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CARTELERA TV / 9 de diciembre 2020

A LAS 18.00 FLORICIENTA.

- 20:26 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 FUERZA DE MUJER

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 100 % BÁSQUET
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 100 % BÁSQUET

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición).

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