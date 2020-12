FÚNEBRES | 9 de diciembre del 2020

08/12/2020 - 22:09 Funebres

- Ciro Humberto Barrionuevo (La Banda)

- Mario Dante Gómez

- Froilán Reinafe Guzmán

- Guido Daniel Carrillo (Fernández)

- Manuela Justina Díaz (La Banda)

- Celia Rosa Cisneros

- Teresa Argentina del Valle Gómez

- Nelva Soledad Vieyra de Escalada (La Banda)

- Máximo Farfan (Fernández)

- Arminda Teresita Ábalos

ÁBALOS, ARMINDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Sus hijos Ana Martínez, Mónica Martínez, sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ÁBALOS, ARMINDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Su hermano Mario Roberto Ábalos, su hermana política Gloria Herrera y sus sobrinos: Mario Roberto y María Florencia Ábalos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a sus hijas Gabriela y Gladis, elevando oraciones por su eterno descanso.

ÁBALOS, ARMINDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Sus sobrinas Cecilia y Eugenia Ábalos con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Porota, que brille para ella la luz que no tiene fin". Descansa en paz.

ALLUB, EDUARDO LIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. "Hombre de bien y de profunda fe. Querido Eduardo, nunca olvidaré los muchos y hermosos momentos compartidos en esas reuniones de amigos". Gracia Ponce Faila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor, resignación para su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CISNERO, CELIA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 7/12/20|. Su hija Roxana, su hermana Dora, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CISNEROS, CELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su hija Silvia Roxana López Cisneros, su nieto Lautaro Mattar y su hermana Dora Cisneros participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CISNEROS, CELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. María del Rosario Moré de Alende, su hijos Carolina, Laura, Alejandra y Juan Alende Moré y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Rosa y acompañan a su familia en este momento.

CISNEROS, CELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. "Señor recibe su alma con amor y dale el descanso eterno". Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Carlos Favián, Cintya Mariela y Dr. Carlos Marcelo Hoyos participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Rosa. Abrazan con el cariño de siempre a su hija Silvia, Lautaro y demás familiares rogando al Altísimo resignación y fortaleza en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Marcelo Soriano, su esposa Marta Elías y sus hijos Gonzalo, Nicolás y Juan Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una plegaria por su eterno descanso.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Marta Lilian Gallo y su hijos Liliana y Marcelo, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan una oración por su eterno descanso.

CORTEZ, ROSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Su vecina, amiga y colega Rosita Padilla de Carrizo, sus hijas Mercy, Chela, Chabela y María de los Ángeles participan con profundo dolor del fallecimiento, de su querida Madre. Acompañando a sus hijas Claudia, Liliana y Huerto en éste difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Susana Jugo Beltrán de Benavente, junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañaraz, María Mercedes y Gustavo Zavalia, Mario y Silvia Viano y Mariana participan el fallecimiento del amigo Zuni y acompañan a su familia en este momento de dolor, pidiendo a Dios una pronta resignacion.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. María Luisa Patiño y Alejandro Scacchi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, ALEJANDRO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Hebe Vieyra de Patiño Senestrari y sus hijos Mariluí, Ricardo, Melé y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Morocha y sus hijos. Ruegan una oración en su memoria.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. María Teresa M. de Alcaide, sus hijos Cielito y Raúl y sus respectivas familias, participan con pena su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a sus amados hijos Rodolfo y Raquel. Elevan oraciones por la paz de su alma.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Horacio Hamann, Cielito Alcaide y sus hijos Alejandro y Ana con sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento, abrazan y acompañan a los queridos Kili y Raquel en el dolor y la pena por su partida. Rezan pr su alma en paz.

ESPÍNDOLA, YOLANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. "Lograste en esta vida, todo lo que te propusiste, fuiste excelente docente y extraordinaria persona". Gracia Ponce Faila y familia participan con profundo dolor la partida hacia la casa del Padre de su querida tía Yolanda. Ruegan pronta resignación para toda la familia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, MARIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su esposa Mirta, sus hijos Jorge, Analia, Marilina, Mario, su hija política Ana, sus nietos Gulli, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, MARIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. "Ya estás en la presencia y la paz de Dios". Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Carlos Favián, Cintya Mariela y Dr. Carlos Marcelo Hoyos participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan con sincero afecto a su esposa Mirta, sus queridos hijos y demás familiares rogando al Altísimo resignación y fortaleza en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Su amigo Jota Jozami, Dorys, Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por la pronta resignación de su querida familia.

GÓMEZ, TERESA ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Sus hijos Cristian, Claudia, Mirta, Dayub Héctor, Gomez, sus nietos bisnietos y sus nueras y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio El Descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, MERCEDES DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Señor recibe su alma con amor y dale el descanso eterno. Su cuñada Divina y Antonio, sus hijos Gustavo y flia; Héctor y flia, Diego y flia participan con dolor su fallecimiento.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Su esposa Adela Josefa, sus hijos Adela, Jose, Beatriz, hijos políticos Manuel, Nardo, Nancy, nietos Cesar, Javier, Gabriela, Cecilia, Sabrina, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (CHÚCARO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Sé feliz entre los ángeles y las estrellas, mirándonos con amor desde el cielo, mientras que aquí te recordaremos como un gran padre y abuelo que fuiste. Descansa en paz. Su esposa Adela Josefa Suárez de Guzmán, sus hijos Zulema, Ricardo y Beatriz, sus hijos políticos Manuel, Nardo y Nancy, sus nietos Gaby, Ceci, Sabri y César, nietos pol. Rita, Diego y Luján, sus bisnietos Valentino, Martina, Maia, Alma y Elena.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Socios y comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ), participa con dolor el fallecimiento del papá de su socia Beatriz Guzmán. Se ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ), participa con dolor el fallecimiento del papá de su secretaria Beatriz Guzmán. Se ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Las amigas de su hija Bety: Mequi, Sara, Anita, Gaby, Vanesa, Margarita, participan con profundo dolor el fallecimiento. Se elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. La comision directiva de la Asociación Sindical de Empleados del Poder Judicial (ASEJ), participa con dolor el fallecimiento del papá de su compañera Beatriz Guzmán. Se ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (CHÚCARO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Compañeros de la Promoción '78 Esc. Nacional de Comercio, acompañan con profundo dolor a su amiga Beatriz por el fallecimiento de su querido padre. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Desde Tucumán, Nelly Goytia hace llegar sus condolencias a su esposa Irene, a sus hijos, a sus sobrinas Estela Medina de Coronel y Elsa Medina y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Eleva oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Los amigos de su hijo Néstor: Pichi Ávila, Toño Cabrera, Luis Palmas y Ernesto Trejo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Juan Pablo Ruiz y Margarita Galván de Ruiz, sus hijos Liliana, Analia, Silvia y Miguel Sánchez con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Elena Beatriz Durán, Alejandro Remigio Ferreiro participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su hijo Néstor y familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Tus fieles acompañantes: Marta, Martina, Ángel, Gisell y Dody que te recordarán por siempre.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento de dolor, en especial a nuestra querida amiga Chiqui. Elevan oraciones en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Siempre recordaremos su sonrisa y bondad infinita. Ma. Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor Ángel y Alicia Beatriz con sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento, acompañando con mucho afecto a sus seres queridos. Ruegan al Señor por la paz de su alma.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Aldo Gómez, Viviana Sánchez y Evangelina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a sus queridas amigas Chiqui y Virginia.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Departamento de Sistemas del BSE participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida compañera Chiqui Lencina. Se acompaña en el dolor a su familia.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Carlos Ledesma y Verónica Ledesma participan su fallecimiento y acompañan a Néstor, Silvia y Sol en este difícil momento.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Santiago Próspero Lencina y acompañan en el dolor a su hijo, Ing. Néstor Horacio Lencina, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y miembro del Consejo Directivo, y a todos sus seres queridos.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Ángel Guardo, su esposa Martina e hijo y Marta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Rogamos paz y luz eterna para su alma. Eduardo Sily y Mirta Paoletti acompañan con cariño a nuestros amigos Santiago, Chiqui, Néstor y demás familiares. Ruegan oración en su memoria.

LENCINA, SANTIAGO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Negro Sily y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MELO POSE, JORGE NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Susana Jugo Beltrán de Benavente, junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañaraz, María Mercedes y Gustavo Zavalia, Mario y Silvia Viano y Mariana participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y demas familiares en este triste momento y elevan oraciones en su recuerdo.

ROLDÁN, RENÉ ALBERTO (q.e.p,d,) Falleció el 8/12/20|. Sus hermanos Daniel, José, Miguel, Orlando, Sofía, Néstor, Gaby y sus sobrinos Yohana, Nicolás, Tomás, sobrinos y familiares y amigos. La barra del Puente José. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SORIANO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/20|. Su primo Dr. Omar Enrique Soriano y familia, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIANO LUZZI DE CELLA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Abuela te fuiste tan pronto al poco tiempo de mi mamá Graciela. Espero que te reencuentres con mi mamá y estén en paz. Gracias por todo lo vivido. Te pido que me envíes fuerzas para seguir adelante. Yo, tu nieta Anita y tu yerno Raúl te recordaremos siempre. Vuela alto abuela Coca. Te amo.

SORIANO LUZZI DE CELLA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Dra. Lucy Ibáñez participa con profundo dolor de su partida al Reino Celestial, donde seguramente se encontrará con su querida hija Graciela. Señor recíbela en tus brazos y da consuelo y pronta resignación a tu nieta Anita, y a toda su familia. Ruega oraciones a su memoria.

SORIANO LUZZI DE CELLA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/20|. Su sobrino Dr. Omar Enrique Soriano y familia, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. Sus primos Lidia y Antonio Tomé, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMÉ, MYRIAM DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/20|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Dra. Myriam del Valle Tomé, ex docente de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos.

REYNOSO, JOSÉ ENRI (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/12|. "Aunqué no te llore, me duele, aunque no te hable, te pienso, aunque no te busque, te extraño. Adiós, no es para siempre, adiós no es el final, solamente significa que esperaré el momento hasta que nos volvamos a encontrar". Su hija Alejandra, su hijo político Williams, sus nietas Ludmila y Guillermina y demás familiares elevan oraciones en su memoria al cumplirse 8 años de su fallecimiento.

BARRIONUEVO, CIRO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. "Papi, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Te despedimos con mucho amor. Te llevaremos siempre en nuestros corazones". Sus hijos Mirta, Ivana, Mariana, Cristina, Fabio, Cristian y Silvina, su hijo político René, sus nietas Renata y Triana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, CIRO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Sus hijos Mirta, Silvina, Mariana, Maria Cristina, Fabio, Ivana, nietos y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383. L.B.

BARRIONUEVO, CIRO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. "Que el Señor lo tenga a su lado" José Elías y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

DÍAZ, MANUELA JUSTINA (q..e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Sus hijos Silvia, Mika, Edi, Tugui, h. políticos Ana, Pepe ,Norberto, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. "Gran Luchadora y excelente amiga y colega. Te fuiste querida amiga, sin que podamos compartir el café que nos habíamos prometido cundo pase la pandemia". Gracia Ponce Faila participa acongojada la partida al Reino de Dios. Que Jesús la Guíe hacia el padre y brille para ella la luz que no tiene fin.

VIEYRA DE ESCALADA, NELVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Su esposo Rubén Escalada, sus hijos Susana, Daniela, h. políticos Néstor, Alberto nietos Romina, Anahi, Rubén, Nicolás, hnos. sobrinos Primos y Primas y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Sus padres Nilda, Guido, esposa Sonia, sus hijos Dionel, Joaquin, Luana, sus hermanos Chicha, Elvira, Graciela, Maria, Monica, Nancy, Karina, Keppy, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Sus padres Nilda y Guido participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus hermanos Chicha, Elvira, Keppy, Graciela, María, Mónica, Nancy y Karina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Que Dios le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus primas hermanas Graciela Beccaria y Roxana Beccaria con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su tía Nilda y Guido y a todos sus primos hermanos. Elevan oraciones en su memoria

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus primos José Ramón Beccaria,su esposa Carolina Prado, sus hijas Jazmín y Julieta participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a todos sus familiares. Elevan oraciones en su memoria

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. "Que Dios te abrase y María te cubra con su manto". Sus tíos José Beccaria y Mirta Carrillo de Beccaria participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido sobrino Daniel. Acompañamos en el dolor a toda la familia Carrillo. Rogamos una oración en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Profesionales, directivos y personal de los distintos servicios del Centro Medico Fernández, participan lamentablemente su fallecimiento y acompañan en el dolor y la resignación a toda su familia.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. "Dánico", te despedimos con gran cariño. Que el Señor te reciba en el seno de su santa gloria. Te extrañaremos mucho en el barrio, fuiste un vecino de toda la vida y un amigo respetuoso. Acompañamos a todos sus seres queridos en este inmenso dolor. Lolo Suarez y María Cristina Ibarra y sus hijos Pity y flia y Puchi y flia, elevan oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. María Ángeles Karina Rafael y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Las amigas de su hermana Karina: Andrea Sánchez, Roxana Águila, Marisel Prados y Mercy López, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia ante tan irreparable pérdida y ruegan una oración en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Pochocha Llugdar, esposo e hijas participan con inmenso dolor su inesperada partida y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. En estos momentos tan tristes acompañamos en el dolor a toda su familia. Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Eleán y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Personal directivo, docentes y rmaestranza de la Escuela Nº 863 "San Isidro Labrador" de Colonia El Símbolar, acompañan en el dolor a su vicedirectora Mónica Carrillo por la inesperada pérdida de su hermano. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. La comunidad educativa y personal del Centro Experimental Nº 4 Maximio S. Victoria de la ciudad de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la rectora del establecimiento María Carrillo y elevan oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. María Fierro de Carabajal, Jose María Carabajal, Mariana Ayala Urquiza, Karen Carabajal, Camila Carabajal y Nicolás Carabajal Ayala, participan con profundo dolor su fallecimiento y una pronta resignación a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Misael Paz, su esposa Silvia Abraham, sus hijos Martín y Gerardo Paz y sus respectivas Flias y Luciano Paz, despiden acongojados al querido amigo aurinegro Danico. Acompañamos a su Flia ante tan irreparable pérdida.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. El Club A. Independiente de Fernández, despide con hondo pesar al miembro de la Comisión Directiva y fiel hincha aurinegro "Danico" Carrillo. Guardaremos de vos los mejores recuerdos. Nuestro pésame a la querida Flia Carrillo.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. La comisión directiva del SEADE participa con dolor el fallecimiento del hermano de la querida compañera y afiliada Gachy. Eleva oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. El Secretario General del SEADE: Enzo Rearte participa con dolor el fallecimiento del hermano de la querida compañera Gachy. Eleva oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Dr. Elías Guillermo Murad participa con dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Gachy. Ruega oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Mario Pereyra, Isabel Rojas, sus hijos con sus respectivas familias, participan con profunda congoja el fallecimiento de "Dani", Acompañamos a sus padres, a Chicha y al "Negrito" Leguizamón y a toda su familia en el dolor; que descanses en paz.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Que los ángeles te acompañen en este viaje al encuentro del Señor. Su compañera Sonia Alba y sus hijos Jaquín, Dionel y Luana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CARRILLO, GUIDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. "Que brille para él la Luz de la eterna Gloria" Hugo Santillán y flia participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus padres, hermanos y a su amada flia. Se unen en sus oraciones rogando a Dios por el descanso eterno del inolvidable amigo "Danico".

FARFAN, MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Sus hijos Fortu, Carlos, Humberto, Rosa, Adolfo, Raquel, h. político Daniel sus nietos Patricia, Verónica, Gustavo, Daniel, Yanina, José Luis, Marcos, Jose Ignacio, Fabián, Jorge, Yonatan, Daniela, Silvio, Darío, Romina, Soledad, Maxi, Esequiel, Alejandra, Noelia, Brian y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FERREYRA MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Sus hijos. Eduardo, y Silvia del Valle y demás familiares. Sus resto fueron inhumados ayer 15:30hs en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, TRÁNSITO RAMÓN (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/20|. Amigos de su hija Nancy: Isabel, Mariela, Edith, Maira, Laura y Claudia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.