Son más de 100 las familias con señal de internet en pleno monte

08/12/2020 - 21:19 La Banda

La comuna de Abra Grande, departamento Banda, superó las 100 familias beneficiadas con la instalación de antenas de elaboración casera, con principios técnicos, para poder hacer funcionar sus celulares aún estando fuera de las áreas de cobertura, lo cual generó una revolución en estas poblaciones, cuyos niños pudieron conectarse para tener sus clases virtuales y recibir las tareas en sus hogares, amén de otros beneficios.

Así lo reveló el Ing. Luis Umlandt, iniciador del proyecto para ampliar la capacidad de recepción de la señal de telefonía rural en zonas aisladas. Además, estas antenas se sumaron a las Plazas Saludables Rurales, “urbanizaciones que se hicieron en cruces de caminos rurales, donde se encuentra la gente de la zona”, donde “la Comisión Municipal agregó mesas, sillas y una antena que les permiten trabajar en los deberes (virtuales) a los estudiantes que todavía no tienen señal en sus casas. Ya se completaron 3 plazas y están otras 6 para completar”.

Allí “la antena está colocada en un poste de madera, al que se le agregó un caño de 3 metros, lo que reduce el costo y simplifica la tarea de darle altura a la antena. Los postes de madera no son tan caros como las estructuras metálicas, que además necesitan riendas (de sujeción). Su ubicación es tal que los vecinos siempre tengan una cerca”.

Umlandt reveló también efectos de publicaciones anteriores de EL LIBERAL: “Por otro lado, debido a la difusión del diario, mucha gente llamó, y en los casos que se pudo, pues no hay casi formas de enviar cosas, se hicieron llegar antenas sin costo para ellos, y se le informó que esto es sin fines de lucro. De manera digital se envió copia de la declaración jurada hecha con Abra Grande, y se está en tratos de repetir ese documento con las ONG de los departamentos Guasayán y Choya y de La Aurora, departamento Banda. Firmados estos, cederé formalmente la tecnología para que puedan construir e instalar ellos mismos las antenas, contando con toda mi colaboración en la provisión de insumos críticos y capacitación”.

Entre otros beneficios, el ingeniero explicó: “De manera no oficial he colaborado con personal de Policía de la Provincia que se han instalado en las fronteras, proveyéndoles sin costo las antenas, cable y acoplador. Me informan que se han comunicado la caminera de Agua Amarga, límite con Salta; Ahí Veremos, departamento Pellegrini, y se mejoró la señal en Bajo Hondo, límite con Tucumán, al norte de Las Termas. Como ciudadano me parece un deber ayudar a los que nos cuidan en la pandemia”, enfatizó Umlandt.

Acuerdos

El Ing. Luis Umlandt reveló que acaba de suscribir un “nuevo acuerdo que viene firmado por el cura de Villa La Punta, una persona de la iglesia del pastor Zaiek de esa zona y una asociación vecinal con personería jurídica de allí. También estoy por firmar otra similar con gente de La Aurora, departamento Banda.

Motivación

Acerca de sus motivaciones, el Ing. Luis Umlandt expresó: “Los que vivimos en la ciudad ignoramos que, a menos de 10 kilómetros de distancia hay gente con muchos problemas de señal, alumnos de secundaria de Los Romanos, San Pedro, etc., que no pueden acceder a WhatsApp o a Internet para sus tareas virtuales. Todo eso podría solucionarse fácilmente con una antena muy sencilla, por ejemplo la Kharchenco, que consta de un pedazo de lata de 25 por 15 centímetros, que hasta se podrían hacer juntando latas de conservas, y 70 cm de un alambre de cobre o aluminio. Quizás lo más caro sean los 10 metros de coaxil de TV cable, para bajar la señal. Con eso solo se soluciona el problema”, sostuvo .