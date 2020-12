Claudia Villafañe habría terminado con Taiana

08/12/2020 - 20:21 Pura Vida

Claudia Villafañe, la ex de Diego Armando Maradona no deja de estar en boca de todos. Primero fue por la muerte del astro del fútbol argentino; después por las acusaciones de Rocío Oliva, otra ex del Diez, quien la sindicó como la responsable de no haber podido participar en el velatorio; y ahora son los rumores de su separación del productor Jorge Taiana los que la mantienen en el foco de la atención.

Según contaron en “Confrontados”, el programa que conduce Mariana Calabró por Canal 9, Claudia estaría separada de su pareja de años,Taiana, quien es productor de los Midachi.

En el programa afirmaron que el rumor surgió en los pasillos de Martínez adonde, Villafañe graba “Masterchef Celebrity” y adonde habría dicho a sus compañeros que volvió a estar “sola”, según lo reflejó la periodista Laura Ubfal.

Como se recordará, Taiana nunca convivió con Claudia, porque era una decisión de ambos mantener el amor cama afuera, y jamás se los vio dar una nota juntos o participar de algún evento familiar.

Solo una fotografía de Taiana jugando con Benjamín Agüero en el muelle de la casa de Gianinna Maradona en Nordelta sacó del anonimato a la, en aquel, entonces, pareja de Claudia frente a los ojos de Maradona, quien lo apodaba “Tontín”.