablo y flia, Carolina y flia y Cecilia; Sarife Abdala, su esposo Walter y su hija Pilar; Noemi del V Abdala, su esposo Mario y su hija Maria Teresita participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Norma Carolina Anauate, María Cristina Cambareri, Susana de Arzuaga y todo el personal del Juzgado de Familia de 3ra. Nominación participan con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Miryam del Valle Tomé y elevan oraciones a su querida memoria.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Myriam querida hoy partes a un mundo lleno de paz y alegría como vos te lo mereces ya que fuiste una excelente persona siempre te llevaré en mi corazón amiga querida. Lizzi Valdez.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Su querida amiga María Joaquina Villalba, Carlos Alfano, Angelo Alfano, Lucia, Cecilia Alfano y Virginia Bulacio participan con mucho dolor su fallecimiento.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Juzgado de Familia de Familia de Segunda Nominación participa con mucho dolor el fallecimiento de su compañera.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Liliana Irene Santillán y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su compañera.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Graciela Esper y Flia. participa con profundo dolor tu partida,sólo nos consuela saber que,estas en los brazos del Señor y con tu familia que tanto extrañabas. Descansa en paz amiga querida. !!!!

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. El Sr. Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Dra. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración C.P Carla C. Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana M. Castiglione, Sr. Secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layús Ruiz, Sra. Secretaria de Ciencia Técnica Lic. Lidia Julia, Sr Secretario de Pos Grado Dr. Jose Vezzosi, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de quién fuera docente de nuestra casa y acompañan a su familia en este difícil momento.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Sus compañeros, colegas y amigos del Juzgado de Familia de 2da Nominación, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración para el eterno descanso de su alma.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Ya estás en la presencia y la paz de Dios. Juan Bautista Leiva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Señor, recibe su alma con amor y dale el descanso eterno. Negrita Leiva, participa con profundo dolor su fallecimiento.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. La carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la FHCsS y S de la UNSE, docentes, egresados y alumnos, participan conmovidos el fallecimiento de la Dra. Myriam Tomé, quien fuera docente e investigadora de la misma. Tus colegas y amigos elevamos oraciones por tu descanso eterno, en la gloria del Señor junto a tus seres queridos.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. El departamento de Derecho de la FHCsS y S de la UNSE, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Myriam Tomé, distinguida colega que formara parte del Departamento de Derecho, recordándola siempre por su dedicación, profesionalismo y calidez humana. Elevan oraciones por su descanso eterno.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Mónica Bravo Mayuli y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Myrita. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIEK, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ DE FERNÁNDEZ, ELSA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Madre querida hoy un mes más de tu doloroso partida. Te recordamos como lo que fuiste un ser maravilloso, alegre, honesta, desinteresada y un inmenso amor que nos hiciste sentís siempre. Vives en nuestros corazones. Sus hijos Inés y Alfredo, sus hijas políticas Marilu y Cecilia, sus nietos Silvina, Pepe, Martín, Belén, Leandro y Mauricio, sus bisnietos Martino y Máximo, invitan a la misa en su memoria al cumplirse cinco meses de su fallecimiento que se realizará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, ENZO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su esposa Sonia Elizabeth, sus hijos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

DÍAZ, ENZO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Manuel López y Juan José López, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ENZO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Los socios y la comision directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) , participa con dolor el fallecimiento del padre de la socia Nancy Díaz. Se ruega oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHÁVEZ, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Sus hijos Rafael, Omar, Menecio, Silvia, Juan Suárez, h. políticos, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quilumpa Dto. Moreno. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GEREZ, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su esposo Julio Fernández, su hija Marilin Fernández, sus nietos Brenda, Ariel, Fernández y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HEREDIA, POLICARPO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Su madre Zulema, su esposa Mercedes sus hijos Sergio y Franco, sus hijas Pol Saira y Ale participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Quiroga. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, TRÁNSITO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su esposa: Lidia, sus hijos: Nancy y Beto, sus hijos políticos: Luis y María, nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Villa La Punta. ORG AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOLINA, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su esposa Graciela Cuellar, sus hijos Silvia, Virginia, Martin, Florencia, Molina sus hnos Aureliano, Dora, Lidia, Lidia, Yolanda, Molina sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado. SERVICIO REALIZADO POR NORTE FENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

URUEÑA, BLANCA SARA (q.e.p.d.) Fallecio el 7/12/20|. Sus hijos Amadeo,Teresa, Emilia, Chicha, Graciela, Luis Carrizo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.