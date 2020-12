Rusherking da pasos con el trap a gran escala: feat con Oriana

08/12/2020 - 20:19 Pura Vida

Se podría decir que Tomás Nicolás Tobar, Rusherking, era uno más de los jóvenes que los fines de semana se reunían en la plaza Belgrano o en la Alvear para compartir las batallas de freestyle, un clásico en el mundo del trap. Pero no. Dentro suyo se estaban cocinando sueños con los que ambicionaba romper las fronteras de la improvisación. Comenzó a componer sus canciones, a hacerse escuchar a través de las redes sociales, hasta que un productor lo invitó a mudarse a Buenos Aires. Tenía 18 años. No lo dudó. Había estado esperando ese momento desde que hizo de su habitación su “home studio”. Hoy, con 20 años, su nombre artístico “Rusher”, que surgió de un jueguito digital, que denomina así a los participantes que se adelantan a las jugadas, y al que le sumó la palabra “king (rey)”, toma un vuelo cada vez más alto.

Después de haber realizado varias colaboraciones, con María Becerra, su novia, Tiago, y otros colegas, su última canción “Lo que tienes” lo convirtió en tendencia junto a Oriana Sabatini, la actriz y cantante, que se sumó primero desde Italia, adonde vive con el futbolista Paulo Dybala y luego viajó a Buenos Aires.

Rusherking dialogó con EL LIBERAL a través de una entrevista por zoom y se mostró feliz con los pasos que viene dando.

¿Cómo llegó este proyecto con Oriana?

Es un tema que lo tenemos guardado hace como un mes o dos, que compusimos con un amigo productor de aquí (Bs.As.) y lo íbamos mandar a algún artista de otros país y al final alguien de nuestro equipo se contactó con el director de una empresa que dijo que el tema le gustó mucho, que quería ver si podía conseguir un feat (colaboración) y que le gustaría que yo esté en el tema. Empezaron a buscar gente y se toparon con el equipo de trabajo de Oriana. A ella le encantó el tema. Enseguida me habló y me dijo que le gustaría que lo hagamos juntos al tema, y la verdad alto flash.

¿Cómo fue trabajar con Oriana?

Sabía quién era ella, y nos pasó que nos agarró la cuarentena; yo grabé mi parte acá, y ella grabó desde Italia. Teníamos las voces, las estábamos produciendo; pero ella en un momento se vino a Buenos Aires porque teníamos que grabar el video y ahí fue cuando tuve la oportunidad de charlar con ella y conocerla. Me cayó súperbien. Es una piba muy centrada, con los pies en la tierra, es alta persona; y fue ahí que nos pusimos a hablar y me dijo que estaba muy contenta de que yo sea el feat del tema, que me venía escuchando. Estábamos muy contentos y ansiosos porque salga el tema.

¿Cuáles son las primeras devoluciones que vas recibiendo por este tema?

“Me levanté y vi que éramos Nº 1 en tendencia en Youtube Argentina y eso ya es zarpado. Y me levanté con los mensajes de mi papá, de mi mamá, que estoy en la tele, en Canal 13, en TN Noticias, en todos lados, y no lo podía creer.

¿Cómo han sido tus pasos con el trap desde Santiago del Estero?

En Santiago yo me empecé a meter en este mundo haciendo freestyle con mis amigos en las competencias que se hacían en la plaza Belgrano y en la plaza Alvear. Y competí ahí durante un año y medio o dos. Fue también cuando me dí cuenta de que me gustaba mucho, que aparte de freestylear yo quería como dejar algo. Porque para mí el freestyle es como muy del momento, de improvisar, y a mí también me gustaba mucho hacer canciones. Entonces, fusioné lo que había aprendido del freestyle y me puse a escribir. Con la ayuda de mis viejos me pude comprar un “home studio”, una computadora, una placa, un micrófono, Ahí fue cuando comencé a informarme, a aprender de tutoriales, a juntarme con gente que sabía, y fue como comencé a producirme mis temas, a crear mi contenido desde mi habitación. Estuve también como dos año así, hasta que me llamó un muchacho de una discográfica y me vine para acá (Bs. As.). Lo cuento en general, pero obvio que pasaron muchas cosas en el medio. El día que me llamaron fue llorar de la emoción con mi familia.





Oriana Sabatini: “Me encantó desde la primera vez que la escuché”

Mientras disfruta de su estadía en Italia, Oriana Sabatini sorprendió a todos sus fans con el lanzamiento de "Lo que tienes"' su nuevo single y video junto a Rusherking, el joven cantante argentino que fue elegido por Paulo Londra como open de muchísimos de sus shows. Hoy se luce junto a Oriana, en el video recién lanzado, bajo la dirección de Juan Rodoni, y ya se puede disfrutar en todas las plataformas digitales. El video se ha convertido en un éxito y rompió récord de visitas, las cuales superaron las miles de reproducciones en muy poco tiempo y fue furor en las redes. "En realidad la canción estaba pensada para mandársela a un artista de afuera, de Latinoamérica. No la iba a usar Rusherking. Él solo la escribió", contó Oriana a Teleshow, pero luego los productores analizaron la posibilidad de que fuera el Rusher, quien la interpretaran la canción e invitaron a Oriana para hacer un feat. "Me encantó desde la primera vez que la escuché", recordó la actriz y contó que si bien grabó su voz en un estudio de Milán para que después la mezclaran con la del santiagueño, su viaje a Buenos Aires les permitió grabar el video juntos. La canción "Lo Que Tienes" fue producida y mezclada por Estani y el mastering estuvo a cargo del productor, Big One.